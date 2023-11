La fiebre por ChatGPT y la inteligencia artificial generativa no está dando resultados exitosos en todas sus implementaciones. Discord ha informado que próximamente desactivará Clyde, el chatbot basado en la tecnología de OpenAI que lanzó hace menos de un año.

Los motivos detrás de esta drástica decisión no se han revelado públicamente, al menos por ahora. Discord solo ha notificado que dará de baja Clyde a través de una advertencia en la sección de soporte del bot. De acuerdo con la misma, la herramienta continuará disponible hasta el final de noviembre.

"Clyde se desactivará a finales de mes. A partir del 1 de diciembre de 2023, los usuarios ya no podrán invocar a Clyde en mensajes directos, mensajes directos grupales o chats de servidor. Gracias por su apoyo y comentarios. Trabajamos constantemente para ofrecerles nuevas funciones y experiencias", indicaron desde Discord.

Sin dudas, se trata de una determinación bastante curiosa. La plataforma anunció la introducción del chatbot basado en ChatGPT a comienzos de marzo pasado, en pleno furor por dicha tecnología. La propia compañía había remarcado por entonces que Clyde era apenas el primer paso para convertir a Discord en un hogar para la inteligencia artificial.

Tengamos en cuenta que esta característica era de uso gratuito y los administradores de los servidores podían activarla en sus canales. La idea inicial de Discord era probarlo con un número limitado de usuarios, para luego expandir la prueba a una mayor cantidad de personas. Sin embargo, no está claro hasta qué punto llegó la plataforma antes de echar la idea por la borda.

Discord se despide de Clyde, su chatbot basado en ChatGPT

Independientemente de los motivos detrás de esta determinación, que Discord desactive su chatbot basado en ChatGPT no es una cuestión menor. Tengamos en cuenta que solo han pasado 8 meses entre el lanzamiento de esta característica y el anuncio de su discontinuación.

¿Significa esto que Discord esté pisando el freno en cuanto a la adopción de funciones basadas en inteligencia artificial generativa? No necesariamente. Aunque tal vez sí sea una prueba de que no toda implementación de una tecnología, por popular o exitosa que sea, deba resultar exitosa.

Al no haber más detalles sobre la desactivación de Clyde, no sabemos si Discord se topó con algún inconveniente técnico o si, simplemente, el chatbot basado en ChatGPT no ganó tracción entre los usuarios. Tal vez en el futuro los ingenieros de la compañía vuelvan a probar suerte con alguna nueva solución de este tipo, o decidan implementarla como una característica exclusiva para quienes paguen por la suscripción a Nitro.

De momento, la cancelación de Clyde parece no afectar a las demás herramientas basadas en IA generativa que introdujo Discord este año. Recordemos que la plataforma implementó una opción para resumir las conversaciones de los canales, agrupando los flujos de mensajes según temas, y un sistema de moderación automatizado. Este último, llamado AutoMod AI, también se basa en la inteligencia artificial de OpenAI para notificar a los moderadores cuando los usuarios infringen las reglas de un servidor.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente