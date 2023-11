Los Beatles publicaron este miércoles el micro documental que cuenta la historia detrás de Now and Then, el nuevo y último tema de la banda británica que estará disponible a partir de este jueves. La canción es una producción oficial, en la que trabajaron los supervivientes del grupo, con un poco de ayuda de la inteligencia artificial.

El material cuenta con 12 minutos de imágenes exclusivas y comentarios inéditos de Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, Sean Ono Lennon y el director Peter Jackson. Jackson —de El señor de los anillos— es quien les ayudó a extraer la voz del fallecido John Lennon de la grabación original de la canción, que data de la década de los años 70.

El material fue rescatado por la viuda de John, Yoko Ono, quien le entregó el material a Paul en una cinta titulada «Para Paul». De esa misma grabación, salieron las demos de Free As a Bird y Real Love, lanzadas por sus compañeros a mediados de los años 1990.

Paul, George y Ringo trabajaron por primera vez en el demo de Now and Then en febrero de 1995, explicaron en un comunicado publicado en su web. Iba a formar parte del proyecto The Beatles Anthology. Pero no lograron termina la producción de la canción, debido a loas limitaciones tecnológicas de la época.

«Durante años pareció que la canción nunca podría completarse», dijeron. Sin embargo, en 2022, hubo un golpe de suerte: un sistema de software desarrollado por Peter Jackson y su equipo, que había sido utilizado durante la producción de la serie documental Get Back.

El corto de la nueva canción de los Beatles, un deleite para fanáticos

El corto documental Now And Then – The Last Beatles Song fue escrito y dirigido por el británico Oliver Murray. El video se publicó en YouTube y también será transmitido por canales de televisión de todo el mundo. El próximo viernes, además, se lanzará el video oficial del tema.

Esta última canción de la banda es épica. Aparte de contar con la voz original de John, el nuevo sencillo suma una guitarra que Harrison había grabado hace casi 30 años. También, una nueva parte de batería de Ringo.

Paul, aparte del piano y el bajo, sumó un solo de guitarra como tributo a Harrison, quien murió en 2001 de cáncer. Además, la canción incluye un arreglo de cuerdas escrito con la ayuda de Giles Martin. Es el hijo del fallecido productor de los Beatles, George Martin, figura clave en la carrera de la banda.

«Ahí estaba la voz de John, muy clara», ha dicho McCartney. «Es bastante emotivo. Y todos tocamos en él, es una grabación genuina de los Beatles. En 2023, seguir trabajando en la música de los Beatles y estar a punto de lanzar una nueva canción que el público no ha escuchado, creo que es algo bastante emocionante».

Ringo, en una entrevista en septiembre, insistió en que este es el final: «Esta es la última canción en la que los cuatro Beatles aparecerán. John, Paul, George y Ringo». La nueva canción de los Beatles también se agregará en una versión ampliada de la compilación The Beatles/1967-1970, que será lanzada a finales de este mes.

