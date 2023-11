El rally es una de las disciplinas con mayor presencia en los videojuegos. Pese a que el WRC no goza de la misma popularidad que la Fórmula 1, los juegos basados en esta competencia han brillado en varias consolas. El último en entrar en la lista es EA Sports WRC, la apuesta de Codemasters por conquistar a los amantes de los simuladores de carreras como Dirt Rally.

El estudio no necesita introducción. Con un historial que tomó forma a finales de la década de 1990, Codemasters nos ha entregado joyas Colin McRae Rally, TOCA Race Driver o la saga F1. De todos ellos, Colin McRae es uno de los más sorprendentes por el modo como evolucionó hasta convertirse en una franquicia bien establecida.

EA Sports WRC es la culminación de un proyecto que inició en 2019. Tras el éxito de Dirt Rally 2.0, Codemasters buscó la licencia oficial del WRC y la obtuvo a inicios de 2020. Los desarrolladores dejaron atrás el nombre original y su motor gráfico, optando por un Unreal Engine 4 que ayudaría a representar circuitos más extensos.

Tras varias horas al volante puedo confirmar que EA Sports WRC mantiene la esencia de Dirt Rally 2.0. El estudio británico ha hecho un trabajo impecable en casi todos los aspectos, excepto en la parte técnica. El cambio de tecnología trae consigo una infinidad de problemas de rendimiento que probablemente no habrían ocurrido de haber continuado con el Ego Engine.

Qué tiene de nuevo EA Sports WRC

El juego cuenta con varias modalidades entre las que se incluye carrera, campeonato, multijugador y contrarreloj. Existe un apartado para revivir momentos clásicos de la historia del WRC, como el rally de Finlandia de 1992, en donde Colin McRae destrozó su Subaru Legacy; o el de Grecia de 1985, que puso fin al Grupo B tras la muerte de Henri Toivonen.

EA Sports WRC no se queda corto en opciones e incluso ofrece un modo para personalizar tu piloto o construir tu coche con diversas piezas basadas en especificaciones del WRC. Esta opción es interesante, aunque puede pasar desapercibida si tomamos en cuenta que el juego incluye 78 autos divididos en 18 categorías. El catálogo de coches es uno de los más robustos en los juegos de rally y podemos sacarle provecho en un campeonato personalizado dentro de las partidas rápidas.

De todos los modos, Carrera es donde los desarrolladores pusieron los recursos. Aquí puedes iniciar tu aventura desde la categoría Junior hasta convertirte en un campeón del WRC. Los eventos se dividen por semanas y permiten al usuario participar en actividades especiales como comprar coches, contratar ingenieros, acceder a carreras de exhibición o eventos oficiales.

Un modo carrera con demasiadas restricciones

Codemasters ha tomado un enfoque distinto a WRC 10 en esta modalidad y limita al usuario a un evento por semana, por lo que deberás elegir si quieres ampliar tu plantilla o correr para satisfacer a tu benefactor. No importa cuál elijas, en las primeras partidas sentirás que tomaste la decisión equivocada y desearás volver atrás, pero no hay forma de conseguirlo.

Aquí encontramos el primer gran problema de EA Sports WRC, y es que esta restricción no tiene sentido en varias situaciones. Si no contratas ingenieros, el coste por los daños o el tiempo de reparación es mayor y tu benefactor se enojará por exceder el presupuesto. Por el contrario, si decides contratarlos en lugar de participar en el evento sugerido por él, no ganarás perderás su aprobación.

Al final del día, el modo carrera de EA Sports WRC no ofrece un sentido de progresión como piloto, sino un cúmulo de actividades para complacer a tu benefactor. En este apartado, WRC 10 ofrece una mejor experiencia al separar la competición de otros aspectos de tu equipo, como la mejora del coche o personal.

Menos mal que podemos omitirlo y jugar un campeonato o partida personalizada, donde no deberemos lidiar con Michael y tu jefe de ingenieros.

Buena jugabilidad con mando o volante

Dirt Rally 2.0 es considerado el Dark Souls de los juegos de rally, y mucho tiene que ver con que el juego está optimizado para un volante. En EA Sports WRC, Codemasters ha diseñado la experiencia para volverla accesible para quienes juegan con un mando. Por primera vez en un Dirt Rally, no es necesario ajustar la sensibilidad o activar asistencias antes de tu primera partida, ya que el juego lo hace por ti.

