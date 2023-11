Vivo quiere continuar siendo uno de los reyes en fotografía y mejorar todavía más el que, en mi experiencia, es uno de los móviles con mejor cámara del mercado: el Vivo X90 Pro. Para ello, la compañía ha anunciado en el mercado asiático su predecesor, el Vivo X100 Pro, un smartphone que llega con un diseño actualizado, un procesador más avanzado, mejoras en la carga y la batería y una cámara más avanzada. En Hipertextual hemos viajado hasta China para probarlo de primera mano y poder comprobar si este modelo puede ser uno de los candidatos a mejor smartphone del año.

Para ello, Vivo continúa enfocándose en una característica clave: la cámara. Es la principal baza del Vivo X100 Pro, pero, y ya hablando desde un enfoque personal, no es lo primero que me llama la atención de este smartphone. Sí lo hace su diseño. El Vivo X100 Pro mantiene la misma línea que el X90 Pro; con una curvatura en la pantalla, unos marcos brillantes que están ligeramente redondeados en los cantos y que son planos en la zona superior e inferior y una trasera que destaca por sus diferentes acabados. Pero, reitero, se ha actualizado ligeramente.

El módulo de la cámara, que sigue siendo redondeado, ahora se ubica en el centro. Es algo más grande que el de su antecesor, pero considerablemente más fino. Al menos, esa es la sensación que da. De hecho, el Vivo X100 Pro no se siente muy pesado en mano, y tampoco muy grueso. Es, eso sí, un móvil grande debido a su pantalla.

El Vivo X100 Pro, en concreto, monta un panel OLED de 6,7 pulgadas con una resolución QHD+ (de 2800 x 1260 píxeles), así como una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. Llega, además, con un brillo máximo de 3.000 nits. Es una pantalla que no decepciona: nítida, con un buen contraste y un nivel de brillo más que adecuad. Vivo, eso sí, mantiene la doble curvatura, que si bien aporta un añadido estético, lastra un poco la experiencia de visualización.

Vivo continúa confiando en MediaTek

Además del diseño, Vivo también ha actualizado el procesador del X100 Pro. La compañía continúa apostando por MediaTek para complementar al chip Vivo V3, que se centra, entre otras cosas, en mejorar el apartado fotográfico.

El modelo del nuevo SoC es el Dimensity 9300, y está acompañado con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Es pronto para sacar conclusiones, pero, en líneas generales, el smartphone se mueve con total fluidez. El Procesador, eso sí, está ligeramente por detrás de otros chips enfocados a los smartphones de gama alta, como puede ser el recién anunciado Snapdragon 8 de tercera generación.

Respecto a la batería, el Vivo X100 Pro cuenta con una de 5.400 mAh que destaca por su carga rápida, que por cable es de 120W, y de forma inalámbrica; de 100W. La batería, además, incluye una tecnología de ánodo de grafito que mejora la densidad energética en un 8,3 %, según ha destacado la compañía.

Así es la cámara del Vivo X100 Pro

Vamos con la principal baza del Vivo X100 Pro: su cámara. La compañía continúa apostando por una configuración que nunca falla. El smartphone cuenta con un sensor primario de 50 megapixeles que, en este caso, es de 1 pulgada, lo que permite capturar mayor luz respecto a otros sensores más pequeños. Incluye, además, una cámara ultra gran angular que también es de 50 megapixeles, así como un sensor teleobjetivo de 50 megapixeles que mejora considerablemente respecto a su antecesor.

El teleobjetivo, en concreto, es capaz de tomar fotografías con un zoom óptico 4x, así como con un zoom digital de hasta 100X. Es un salto importante respecto al Vivo X90 Pro, cuyo sensor teleobjetivo solo alcanza los 3x en formato óptico y hasta los 40x en digital. La cámara teleobjetivo del Vivo X100 Pro, además, puede tomar imágenes macro.

Vivo, además, continúa trabajando con Zeiss, quien no solo está involucrada en el desarrollo de componentes físicos, como puede ser el cristal del módulo de la cámara. Zeiss, de hecho, está presente en el Vivo X100 Pro a través del software, como modos de estilo fotográficos y de retrato que hacen que la cámara sea considerablemente más versátil respecto a otros smartphones. El X100 Pro, por ejemplo, incluye un modo retrato bautizado como Zeiss B-Speed Style Bokeh, que crea una especie de desenfoque similar al que se obtenía con las cámaras de 1970s. También un modo para capturar imágenes de la puesta de sol.

Además de la colaboración de Zeiss, la cámara del Vivo X100 Pro cuenta con el chip Vivo V3, que es capaz de mejorar apartados como el del vídeo, permitiendo, por ejemplo, el modo cine en resolución 4K.

¿Está a la altura de los mejores?

No hay duda de que el Vivo X100 Pro tiene todas las papeletas para ser uno de los mejores móviles del próximo año. Al menos, uno de los más completos. El nuevo móvil de la marca, además, es un inesperado rival para dos de los móviles más avanzados actualmente: el Galaxy S23 Ultra y el iPhone 15 Pro Max. La firma por fin da el salto al zoom de hasta 100 aumentos, algo que fabricantes como Samsung o Huawei ya tenían desde hace tiempo.

Mejora, además, algunas de las prestaciones más destacables de su antecesor, como su batería, que cuenta con una tecnología que mejora la eficiencia de la misma, sin sacrificar en su potencia de carga, que se mantiene en 120W. Su diseño también ha mejorado considerablemente; con acabados menos ostentosos y un módulo fotográfico que si bien continúa sorprendiendo por su tamaño, su protuberancia ya no asusta como sí lo hacía el del vivo X90 Pro.

Vivo, eso sí, tiene que prepararse para hacer frente a la dura competencia que le espera el próximo año. Por un lado, Xiaomi, con sus recién anunciados Xiaomi 14. Por otro, Samsung, que todo apunta a que a principios de año anunciará los Galaxy S24. De momento, reiteramos, ya consigue rivalizar a Apple con su iPhone 15 Pro Max y a Samsung con el que continúa siendo su buque insignia: el Galaxy S23 Ultra.

Esto —aunque no lo parezca—, que Vivo tenga una dura competencia para el próximo año es algo bueno; la compañía por fin está a la altura de los principales fabricantes. Aunque tiene, eso sí, una desventaja: por mucho que su cámara pueda ser mejor que la de, por ejemplo, el próximo móvil de Samsung, o por lo mejorado que esté su diseño, o lo buena que sea su batería, no es una marca tan conocida en España y no genera tanta confianza como marcas como Xiaomi. Hay que esperar, además, a conocer su precio en Europa, del que todavía no tenemos detalles.

