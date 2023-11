El 18 de diciembre del año 2015 se estrenó en Netflix Making a Murderer, considerado el primer true crime de la plataforma. Por entonces, lo que comenzó como un suceso pequeño, se convirtió con rapidez en un fenómeno. En especial, debido al interés que causó la investigación del equipo de producción acerca de los sucesos que rodearon al encarcelamiento de Steven Avery. Este último pasó 18 años en prisión, luego de ser acusado de un cargo falso que le incriminaba en una agresión sexual.

La serie mostró el trabajo de la organización Wisconsin Innocence Project, encargada de investigar en condenas con pruebas refutables. Paso a paso, exploró en los múltiples errores de proceso que rodearon al caso. También, la forma en que la ley podía equivocarse y sus implicaciones. Algo convirtió a la producción en un suceso. Pero a la vez, hizo algo más: mostró las posibilidades de relatar crímenes de la vida real a través del formato serial y desde un punto de vista realista. Lo que permitió al servicio de suscripción, encontrar un nuevo tipo de público para tópicos, por lo general considerados morbosos o violentos.

En la actualidad, los true crime se han convertido en el género favorito de buena parte del público. Lo que también se traduce, en un aumento exponencial de estrenos de series y documentales semejantes. Un elemento que puede hacer complicado elegir los mejores. Te dejamos cinco de los más completos estrenados este año. De una mujer que asesinó por negligencia a un grupo de niños a una muerte sin resolver. Las opciones abarcan lo más interesante de este tipo de argumentos.

Síndrome del salvador (HBOMax)

En el 2009, la misionera Renee Bach, fundó una organización destinada a brindar ayuda directa a los niños desnutridos de Uganda. La joven no tenía ningún tipo de conocimiento médico y más tarde, diría que solo obedeció al llamado de Dios.

Pero lo que comenzó como una obra benéfica para brindar apoyo monetario, médico y farmacéutico a los desposeídos, se convirtió en una pesadilla para los involucrados. Para cuando Bach abandonó África, se le acusaba de al menos 105 muertes de niños, debido a la mala praxis médica, en la alimentación y aplicación de medicinas.

En tres capítulos, la miniserie de HBO relata el caso punto a punto. Lo que incluye, imágenes reales del hospital de Jinja (Uganda), hasta la exploración de las actuaciones de la fundación Serving His Children (SHC). Esta última, creada por Bach para recaudar fondos — nunca declarados — y la administración de tratamientos médicos, aunque la misionera no tenía conocimientos acerca de nutrición o pediatría. En la actualidad, la estadounidense, que logró huir de África hace cuatro años, enfrenta un caso local en su contra. No obstante, se niega a responder a los cargos e insiste todo fue “obra de Dios”.

Los Murdaugh: Muerte y escándalo en Carolina del Sur (Netflix)

Con dos temporadas y seis episodios, esta serie de Netflix, investiga acerca de la responsabilidad penal y criminal de la poderosa familia Murdaugh en Carolina del Sur. Varios de sus miembros, han sido acusados de asesinatos, malversaciones financieras y ocultamiento de pruebas a la ley. Pero el poder que ejercen sobre los diversos miembros y funcionarios estadales es tal, que evita su enjuiciamiento.

Desde el tráfico de influencias hasta una muerte familiar sin explicación, que se atribuye a un crimen culposo. La lista de delitos abarca casi un siglo y demuestra, la forma como la influencia de los Murdaugh, ha sido determinante para evitar cualquiera de acción judicial. La docuserie de true crime se vuelve más siniestra, a medida que analiza con cuidado lo que, a todas luces, es una herencia de corrupción que se traslada de generación en generación.

Con un argumento que logra unir en un mismo escenario tres asesinatos y al menos, nueve acusaciones de desfalco a la ley, la producción sorprende. Mucho más, al dejar claro que lo muestra es solo la superficie de un perverso legado. El punto más escalofriante de la trama.

El Insurrecto de al Lado (HBOMax)

El 6 de enero del año 2021, EE. UU. vivió una de las circunstancias más graves de su historia política. Un grupo de seguidores de expresidente Donald Trump, tomaron por asalto el Capitolio en Washington. Se trató de un evento que dividió a la opinión pública estadounidense y llevó al país, a una desconocida fragilidad constitucional. Y a pesar de que no hubo consecuencias graves o que lamentar, fue evidente que se trató de un hecho que marcó, un antes y un después, en la vida republicana del país.

La directora Alexandra Pelosi explora el hecho a partir del grupo de acusados por subversión que se convirtieron en protagonistas de una circunstancia inédita. Del fanatismo político a la rebelión constitucional imaginada como un tipo de subversión necesaria. La producción abarca el lado oscuro y más inquietante, de la derecha conservadora estadounidense. Pero también, la forma en que el país analiza sus propios cambios, circunstancias y un futuro cada vez más complejo.

Hasta que el asesinato nos separe: Soering vs. Haysom (Netflix)

En 1985, Jens Soering fue acusado de asesinar a los padres de su novia, Elizabeth Haysom. La imputación causó sorpresa. Era hijo de un diplomático en Norteamérica, con un alto coeficiente intelectual y hasta entonces, nunca había dado muestras de violencia.

No obstante, se declaró culpable al creer que le protegería la inmunidad legal. Una versión que cambió al comprobar que tendría que responder ante la ley por sus actos. Con todo, la policía de Washington logró probar su culpabilidad y enviarle a la cárcel.

Es entonces, cuando lo que pareció un hecho irrefutable, comenzó a despertar dudas en el público y los funcionarios a cargo. En especial, cuando algunas sospechas apuntaban que lo que en realidad había ocurrido, era un parricidio. No obstante, nunca se pudo demostrar la culpabilidad completa de Elizabeth. Esta docuserie analiza con cuidado lo que podría ser un engaño legal colosal que incluye a dos países y más de tres equipos de investigación.

¿Quién mató a Jill Dando? (Netlix)

En 1999, la periodista Jill Dando, era una estrella en pleno ascenso en Inglaterra. No solo era una periodista reconocida y con una trayectoria impecable. También, se daba por sentado, que se convertiría en una de las figuras centrales de la televisión británica. Como conductora de las populares producciones Crimewatch y Holiday, era un rostro querido en el país que comenzaba a volverse familiar para el público europeo.

Fue entonces, cuando recibió un balazo en la puerta de su casa que la mató de manera instantánea. No hubo explicaciones y 24 años después, todavía hay todo tipo de teorías sin fundamento que tratan de contar el suceso.

Desde una infidelidad hasta un acosador. Los aparentes motivos de la muerte de la presentadora forman parte de uno de los misterios más extraño de los últimos cincuenta años. Algo que este true crime de tres capítulos pone de relieve, al realizar una pulcra investigación sobre el largo proceso que atravesó el suceso y la ausencia actual de conclusiones.

