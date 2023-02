The Pokémon Company está a punto de tomar un rumbo totalmente distinto con la franquicia de monstruos de bolsillo. Este mismo 27 de febrero se ha llevado a cabo un nuevo Pokémon Presents, evento en el que dicha compañía aprovechó para presentar algo diferente a lo que hemos visto en las series y películas de la propiedad intelectual. En conjunto con Netflix, apostarán por La conserje Pokémon, una nueva serie que se apoyará en la técnica de animación stop motion.

El estudio francés Dwarf Studio será el encargado de desarrollar la producción. Si bien Netflix no ha anunciado una fecha de estreno concreta, aseguran que La conserje Pokémon llegará «muy pronto» a su servicio, por lo que asumimos que sería este mismo 2023. Mientras tanto, la cuenta oficial de Netflix en YouTube nos deja ver un breve tráiler de lo que nos espera en esta nueva aventura.

«Sigue a Haru, una trabajadora del complejo Pokémon, y a Psyduck, mientras conocen a otros Pokémon y entrenadores durante sus vacaciones», comenta la descripción del tráiler en YouTube. Así, Netflix nos presenta una historia totalmente nueva y original basada en el universo homónimo.

Este es el complejo hotelero Pokémon. Aquí, los Pokémon son los huéspedes. Esta es la historia de la conserje del complejo. Netflix

The Pokémon Company sigue buscando nuevas formas de contar historias

De momento no conocemos demasiados detalles acerca de La conserje Pokémon. Sin embargo, sabemos que el tono de la serie será bastante más calmado a lo que estamos acostumbrados en la franquicia. Un refrescante cambio de ritmo que hasta ahora no habíamos visto. Por su parte, The Pokémon Company sigue experimentando y buscando nuevas historias que contar. Tras despedirse de la icónica dupla Ash-Pikachu, es necesario encontrar a un digno reemplazo.

Además de La conserje Pokémon, Netflix podría tener otro as bajo la manga. En 2021 vimos los primeros reportes de una supuesta serie live action que llegaría en colaboración de ambas compañías. Sin embargo, a día de hoy no se ha revelado nada al respecto.

Durante el evento, la compañía aprovechó para revelar otras novedades. Entre ellas, la llegada de Pokémon Sleep, la curiosa app con la que podrás jugar mientras duermes. Además, se confirmaron también las expansiones para Pokémon Púrpura y Escarlata, y que podrán disfrutar todos aquellos que posean el pase de expansión para el juego.