Eso no quiere decir que el estudio haya simplificado el control, o convertido el juego en algo más arcade. EA Sports WRC es tan difícil como Dirt Rally 2.0 y no prestar atención a las indicaciones del copiloto se traducirá en un choque que puede acabar con la carrera o el evento. Para los novatos, Codemasters incluyó la escuela de rally en donde se enseñan conceptos básicos y avanzados de manejo.

La jugabilidad en EA Sports WRC es notable. El control en gravilla es preciso y los coches responden acorde a la configuración del motor, la potencia del frenado o el manejo que hagas del peso. El estudio resolvió el agarre en asfalto y ya no sientes que manejas una lancha, como en Dirt Rally 2.0. La dificultad se mantiene intacta, por lo que conducir un Lancia del Grupo B será más difícil que un Impreza o un Yaris GR Híbrido.

Asistencias para todo tipo de jugador

EA Sports WRC ofrece cinco niveles de ayuda para el ABS, control de tracción, de estabilidad, limitador de acelerador y más. Dependiendo de tu experiencia en estos juegos podrás activar algunos y evitar frustraciones. La idea de los niveles es reducir gradualmente la barra hasta que te sientas cómodo.

Si tienes un volante, la experiencia es infinitamente mejor. El juego soporta una amplia gama de modelos, desde el Logitech o Thrustmaster más básico hasta un DD2 de Fanatec. EA Sports WRC tiene patrocinio de esta última, por lo que la mayoría de sus bases, volantes y pedales funcionan con el juego. En contraste, Moza, Simucube o Asetek están fuera de la jugada, así como el soporte para realidad virtual que llegará más adelante.

Problemas técnicos que arruinan la experiencia de juego

EA Sports WRC sería mejor que Dirt Rally 2.0 si no fuera por su pésimo rendimiento. El cambio a Unreal Engine 4.0 acarrea todas las flaquezas del motor gráfico de Epic. Texturas que no cargan, modelos que aparecen a medida que te acercas y un molesto screen tearing a velocidades altas son características de muchos escenarios.

Codemasters dejó atrás el Ego Engine debido a que no podría representar las rutas de más de 30 km. El problema es que al correrlas te encontrarás con el traversal stuttering, una pausa de una fracción de segundo que ocurre en plena carrera cuando cambias entre un área y otra. El micro-lag es una constante en todo el juego y aparece cuando menos te lo esperas.

En algunos escenarios, la calidad gráfica de EA Sports WRC parece inferior a Dirt Rally 2.0. Esto nos hace cuestionarnos si valió la pena cambiar a Unreal Engine y heredar todos sus fallos, a cambio de incluir rutas de 30 km. Al ser el primer juego con nueva tecnología, es posible que el estudio aprenda de sus errores y resuelva los inconvenientes en la próxima entrega.

Siendo el rally una disciplina que demanda concentración, las pausas por problemas técnicos arruinan la experiencia. Al tiempo de redactar esta reseña, Codemasters ya liberó dos parches que resuelven el screen tearing y mejoran el rendimiento en algunas rutas, pero en otras, la experiencia se mantiene.

¿Merece la pena EA Sports WRC?

La respuesta corta es sí, pero no ahora. Si te gustan los juegos de rally, espera dos o tres meses a que se corrijan los fallos. Cuando esto ocurra, seguramente habrá bajado de precio.

Para muchos fanáticos, la jugabilidad es más importante que las gráficas y prueba de ello es que Richard Burns Rally sigue siendo popular. En este aspecto, EA Sports WRC no decepciona en lo absoluto, sobre todo si tienes un volante. La libertad de ajustar las ayudas o configurar el mando a tus necesidades permiten que todos los usuarios puedan disfrutarlo.

Fuera de los problemas de rendimiento, correr en El Chocolate o el Biobío es una experiencia que libera el estrés del día. Por otro lado, chocar contra los troncos en Talao o caer en un desfiladero en Santes Creus porque no leíste bien la indicación de tu copiloto puede revivir los traumas de enfrentar a Pontiff Suluvahn o el Rey Sin Nombre en Dark Souls 3.

Nosotros jugamos EA Sports WRC en Xbox Series X y PC. Si tienes un ordenador que cumpla con los requerimientos de hardware, la recomendación es jugarlo ahí. No solo obtendrás mayores opciones para ajustar los gráficos (como DLSS), sino también soporte para VR y la posibilidad de disfrutarlo con más volantes que en consola.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente