Malas noticias para los fanáticos de Destiny 2. Bungie confirmó que el lanzamiento de The Final Shape, la próxima expansión del popular juego, sufrió un retraso. Esto significa que los jugadores tendrán que esperar algunos meses más antes de acceder al DLC que, según el estudio, será "la culminación de los primeros 10 años de la narrativa de Destiny".

Según informó el equipo perteneciente a PlayStation Studios, The Final Shape estará disponible el 4 de junio de 2024. Vale recordar que la idea original era que llegara al público el 2 de febrero del próximo año.

De modo que la empresa contará con cuatro meses más para trabajar sobre el contenido y pulirlo al máximo, no solo con el objetivo de conformar a los más fieles seguidores de Destiny 2, sino también para recuperar a los jugadores que se han alejado de esta propuesta.

"The Final Shape es la culminación de los primeros diez años de la narrativa de Destiny y, para los Guardianes de todo el mundo, innumerables horas compartidas juntos. Queremos honrar ese viaje, por lo que nos estamos tomando el tiempo que necesitamos para ofrecer una visión aún más grande y audaz, una que esperamos sea recordada y atesorada en los años venideros", mencionaron en el blog oficial de Bungie.

Esta es la ratificación de un rumor que había surgido a fines de octubre, tras conocerse que el estudio había despedido a más de 100 trabajadores. Entre quienes perdieron su empleo estuvo Michael Salvatori, el famoso compositor a cargo de la música de Destiny y Halo. Por entonces, se dijo que Destiny 2 y Marathon, el próximo juego completo de Bungie, pagarían las consecuencias del recorte de personal.

El periodista Jason Schreier, de Bloomberg, había adelantado que la intención de la firma era demorar el lanzamiento del nuevo DLC de Destiny 2 hasta junio. Un dato claramente acertado.

La próxima expansión de Destiny 2 llegará en junio de 2024

The Final Shape marcará un punto de inflexión para Destiny 2. Dicha expansión será la última que recibirá el título bajo el actual cronograma de contenidos. Recordemos que, después de este lanzamiento, Bungie abandonará el formato de 4 temporadas anuales y adoptará una estrategia de 3 episodios más grandes.

Ya se sabe que los primeros tres se llamarán Echoes, Revenant y Heresy, y tomarán como punto de partida los sucesos de The Final Shape. Eso sí, con el retraso del DLC es lógico pensar que el calendario episódico de Destiny 2 se tendrá que readaptar debido a la demora.

En principio, Echoes estaría disponible entre marzo y junio de 2024. En tanto que Revenant ocuparía el lapso entre julio y octubre; y Heresy haría lo propio entre noviembre del próximo año y febrero de 2025. Ahora que The Final Shape se ha postergado hasta junio, las fechas tendrán que ser actualizadas. No obstante, aún se desconoce de qué manera.

Si te preguntas qué sucederá con Destiny 2 en el período entre febrero y junio de 2024, Bungie ha prometido cubrir ese hueco. Si bien la mayoría de la narrativa y el contenido de Season of the Wish, la nueva temporada que se inicia hoy, 28 de noviembre, llegará hasta febrero, como se había pensado originalmente, su duración se extenderá hasta junio.

Parte del material que se añadirá para "estirar" la temporada serán misiones semanales que se basarán en la progresión, y nuevas recompensas. En abril, en tanto, se lanzará Into the Light, una actualización con 2 meses de contenido para todos los jugadores de Destiny 2. También se incorporarán nuevos mapas y un refresco a las competencias entre clases, entre otras novedades.

Bungie promete que habrá más información sobre la próxima expansión de Destiny 2 en abril de 2024, incluyendo una demostración de la renovada jugabilidad. "Sabemos que están ansiosos por tener The Final Shape en sus manos. En ese sentido, los retrasos no son divertidos. Por nuestra parte, estamos entusiasmados de tener el tiempo adicional necesario para hacer realidad nuestra visión [del DLC] para todos ustedes", dijo el estudio.

