Durante abril del presente año, Warner Bros. Discovery anunció que, tras La Casa del Dragón, el próximo spin-off de Juego de Tronos será A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. No obstante, debido a la popularidad de la serie centrada en los Targeryen, la mayoría intuimos que la siguiente producción ambientada en Westeros se haría esperar demasiado tiempo. Afortunadamente, no será así.

En una entrevista con Variety, Casey Bloys, directivo de HBO, confirmó que el rodaje del nuevo spin-off de Juego de Tronos arrancará su rodaje en primavera de 2024. Eso sí, desde la compañía esperan que la huelga de actores se resuelva a tiempo.

De hecho, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight estaba lista para iniciar su filmación desde antes, pero la huelga de actores y guionistas, como seguramente sabes, paralizó la actividad de buena parte del sector cinematográfico. Esta serie igualmente resultó afectada.

A pesar de lo anterior, sigue siendo sorpresivo que el siguiente spin-off de Juego de Tronos se encuentre relativamente cerca. No descartemos la posibilidad de poder disfrutarlo durante los primeros meses de 2025.

Y es que la gran mayoría suponíamos que, después de que La Casa del Dragón se convirtió en un tremendo éxito, logrando devolver a la audiencia el gusto por ver Juego de Tronos cada fin de semana, HBO centraría sus esfuerzos en torno a dicha serie.

Sin embargo, parece que la productora, bajo el cobijo de Warner Bros. Media, pretende que haya más spin-off de Juego de Tronos ocupando el calendario. Si no surgen más obstáculos en el camino, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight debería ser una especie de aperitivo antes de la tercera temporada de La Casa del Dragón.

Juego de Tronos se sigue expandiendo

Un punto curioso es La Casa del Dragón logró esquivar el paro de labores porque su rodaje se desarrolla en el Reino Unido. Entonces, damos por hecho que el nuevo spin-off de Juego de Tronos, o al menos una parte del mismo, se grabará en lugares donde el sindicato de actores de Hollywood tiene influencia.

De momento, sabemos que los eventos de A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight suceden 90 años antes de lo acontecido en Juego de Tronos. Estará protagonizada por el caballero Ser Duncan y su escudero, Egg (Aegon V Targaryen).

"Un siglo antes de los eventos de Juego de Tronos, dos héroes inverosímiles deambulaban por Westeros. Un caballero joven, ingenuo pero valiente, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas, aguardan a estos improbables e incomparables amigos", menciona la sinopsis.

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos. Ahorra un 35% en HBO Max

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente