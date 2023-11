El auge de la inteligencia artificial ha provocado, desde luego, un crecimiento exponencial en muchas de las compañías especializadas en esta tecnología. Sin embargo, lo anterior puede resultar contraproducente cuando tu estructura organizacional y financiera no está lista para afrontar ese crecimiento. En medio del alboroto que se vive todavía en OpenAI, ahora hay que sumar el desconcierto en Stability AI.

Probablemente, también reconozcas a esa compañía porque son los creadores de Stable Diffusion, uno de los generadores de imágenes más populares de la actualidad. Si bien podríamos pensar que viven un momento de abundancia y éxito, la realidad es muy distinta. ¿Qué está sucediendo? Pues que Stability AI no está generando los ingresos suficientes. Al menos ante los ojos de sus inversores…

Los principales inversionistas de Stability AI están exigiendo un mejor estado financiero, y eso ha provocado que una venta aparezca como una opción real. De hecho, según un reporte de Bloomberg, ya se han puesto en contacto con algunas compañías que podrían estar interesadas en hacer la adquisición.

Una de ellas es Cohere, la multinacional canadiense que desarrolla tecnología de inteligencia artificial. En la lista de posibles compradores también se encuentra Jasper AI, reconocida por su herramienta de redacción de textos por medio de IA.

Stable Diffusion

Pero, mientras Stability AI no encuentre la manera de progresar financieramente hablando, algunos inversionistas desean que empiecen a rodar cabezas. La firma Coatue Management, por ejemplo, exigió la renuncia de Emad Mostaque, CEO de Stability AI. No le ven con la capacidad de hacer crecer la empresa en el ámbito financiero. Sus demandas no se deben tomar a la ligera, pues hace un año invirtieron millones de dólares en la startup de inteligencia artificial. Por supuesto, están tratando de hacer rendir su dinero.

Ahora bien, de cara al público, en Stability AI intentan transmitir tranquilidad. En respuesta a Bloomberg, un representante dijo que vender la empresa no es una opción para la cúpula directiva. "Si bien varias partes han expresado interés en la compra de Stability AI, no estamos tratando de vender la empresa y nos encontramos enfocados en lanzar modelos de lenguaje líderes."

Aprovecharon, también, para defender la posición de su director ante la dura postura de Coatue Management. "El liderazgo y la gestión de nuestro director ejecutivo han sido fundamentales para el éxito de Stability. AI. Las inversiones recientes subrayan la confianza que los inversores tienen en la estabilidad de este mercado de rápido crecimiento."

Fuentes cercanas a la situación afirmaron que Stability AI está gastando, aproximadamente, 8 millones de dólares al mes. No obstante, los ingresos son tan solo una fracción de esa cantidad. La empresa lo justifica diciendo que su inversión se ha centrado, especialmente, en mejorar sus modelos de lenguaje y crear otros completamente nuevos.

¿Veremos la venta de Stability AI en el futuro próximo? Si su situación financiera no mejora, la presión de los inversores se hará más grande. Venderse al mejor postor es una de múltiples salidas.

