Uno de los principales objetivos de Apple con la primera generación de las Vision Pro es que los desarrolladores comiencen a crear aplicaciones. De hecho, a la par del desarrollo del dispositivo, Apple también está pisando el acelerador para tener listas todas las herramientas necesarias para hacer apps. Aunque todavía no están disponibles, algunas plataformas, como Telegram, ya han imaginado su software adaptado a la experiencia de realidad aumentada de las Apple Vision Pro, y luce increíble.

A través de su canal público, Pável Dúrov, CEO de Telegram, compartió un breve vídeo que ofrece un primer vistazo a su aplicación para las Apple Vision Pro. Si bien las funciones son prácticamente idénticas a las que tenemos en ordenadores o dispositivos móviles, la interfaz saca el máximo provecho de la realidad aumentada.

Primeramente, la ventana de Telegram en las Apple Vision Pro sigue la línea de diseño impuesta por los de Cupertino. Es decir, con un fondo difuminado que permita seguir visualizando el mundo real. Recordemos que el equipo integra múltiples cámaras en la parte exterior, las cuales capturan y transmiten en tiempo real lo que está sucediendo afuera. De esta manera, se combina la realidad con un entorno digital.

Telegram, entonces, propone una aplicación que luce bastante atractiva a la vista. En determinado momento del vídeo, eso sí, comienzan a aparecer esas características que hacen tan particular a Telegram. Por ejemplo, su amplio catálogo de stickers y emojis animados. Estos parecen abandonar momentáneamente la ventana principal para presumir sus coloridas animaciones como nunca antes.

Al reproducir un vídeo, el entorno se oscurece para darle total protagonismo al material, una idea que ya habíamos visto en la demostración de Apple durante la WWDC 2023.

Telegram no quiere dejar pasar el tren de las Apple Vision Pro

De momento, Dúrov no ha querido adelantar más detalles. No sabemos si esta aplicación acompañará a las Apple Vision Pro en su lanzamiento, el cual está programado para principios de 2024. No obstante, no debería sorprendernos si Telegram es de las primeras plataformas de comunicación, o quizá la única, que se sube al tren de las gafas desde el principio. Su ritmo de desarrollo de novedades es notablemente superior al de su competencia, incluyendo WhatsApp.

Un punto que es importante aclarar es que las Apple Vision Pro tendrán un lanzamiento limitado a Estados Unidos. El resto del mundo tendrá que esperar varios meses para poder adquirirlas. A Europa, por ejemplo, llegarían a finales de 2024 o principios de 2025, así que tendrás que ser paciente.

No hay duda de que las Apple Vision Pro, al ser el debut de la compañía en un nuevo segmento de producto, darán mucho de que hablar el próximo año. Si Telegram consigue ser parte de la conversación, habrá logrado su propósito.

