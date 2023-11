A principios del presente año, Netflix y The Pokémon Company nos sorprendieron con el anuncio de La conserje Pokémon, una serie stop-motion que va de camino a la plataforma. No obstante, durante muchos meses no volvimos a saber al respecto, hasta hoy. El servicio de vídeo en streaming, además de compartir un extenso nuevo tráiler, también reveló la fecha de estreno.

La conserje Pokémon estará disponible, de manera exclusiva en Netflix, a partir del próximo 28 de diciembre. La idea de la compañía, entonces, es que se convierta en uno de los contenidos más importantes durante las vacaciones navideñas.

Durante los últimos años, The Pokémon Company ha firmado varias asociaciones para que su franquicia se expanda más allá de la animación tradicional y los videojuegos. Hoy en día, Pokémon está presente en juegos de mesa, figuras y demás productos de entretenimiento. Sin ir más lejos, Pokémon: Detective Pikachu fue un éxito absoluto en la taquilla internacional.

Desde ese momento, la entidad japonesa entendió que los monstruos de bolsillo podían triunfar en el formato live-action. Ahora, no obstante, probarán suerte con la animación stop-motion.

Es importante mencionar que La conserje Pokémon cuenta con la participación de auténticos maestros en el arte de la animación. Detrás se encuentra Dwarf Animation Studio, un estudio que ya trabajó codo a codo con Disney en Monsters at Work.

Ahora enfrentan el reto de crear una serie animada stop-motion de Pokémon, que bien podríamos considerar una de las franquicias de entretenimiento más exitosas de todos los tiempos.

Netflix abraza Pokémon

Netflix, por su parte, está comprometida con desarrollar más series y películas basadas en obras japonesas. "Contamos con un grupo de expertos aquí en Japón, a quienes les apasiona encontrar y desarrollar historias originales del país que puedan entusiasmar a audiencias de todo el mundo. Nos dedicamos a adaptar las historias y mangas favoritos de los fans en programas extraordinarios", comentó Minyoung Kim, vicepresidente de contenidos asiáticos de Netflix, y agregó:

“Con este título [La conserje Pokémon], hemos decidido unir una historia completamente nueva que expande el universo Pokémon con la innovadora animación stop-motion. Para darle vida a este nuevo mundo, nos hemos asociado con el increíble equipo creativo Dwarf Studio." Minyoung Kim.

Ojo, si La conserje Pokémon resulta exitosa tanto en la crítica como en números de audiencia, podría ser tan solo la primera producción conjunta entre Netflix y The Pokémon Company. En 2021, se supo que ambas compañías estaban negociando múltiples series de Pokémon. Habrá que ver cómo resulta esta colaboración antes de pensar en el futuro.

