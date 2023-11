Después de dedicar los últimos años a Cyberpunk 2077 y su expansión Phantom Liberty, CD Projekt RED ha decidido volcar todos sus esfuerzos a futuro en la nueva trilogía de The Witcher. Al punto tal de que casi la mitad de sus desarrolladores ahora están involucrados en ese proyecto.

Así lo confirmó el estudio polaco durante la presentación de los resultados financieros del último trimestre. En una gráfica presentada a los inversores, la empresa informó que más de 300 integrantes de su equipo de desarrollo están abocados a Polaris, nombre con el que se conoce internamente al proyecto que iniciará la seguidilla de títulos que continuarán los eventos de The Witcher 3: Wild Hunt.

"El equipo [dedicado a Polaris] está creciendo constantemente y llegó a casi 330 desarrolladores a finales del mes pasado. Se espera que crezca a más de 400 a mediados del próximo año", explicó Adam Kiciński, CEO de CD Projekt RED.

Cuando la compañía anunció sus ambiciosos planes para la franquicia The Witcher en octubre de 2022, confirmó que unos 150 desarrolladores estaban trabajando en la preproducción de la primera entrega de Polaris. Y si bien esa cifra ya se ha incrementado a más del doble, el verdadero vuelco de recursos se dio en los últimos meses, tras el lanzamiento de Phantom Liberty.

De acuerdo con la gráfica mostrada, el equipo detrás de la secuela de The Witcher 3 ya es el más grande dentro del estudio. El segundo grupo lo conforman aquellos que todavía están ligados a Cyberpunk 2077 y su expansión, como también los "desarrolladores en transición". Estos últimos seguramente se sumen a Polaris en los próximos meses.

La nueva trilogía de The Witcher es la próxima gran apuesta de CD Projekt RED

Está claro que los polacos tienen grandes planes para The Witcher en los próximos años, y no solo de la mano del proyecto Polaris. Recordemos que The Molasses Flood está trabajando en un nuevo juego de la franquicia, conocido internamente como Sirius. Si bien esta propuesta está a cargo del equipo estadounidense, cuenta con la supervisión de CD Projekt RED.

La hoja de ruta de The Witcher también incluye a Canis Majoris, un RPG de mundo abierto que será desarrollado por terceros usando Unreal Engine 5. Aunque los detalles sobre esta iniciativa todavía son escasos.

En cuanto a Polaris, es evidente que CD Projekt RED quiere ponerle todas sus energías a este proyecto in-house. Todavía no se sabe cuándo llegará la primera entrega de esta nueva trilogía, aunque durante su anuncio se mencionó que requeriría de al menos 3 años de trabajo. Así que recién desde 2025 en adelante podríamos ilusionarnos con verlo en acción.

De todos modos, la compañía ya avisó que su intención es lanzar los tres juegos en un lapso de apenas 6 años. Es una meta ambiciosa, y hasta un poco arriesgada. Al destinar la mayor porción de sus recursos internos a lo próximo de The Witcher, seguro busquen evitar un episodio similar al del desastroso lanzamiento de Cyberpunk 2077.

Más allá de que prácticamente la mitad de los desarrolladores de CD Projekt RED ya trabajan en la primera entrega de la próxima trilogía de The Witcher, algunas porciones menores del staff continúan vinculadas a otras labores. Hablamos de Sirius, el ya citado título de The Molasses Flood, GWENT (el juego de cartas coleccionables digitales de The Witcher), y otros proyectos no especificados.

