YouTube es la plataforma para compartir videos más popular en todo el mundo. A octubre de 2023, tiene casi 2.500 millones de usuarios activos mensuales. Pero la competencia es feroz. Y propuestas de videos más cortos como Instagram o TikTok cuentan ya con 2.000 y 1.218 millones de usuarios activos al mes. No es de extrañar que YouTube lanzara los Shorts, Shorts de YouTube o YouTube Shorts. Una alternativa al video largo y horizontal de siempre en un formato vertical y más breve. De ahí lo de short en inglés.

Pero no todos los consumidores de YouTube estamos contentos con los Shorts de YouTube. Precisamente, si consumes videos de esta plataforma en lugar de hacerlo en la competencia es porque puedes ver contenidos de larga duración, entre 15 minutos y dos horas, de cualquier tema imaginable. Si quieres videos breves, ya tienes TikTok o Instagram. Pero YouTube quiere abarcar ambos mundos. De manera que poco podemos hacer en contra.

Sin embargo, no está todo perdido. Hay maneras de engañar a YouTube o de decirle que no queremos sus Shorts. Con algo de paciencia, lograrás evitarlos, reducir su visibilidad y, quién sabe, tal vez hasta ocultarlos del todo mientras sigues disfrutando de contenidos de YouTube de toda la vida. Pero no va a ser fácil, teniendo en cuenta los cambios que hace YouTube constantemente. Con todo, aquí van algunos trucos y consejos para evitar los Shorts de YouTube.

Desactivar YouTube Shorts uno por uno

Una manera de acabar con los Shorts de YouTube en su versión móvil es ocultarlos uno por uno. Es decir, vamos a decirle a YouTube que esos videos no nos interesan. De esa forma, el algoritmo de la app entenderá que no nos gustan los videos que nos propone. Y a base de ocultar videos cortos, dejará de recomendarlos.

Para ocultar Shorts de YouTube, uno por uno:

Abre la app de YouTube en iOS o Android Desplázate por la pestaña Inicio hasta dar con los Shorts de YouTube Toca el icono con tres puntos de la esquina superior derecha de cada Short Selecciona la opción No me interesa Repite estos pasos con cada video

Eliminar la hilera de Shorts de YouTube

El truco anterior sirve para la app de YouTube. Pero si también sufres los Shorts en tu navegador de escritorio, en ese caso puedes ocultar del tirón toda una serie de videos cortos. Lo que nos ahorrará tiempo y esfuerzo en comparación con los pasos a seguir en tu móvil iPhone o Android.

Así, cuando entres en YouTube y bajes hasta dar con Shorts de YouTube, simplemente haz clic en la equis o aspa que verás encima a la derecha de esa serie de videos breves. Adiós a los Shorts. Al menos, de momento. Y como dice el mensaje que verás a continuación, “la estantería se ocultará durante 30 días”.

La versión web de YouTube en tu móvil

Este consejo tiene que ver con el anterior. Si accedes a YouTube desde un teléfono o tablet Android, iPhone o iPad, para deshacerte de los Shorts de YouTube tienes que ir uno por uno. En cambio, en la versión web no es así. Al menos por ahora. Esto significa que puedes entrar en YouTube desde tu navegador web móvil y así ocultar YouTube Shorts pulsando un simple botón.

Esta opción tiene sus ventajas. La principal, eliminas toda una hilera de Shorts de YouTube simplemente tocando en la equis o aspa a la derecha de Shorts. La segunda ventaja es la que vimos en el truco anterior. Tal y como indica un mensaje informativo, ocultar los Shorts de YouTube en la página de Inicio tiene una duración de 30 días. Así que ese tiempo que ganamos para dejar de ver Shorts en vez de videos de larga duración.

Utiliza una versión antigua de YouTube

Si tu teléfono móvil Android tiene ya uno o dos años, es posible que puedas volver a una versión anterior de YouTube previa a la incorporación de los YouTube Shorts. La clave es usar la versión anterior a la 14.13.54 de YouTube para Android. Esa versión es la primera que añade Shorts de YouTube. Así que deberías usar YouTube 14.12.56 o anterior para olvidarte de ellos.

Este truco no es 100% efectivo, ya que puede que tu teléfono trajera de serie una versión de YouTube posterior a las que hemos mencionado. Pero por probar, no pierdes nada. Para desinstalar las actualizaciones de YouTube y volver a la versión que tu móvil llevaba de fábrica, tendrás que seguir los siguientes pasos:

Abre Ajustes de Android Entra en Apps o Aplicaciones Toca en YouTube para entrar en su ficha Comprueba qué versión tienes instalada. Está abajo de todo Ahora pulsa en los tres puntos de la esquina superior derecha Elige la opción Desinstalar actualizaciones Cuando acabe, verás que la versión instalada es anterior a la que viste antes

Instala un cliente alternativo de YouTube

Otro truco exclusivo para Android. En este sistema operativo abundan aplicaciones alternativas y no oficiales que puedes usar en lugar de la app oficial. Un ejemplo es YouTube. Si quieres evitar los Shorts, puedes probar con aplicaciones como NewPipe o SmartTube. Entre otras cosas, añaden mejoras al cliente oficial. Y evitan novedades incómodas como la publicidad o los Shorts de YouTube.

Para instalar estas apps tendrás que acudir a su página oficial y descargar su instalador APK. Para ello tendrás que darle permiso a tu navegador web de Android para realizar la descarga y posterior instalación. Esto tiene sus riesgos, ya que estos instaladores no pasan por la vigilancia de Google Play. Así que procura asegurarte de que el instalador es el oficial. A cambio, podrás disfrutar del contenido de YouTube y evitar YouTube Shorts.

