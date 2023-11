Apple está implementando una novedad muy esperada en la beta número 4 de iOS 17.2, lo que significa que también llegará a la versión final de esta nueva actualización que se espera que llegue a todos los iPhone compatibles con iOS 17 durante las primeras semanas de diciembre. La compañía, en concreto, ofrecerá a los usuarios la posibilidad de cambiar el sonido de las notificaciones de cualquier aplicación, incluidas las de terceros.

Hasta ahora, Apple permitía cambiar el tono de algunas notificaciones del sistema, como el que escuchamos al recibir un nuevo mensaje, un correo electrónico, una alerta en el calendario o una notificación de recordatorio. La compañía, sin embargo, nunca ha incluido una opción para cambiar el sonido de lo que en el sistema se llaman alertas por defecto. Son, sobre todo, aquellas notificaciones que recibimos de aplicaciones de terceros.

Es decir, a no ser que una aplicación incluya la posibilidad de cambiar el tono de la notificación desde los ajustes de la propia app, en versiones inferiores a iOS 17.2 no tenemos más remedio que escuchar el que la compañía incluye de forma predeterminada. En Instagram o X (anteriormente conocida como Twitter), por ejemplo, no es posible escoger otro sonido cuando recibimos una alterna nueva; suena el predeterminado.

Así puedes cambiar el sonido de las notificaciones en iOS 17.2

En iOS 17.2, por tanto, ahora aparece una nueva opción para escoger un tono de notificación al que Apple incluye de forma predeterminada —que en iOS 17 se llama “Rebound”—. Para ello, el usuario solo debe acceder a Ajustes > Sonidos y Vibraciones y deslizar hacia el apartado de tonos de llamadas y alertas. Después, es necesario pulsar en ‘Alertas por defecto’ y escoger el tono que queremos que suene en aquellas notificaciones de aplicaciones de terceros.

Recuerda que algunas aplicaciones, como WhatsApp permiten cambiar el sonido de la notificación desde los ajustes de la propia app. De este modo, puedes distinguir si la alerta que has recibido en tu móvil es de esa u otra plataforma.

Esta función, reiteramos, está disponible por el momento en fase beta a través de iOS 17.2; versión que llegará próximamente a todos los usuarios. La actualización también llegará con otras novedades muy interesantes. Son, en concreto, características anunciadas, pero que hasta ahora no estaban disponibles en iOS 17. Entre ellas, la posibilidad de hacer listas de reproducción colaborativas en Apple Music, un nuevo widget de reloj y más.

