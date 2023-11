En una vuelta de tuerca más a una situación que solo puede ser descrita como surreal, la junta directiva de OpenAI está negociando el regreso de Sam Altman como CEO de la compañía, 24 horas después de despedirlo de forma sorpresiva y fulminante.

Fuentes cercanas a Altman aseguran que no está seguro de volver y que, de hacerlo, pediría cambios importantes a la governanza de OpenAI para evitar situaciones similares de inestabilidad en el futuro.

La negociación para el regreso de Sam Altman a la compañía agrega aún más misterio a la situación. El pasado viernes, OpenAI emitió un comunicado —para sorpresa de toda la industria— notificando el despido de su CEO argumentando que la junta directiva había perdido confianza en él. Tras algunas horas ha trascendido algunos detalles de cómo sucedió durante esas horas.

Greg Brockman, cofundador de OpenAI y presidente de la compañía, renunció tras el despido a Altman y publicó en X/Twitter un recuento de los hechos:

Sam Altman recibió un mensaje de texto el jueves por la noche de Ilya Sutskever (director científico de OpenAI) para hablar el viernes al medio día. Al unirse a la llamada, toda la junta directiva —excepto Greg Brockman— estaban presentes, donde se le notificó el despido. Poco después, Brockman recibió un mensaje de texto de Ilya pidiendo que se una a una llamada de Google Meet de último momento. Al entrar recibió la notificación del despido de Altman, lo eliminaron de la junta directiva, pero le pidieron que se quede en su puesto de presidente de la compañía. Brockman asegura que todo el equipo ejecutivo de OpenAI desconocía la decisión del despido a Sam Altman, y que fueron notificados posteriormente, a excepción de Mira Murati —quien asumió el rol temporal de CEO— quien fue notificada la noche anterior.

A lo largo del fin de semana, ambos han estado en conversaciones con amigos e inversores con miras a iniciar otra startup enfocada en la inteligencia artificial. Si la junta directiva de OpenAI ha puesto en marcha negociaciones con Altman y Brockman, tan solo 24 horas después de despedirlo, la situación dentro de la compañía debe ser terrible.

Según un reporte de The Verge, una fuente cercana a Sam Altman asegura que la junta directiva había acordado renunciar para que pueda volver como CEO de OpenAI, pero al final el plan no funcionó. The Information ha publicado un email enviado por Jason Kwon (director de estrategia) a todos los empleados manifestando que la empresa está optimista de lograr que Altman regrese como CEO.

"Aún estamos trabajando en una solución y nos mantenemos optimistas. Con 'solución' me refiero al regreso de Sam, Greg, Jakub, Syzmon, Aleksander y otros colegas, y seguir siendo el mejor para la gente que quiere trabajar en la investigación de la inteligencia artificial generativa", reza el comunicado.

Presiones para su regreso

La junta directiva de OpenAI está recibiendo presiones sin precedentes para que Sam Altman regrese. De acuerdo al Wall Street Journal tanto Microsoft —principal inversor— como Thrive Capital —segundo accionista más grande— están ayudando con los esfuerzos para restaurar el puesto de Altman.

Forbes también reporta que algunas firmas inversoras con posiciones importantes dentro de la compañía están trabajando con Microsoft y otros empleados senior para restituir a Altman como CEO. Lo quieren conseguir por medio de revueltas internas, demandas legales y restringir el acceso a recursos de la nube de Microsoft, utilizados por OpenAI para sus operaciones.

Por último, muchos de los empleados de OpenAI han amenazado con renunciar si Sam Altman no regresa como CEO de la compañía. A lo largo del sábado han republicado en masa, acompañado de un emoji de corazón, un mensaje del directivo diciendo lo mucho que aprecia a su equipo. Mira Murati se ha unido a la muestra de apoyo, en un aparente posicionamiento público de la situación.

🩵 — Mira Murati (@miramurati) November 19, 2023

Un jugador clave en el regreso de Sam Altman a OpenAI podría ser Satya Nadella, el CEO de Microsoft, quien según Bloomberg estaría "furioso" ante el despido y que ha manifestado que preferiría tener socios estratégicos con estabilidad interna, y no estos movimientos sorpresivos, poco planeados y sin aviso previo.

