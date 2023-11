El último single que podrás escuchar de The Beatles, la popular banda británica separada en 1970, ya está disponible, y ha sido resucitado con la ayuda de la IA. La canción, titulada Now and Then, fue compuesta y cantada por John Lennon en 1979, y pese a que Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr trabajaron en la producción de la misma en 1995, no fue hasta el año pasado cuando McCartney y Starr la terminaron.

Now and Then, reiteramos, fue un sencillo compuesto por Lennon en 1979, en el mismo apartamento donde en 1980 le asesinaron. La canción quedó grabada en una cinta titulada “Para Paul” que Yoko Ono, la mujer de Lennon, entregó a McCartney y en la que también se encontraban las demos de temas como Free As a Bird y Real Love.

De hecho, el resto de integrantes de The Beatles: tanto McCartney, como George Harrison y Ringo Starr, trabajaron en la producción de Now and Then al mismo tiempo que producían Free As a Bird y Real Love. Pero no pudieron terminar la canción debido a las limitaciones tecnológicas de la época.

En 2022, sin embargo, la banda aprovechó un software desarrollado por Peter Jackson, de El Señor de los Anillos, para poder terminar la canción que hoy, 2 de noviembre, ya se puede escuchar.

Una IA ha conseguido terminar Now and Then, la última canción de The Beatles

El software, potenciado mediante IA, permitió a Peter Jackson, quien también ha estado implicado en la producción de Now and Then, separar la voz de John Lennon de un piano que el artista utilizó en la grabación original. Después, las otras dos voces de The Beatles: Paul y Ringo se introdujeron en la pista. De esta forma, la canción suena como si se hubiera grabado por completo hoy en día.

Now and Then, la última canción de The Beatles, también cuenta con otros arreglos curiosos. En la pista se puede escuchar un solo de guitarra por parte de Paul McCartney para rendir tributo a George Harrison, quien falleció en 2001. Harrison, eso sí, participa en la canción tocando la guitarra gracias a una grabación recuperada de hace más de 30 años.

El single, disponible en las principales plataformas de streaming, viene acompañado de un corto titulado Now And Then – The Last Beatles Song. Está escrito y dirigido por Oliver Murray, y cuenta la historia detrás de la nueva producción.

