La luz natural en el hogar o en los espacios de trabajo es muy importante para ahorrar electricidad o, incluso, para ahorrar en calefacción. Por la ubicación, sin embargo, muchas habitaciones de una casa o de una oficina pueden no tener luz natural. La solución para este problema es hacer uso de un sistema de heliostato; un dispositivo que incluye un espejo para reflejar la luz a aquellas zonas donde no la hay. Este invento, sin embargo, va un paso más allá y permite incluso calentar tu casa gratis.

Se llama Lumona, y ha sido creado por un diseñador industrial polaco llamado Mariusz Smietana. El invento, incluso, ha llegado a estar nominado a los premios internacionales James Dyson.

Consiste en un heliostato que se instala en el techo del hogar y que es capaz de llevar luz natural a aquellos rincones más recónditos de la casa. Sin embargo, y a diferencia de los dispositivos que proyectan la luz del sol, Lumona incluye un sistema que puede —en cierto modo— almacenar los rayos solares para, posteriormente, distribuirlos a las habitaciones necesarias a través de un sistema de fibra óptica.

Para ello, el dispositivo cuenta con 16 lentes Fresnel, que se utilizan para captar o ampliar la luz, así como colimadores de aluminio para que esta se capture con una mayor precisión. Por último, se colocan en una base policarbonato y aluminio fresado como escudo término. El inventor, de hecho, afirma que “se optó por el aluminio fresado, que, cuando se procesa adecuadamente, tiene propiedades ópticas y se convierte en un disipador de calor natural, minimizando el riesgo de derretir la fibra óptica”.

Lumona puede calentar tu casa gratis y, en un futuro, hasta destilar agua

El sistema de fibra óptica, por su parte, permite distribuir la luz natural a aquellas habitaciones donde no la hay. Esto no solo crea un ambiente más cálido. También permite ahorrar en calefacción, pues la luz puede calentar el ambiente; así como ahorrar electricidad, ya que no es necesario utilizar luz artificial. Lumona también puede ser beneficioso para las plantas que necesitan luz solar para vivir.

Ahora, Smietana se centra en mejorar su invento, que ya de por sí permite ahorrar una gran cantidad de dinero al año al distribuir luz solar y calentar una casa gratis, puesto a que su uso es totalmente gratuito. “Planeo centrarme en simplificar el sistema para hacerlo más accesible económicamente a los países menos desarrollados”, ha afirmado el inventor. Smietana también destaca que está ideando nuevos diseños, “como producir lentes y fibra óptica a partir de botellas de PET, que ayudarán a reducir los costos de producción, facilitando el acceso a los componentes necesarios”.

Por último, el inventor espera darle una utilidad más a Lumona, la de hacer que la luz solar almacenada también pueda servir para otros fines, como destilar agua o calentar cultivos.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente