La Fundación James Dyson anunció los ganadores del premio internacional de diseño, James Dyson Award 2023. En la edición de este año se encuentran dos proyectos que apuntan por revolucionar la atención médica en escenarios de conflicto, así como una solución sostenible para enfrentar las olas de calor.

El James Dyson Award es un concurso de diseño que tiene como objetivo impulsar a la siguiente generación de diseñadores. Cada año abre sus puertas a estudiantes de ingeniería y diseño que buscan darle la vuelta a productos existentes para crear una versión mejorada. El jurado analiza si los proyectos son viables a nivel técnico o comercial y se otorga un premio a los tres mejores en las categorías internacional, humanitario y sostenibilidad.

El ganador internacional del James Dyson Award 2023 es el proyecto The Golden Capsule, inventado por Yujin Chae, Daeyeon Kim, Yeonghwan Shin y Yuan Bai. Los estudiantes de la Universidad Hongik de Seúl se inspiraron en los terremotos de Turquía y Siria para diseñar un dispositivo intravenoso no eléctrico e independiente de la gravedad. La idea es que los médicos no tengan que sostener los paquetes intravenosos mientras transportan a los pacientes.

The Golden Capsule utiliza fuerzas elásticas y diferencias de presión atmosférica en lugar de la gravedad. No requiere electricidad para controlar la velocidad de infusión y puede colocarse en cualquier sitio. La cámara se desinfla lentamente, presurizando el goteo en el paciente y permite que los médicos realicen otras tareas.

Otro proyecto que ganó el premio fue The Life Chariot, una ambulancia de evacuación médica todoterreno que se acopla a cualquier vehículo. Su inventor, Piotr Tłuszcz, se inspiró en la guerra de Ucrania y los retos que plantean los conflictos para atender a las víctimas. La ambulancia puede ser remolcada de cualquier manera por medio de ganchos.

Dyson premia a un proyecto que combate las olas de calor

Este año, el James Dyson Award buscó candidaturas para abordar un problema de sostenibilidad. El ganador de esta categoría es el proyecto E-COATING, un revestimiento fabricado a partir de vidrio reciclado que se coloca en paredes exteriores y refleja los rayos del sol. De este modo se reduce la absorción de calor en casas y edificios en los meses de verano.

E-COATING fue creado por Ronaldo Chan y Can Jovial Xiao, quienes se inspiraron en el consumo de electricidad de la RAE de Hong Kong. Los jóvenes descubrieron que el aire acondicionado representa casi un tercio del consumo total, por lo que se pusieron manos a la obra para encontrar una solución sostenible. Otro factor que ayudó para el desarrollo fue el hecho de que 470.000 botellas de vidrio acaban cada día en los vertederos.

El revestimiento ayudará a refrigerar de forma natural los edificios ante las crecientes olas de calor. Aunque existen soluciones en el mercado para reflejar los rayos del sol, E-COATING es una propuesta sostenible que aprovecha el vidrio reciclado.

“Ronaldo y Jovial han ideado una manera inteligente de convertir los residuos en algo mucho más valioso. E-COATING utiliza vidrio reciclado para producir un revestimiento que se coloca en las paredes exteriores. Es una solución doble, que es buena para el medioambiente y para ahorrar dinero”, comentó James Dyson, fundador e ingeniero jefe de Dyson.

Cada ganador recibirá 34.000 euros para apoyar las siguientes fases de su proyecto.

