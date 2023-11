La segunda temporada de Loki sigue convenciendo a los fans del Dios del Engaño. El personaje de Tom Hiddleston cumple ya más de una década en Marvel y desde el primer día es uno de los favoritos del público. De villano a héroe, el hijo pequeño de Odín se ha ganado el cariño de los espectadores gracias a su estrambótica forma de ser y a sus impresionantes poderes mágicos. Unas habilidades que acaban de recibir una mejora más que considerable. Y es que el quinto episodio de la temporada 2 de su serie ha alterado para siempre lo que se sabía sobre el Universo Cinematográfico de Marvel.

Todo conecta con el primer episodio de esta nueva tanda de historias. En él, Loki sufría lo que pasó a denominarse deslizamiento temporal. Esto le provocaba saltar de un momento a otro del tiempo sin control y de una forma desagradable y dolorosa. Tras arrancar su aura temporal, los protagonistas conseguían solucionarlo. Sin embargo, en el cuarto episodio el Telar Temporal que controla todas las líneas del tiempo estalla. Todos asumen que van a morir. Pero cuando el hermano de Thor abre los ojos, se da cuenta de que sigue vivo y en el mismo sitio, la sala de control de la AVT.

Eso sí, está solo. Sylvie, Mobius, OB, B-15 y Casey han desaparecido. Además, llega el primer problema. Loki vuelve a sufrir el deslizamiento temporal. En un momento dado, la AVT comienza a desintegrarse en el tiempo, pero antes de morir el protagonista salta hasta otro lugar. Ahora, su trastorno es capaz de llevarle a distintas ramificaciones temporales. Con ello, descubre que todos sus amigos han regresado a sus vidas anteriores a la AVT. Mobius es un padre soltero que vende motos de agua. Casey es un criminal que intenta escapar de Alcatraz. B-15 es una sanitaria en Nueva York. Y OB es un escritor de ciencia ficción intentando sin éxito publicar sus libros. Ninguno recuerda sus aventuras en la organización temporal.

Por eso, cuando Loki les pide ayuda, todos se niegan a excepción de OB, que además de escritor es físico. Cuando el Dios del Engaño le cuenta lo que ocurre, el personaje de Ke Huy Quan le sugiere que intente controlar el deslizamiento temporal. "En ciencia, lo importante es el qué y el cómo. Pero en ficción, es el porqué", explica. Pese a esto, el protagonista no consigue avances. Por eso, deciden buscar una solución alternativa. Para salvar la AVT necesitan reunir a todo el equipo, leer sus auras temporales para usarlas como coordenadas y así regresar al lugar. Poco a poco, consiguen convencerlos. Incluso Sylvie, que sí sabe lo que está pasando y recuerda todo, accede al plan cuando su línea temporal se destruye.

Dominio del multiverso

La alegría les dura poco, puesto que la ramificación temporal en la que se encuentran también colapsa y se desvanece. Todos mueren convirtiéndose en espaguetis, como le pasó a Victor Timely. El único que sobrevive es Loki, que empieza a escuchar las voces de sus seres queridos. Hay una frase que le hace especial daño. "¿Crees que lo que convierte en Loki a un Loki es que estamos destinados a perder?", decía Sylvie antaño. En ese momento, el personaje de Hiddleston estalla, metiendo un grito. De pronto, se encuentra unos segundos antes, cuando su variante femenina se está desintegrando. Es ahí cuando descubre lo que acaba de hacer.

Concentrándose, consigue ir todavía más hacia atrás, hasta antes de que esa línea temporal empiece a desvanecerse. "Lo he logrado. Lo he controlado", le dice a OB. Para su sorpresa, lo que ha conseguido es utilizar el deslizamiento temporal a su antojo. "No era cuestión de dónde, cuándo o por qué. Sino de quién", indica emocionado. "Puedo reescribir la historia", concluye. A continuación, da un nuevo salto y viaja hasta al AVT momentos antes de que Victor Timely muera y el Telar Temporal explote. Con estos nuevos poderes, puede evitar el colapso multiversal.

Eso es lo que intentará hacer en el siguiente episodio de la serie. Este llevará a Loki a buscar los errores que provocaron el desastre. Gracias a él y su capacidad de viajar en el tiempo, el Telar Temporal podrá ser arreglado. Y con ello, la máquina podrá gestionar todas las ramificaciones temporales sin sobrecargarse. Al negarse a guiarse por su destino de perdedor, el que otrora fuera un malvado villano con ansias de destrucción es ahora el mayor héroe de la historia de la saga.

Loki, el ser más poderoso del Universo Cinematográfico de Marvel

Pero no solo eso. Loki acaba de convertirse directamente en el ser más poderoso de todo el Universo Cinematográfico de Marvel. Al ser capaz de ir al momento y lugar que quiera en la línea temporal que sea, es capaz de cualquier cosa. Su control sobre el multiverso es absoluto. Ni siquiera Kang, hasta donde se sabe, tenía ese poder. En Avengers: Endgame, los héroes viajaban en el tiempo, pero sus cambios en el pasado no afectaban al presente.

Pero Loki sí que puede hacer que las cosas cambien manteniéndose en la misma línea temporal. Un hito nunca antes visto en la franquicia y que puede ser clave de cara a The Kang Dynasty y Secret Wars. Con estas habilidades, podrá regresar una y otra vez hasta los momentos en los que los héroes fallen hasta elaborar el plan perfecto para derrotar a Kang y salvar el multiverso. Para descubrir más sobre estos extraordinarios poderes hay que esperar al sexto episodio de la temporada, que será el último. El capítulo se estrenará en Disney+ el 10 de octubre en España, la noche del 9 en América Latina.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra dos meses

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente