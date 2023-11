Tumblr volvió de la muerte para descubrir que no tiene cabida en esta época. Tras un breve resurgimiento a mediados de 2022, la plataforma no consiguió volverse rentable, por lo que reducirá sus operaciones al mínimo. La mayoría de los empleados buscará otras oportunidades dentro de la compañía, dejando solo al personal de soporte a cargo.

Un mensaje filtrado expone los motivos por los que Automattic, dueña de Tumblr y WordPress, tomó la difícil decisión. Matt Mullenweg, director ejecutivo de Automattic, mencionó que después de un esfuerzo colosal de cientos de empleados, no lograron generar ingresos que superaran a los periodos anteriores. Debido a ello, la empresa llevará a cabo una reorganización para priorizar otros proyectos.

“Hemos aprendido mucho en el viaje y hemos perfeccionado habilidades que podemos utilizar para abordar otros retos”, menciona el mensaje. “Como hablamos en el pasado, si no funciona, tendremos un plan de respaldo y configuraremos el negocio, por lo que no necesitamos despedir a nadie. Solo tenemos que reflexionar y decidir en qué más debemos concentrar nuestra energía juntos”.

Automattic ofreció a los empleados de Tumblr la oportunidad de elegir tres proyectos de la compañía en los que les gustaría participar. El aviso filtrado menciona que 139 personas se cambiarán a otras áreas. Mullenweg confirmó a The Verge que estos trabajadores pertenecen al desarrollo de productos, marketing y otras divisiones.

¿Qué pasará con Tumblr?

Antigua interfaz de Tumblr

Tumblr operará con un esqueleto conformado por ingenieros de soporte, seguridad y moderación. Pese a que la plataforma no ha conseguido levantar, Automattic no tiene planes de cerrarla. Mullenweg publicó en su blog que pondrán un cuidado especial a los cambios que realicen en 2024. “Intentaremos que cada uno valga la pena y perfeccionaremos la base del sitio”, mencionó.

Automattic compró a Tumblr en 2019 por 3 millones de dólares. Mullenweg estaba confiado en que podría enderezar el barco luego de la debacle de 2018. No obstante, tras cuatro años y una inversión de 100 millones de dólares, la compañía no lo ha conseguido. El directivo asegura que es una cuestión de estrategia.

“El equipo se ha desempeñado muy bien en su trabajo, por lo que no dejaremos ir a la gente”, dijo en una publicación anterior. “Simplemente, no han obtenido resultados, lo que generalmente significa que estamos trabajando en las cosas equivocadas y deberíamos intentar algo nuevo”, mencionó Mullenweg.

Algunos de los experimentos no han sido bien recibidos por la comunidad. En una sesión de preguntas y respuestas, un usuario expresó su descontento con opciones como Tumblr Live, acusando a la compañía de querer convertir la plataforma en un TikTok. “Hay algunas cosas realmente populares que has eliminado o dejado obsoletas (etiquetas anteriores, temas de blog, avatares, etc.) que mucha gente quiere recuperar”, dijo.

Ante ello, el jefe de Automattic respondió que Tumblr Live no tuvo la adopción que esperaban, por lo que se enfocarán en la experiencia central en 2024. Otras funciones como Blaze o las suscripciones tampoco están funcionando, ya que los ingresos no alcanzan para pagar los salarios o las operaciones. Según Mullenweg, de los 11,5 millones de usuarios mensuales, solo 27,000 pagan por Tumblr Supporter.

El porno no volverá a la plataforma

Aunque Tumblr atraviesa una crisis, la decisión prohibir el porno se mantiene. Aprovechando la ocasión, un usuario preguntó a Matt Mullenweg si existía alguna posibilidad de eliminar el veto. El directivo respondió que se permite a nivel artístico, pero el contenido sexual explícito está fuera de discusión.

Una de las razones por las que Tumblr no puede volver a como era antes es porque no se puede monetizar el contenido para adultos. De entrada, la App Store y Google Play están en contra de la pornografía, por lo que no aceptarían la aplicación. Sumado a ello, compañías de tarjetas de crédito como Mastercard y Visa no aceptan pagos, por lo que la única opción serían las criptomonedas.

“Si deseas iniciar una red social para adultos en 2022, debe ser solo web en iOS y hacer sideload en Android, recibir pagos en criptomonedas, tener una forma de convertir cripto para operaciones comerciales sin ser bloqueado. También hacer un montón de trabajo en verificación de edad e identidad y conformidad para que no vaya a la cárcel, proteger la identidad de sus usuarios y hacer mucho dinero”, mencionó Mullenweg en una publicación anterior.

