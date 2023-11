Seguramente llevas semanas esperando para comprarte un teléfono, una tablet o un reloj inteligente. Contando los días para llegar al último viernes de noviembre y, con el Black Friday, encontrar ese producto al que le has echado un ojo hace tiempo con un precio mucho más bajo. Bien, no esperes más porque HONOR se ha querido adelantar a todos y ha preparado un Black Friday con el que tendrás las mejores ofertas, directamente a tu mesa, sin tener que esperar más.

Y es que la campaña de Black Friday de HONOR, además de ser muy ambiciosa y afectar a sus productos más importantes, empieza antes que nadie sobre sus dispositivos. En concreto empezará hoy martes, 7 de noviembre, y llegará hasta el 27 de noviembre; por lo que tienes tiempo de sobra para decidirte y comprar ese teléfono o equipo que te acompañe durante los próximos años. Pero eso sí, con estos precios, te recomendamos que te des prisa antes de que las ofertas se enfríen.

Aquí te dejamos una selección de lo que vas a poder encontrar en estos días en la web de HONOR.

Teléfonos

Aunque HONOR ha diversificado su negocio en otras categorías, es en el mercado de los smartphones donde ha conseguido reconocimiento prácticamente a nivel mundial. Teléfonos con prestaciones muy buenas y con precios muy ajustados para ofrecer la mejor tecnología a todos los usuarios. Con esta campaña del Black Friday podrás encontrar sus mejores teléfonos todavía a un mejor precio.

HONOR 90: 549 euros , 329 euros. Descuento de 220 euros

Esta promoción afecta al modelo de 8GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Un teléfono presentado el pasado verano y que destaca, por encima de todo, por una increíble cámara con un sensor de 200 megapíxeles, perfecta para capturar el mayor nivel de detalle posible. Además, monta una de las mejores pantallas del sector, OLED de 6,7 pulgadas con una resolución de 2664 x 1200 y una tasa de refresco de 120Hz. Si quieres un teléfono perfecto para grabar, consumir y compartir contenido multimedia, este es perfecto.

Pack HONOR 90 lite + Earbuds x5: 358 euros, 229 euros. Descuento de 129 euros

Un pack perfecto: un teléfono equilibrado que cumple en todos los aspectos y unos auriculares con una gran calidad de sonido por poco más de 200 euros. Es el regalo perfecto, tanto para uno mismo como para alguien especial en Navidades. HONOR 90 Lite es el pequeño de la familia, pero eso no evita que monte una cámara con un sensor de 100 megapíxeles y una batería de 4.500 mAh que, si no das un uso demasiado exhaustivo, te llegará de sobra a final del día. Su pantalla también merece una mención especial, con tecnologías específicas para cuidar la vista.

En cuanto a los auriculares, lo principal es que ofrecen una gran calidad de sonido, son ligeros y tienen una autonomía de hasta 27 horas. Serán tu aliado perfecto en cualquier momento.

HONOR Magic 5 Pro: 1.199 euros , 799 euros. Descuento de 400 euros

Este es el plato estrella. El mejor teléfono del año que ha lanzado HONOR con un descuento de 400 euros. HONOR Magic 5 Pro incorpora la mejor tecnología que hemos podido ver hasta ahora, con una cámara que consiguió situarse en primera posición en la clasificación global de cámaras de DXOMARK. El responsable es su módulo triple con tres sensores de 50 megapíxeles capaces de captar el mayor número de detalle y de luz para que el resultado sean siempre imágenes con la mayor calidad.

También incluye una pantalla curva flotante con hasta 1.800 nits de brillo y tecnologías de cuidado visual. Olvídate de tener que buscar una sombra cuando estés en la calle y el Sol no te deje ver.

Para terminar, una batería capaz de aguantar hasta 48 horas de reproducción de vídeo. Si a eso le sumamos el mejor procesador del presente año, el Snapdragon® 8 Gen 2, tenemos un teléfono redondo en todos los aspectos.

Pack HONOR Magic 5 lite + Earbuds X5: 458 euros, 259 euros. Descuento de 199 euros.

Otro pack interesante por el que te llevas gratis los auriculares Earbuds X5. En cuanto al smartphone, HONOR 5 Lite es otro de los pequeños de la familia pero que no decepciona en ningún apartado. Para todos aquellos que no necesitan el mejor teléfono del mundo, sino uno que sea capaz de aguantar en funciones básicas, HONOR Magic 5 Lite es perfecto. Pese a ser el “más discreto” incluye algunas especificaciones que no tienen otros teléfonos de precio mayor, como una pantalla curva OLED con tasa de refresco de 120Hz o un procesador Qualcomm 695.

Tablets

El mercado de las tablets está en auge desde hace unos años. Es el dispositivo perfecto para consumir contenido multimedia si no queremos encender la televisión o incluso trabajar conectándole un periférico. HONOR ha rebajado dos tablets que son perfectas para todo tipo de usuario.

HONOR Pad 8: 349 euros , 219 euros. Descuento de 199 euros.

Presentada en el Mobile de Barcelona, este dispositivo acaparó la atención de muchas personas por sus prestaciones y sus grandes posibilidades en el mundo del entretenimiento. Un diseño elegante, una pantalla FullView de 12 pulgadas con una resolución 2K y ocho altavoces integrados para ofrecer una experiencia completamente inmersiva. Con este descuento es la mejor opción para renovar la tablet que tengamos por casa o directamente para tener un segundo equipo, tanto para los más pequeños como para los adultos.

HONOR Pad X9: 249 euros, 179 euros. Descuento de 70 euros.

Una tablet muy buena por debajo de los 200 euros es una oferta que difícilmente podemos dejar escapar. En cuanto a prestaciones es muy similar al modelo anterior, con una pantalla FullView con una resolución ligeramente inferior a 2K. Tiene un diseño elegante y resistente además de ser muy ligera: 6,9 mm de grosor y 495 gramos de peso por lo que es perfecta para llevarlo de un lado a otro. Su software también está actualizado, con la última versión de MagicOS 7.1 basada en Android 13

Wearables

HONOR Watch 4: 169 euros, 109 euros. Descuento de 60 euros.

Cerramos la selección de ofertas de HONOR para el Black Friday con un reloj inteligente que lo tiene todo. Incluso un precio increíble por poco más de 100 euros. Tanto si lo quieres para hacer deporte como simplemente para el día a día, HONOR Watch 4 reúne todo lo que necesitas. Por ejemplo recibir llamadas, responder mensajes y una pantalla AMOLED sobre la que ver todos tus progresos deportivos de una manera muy sencilla. Además, tiene una batería con autonomía para 14 días. Si quieres dar el salto al mundo de los wearables, este HONOR Watch 4 es perfecto.

Estas han sido todas las promociones que ha preparado HONOR para la cita comercial más importante del año. Si quieres estar al día de todas sus novedades, visita su página web. Seguro que encuentras lo que estabas buscando.

