La tecnología de Arm es una pieza fundamental en la producción de chips para dispositivos móviles. Hoy en día, prácticamente todos los fabricantes de smartphones usan la arquitectura homónima en los procesadores que dan vida a sus productos. Evidentemente, deben pagar regalías a la compañía británica por cada chip fabricado. Sin embargo, te sorprenderá conocer la absurda cantidad que paga Apple por cada dispositivo que integra un chip con arquitectura ARM.

Un reporte de The Information revela que Apple desembolsa menos de 30 centavos de dólar por cada producto con chip ARM. Esto incluye, desde luego, a los iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch y, más recientemente, los Mac, los cuales abrazaron la arquitectura ARM tras el impulso a Apple Silicon.

El citado medio menciona que, de momento, es el pago más bajo del mercado por concepto de regalías a Arm. Tan inferior es —comparado con el de otros fabricantes— que representan apenas el 5% de las ventas de la empresa británica. Uno podría pensar que, debido al amplio volumen de productos que vende Apple, sobre todo en el sector de los smartphones, tendrían mayor presencia en las arcas de Arm, pero no es así.

¿Es esto normal? Pues no, para nada. De hecho, The Information resalta que en Arm no están nada contentos con el acuerdo actual que tienen con Apple. Es evidente que la compañía, filial de SoftBank, podría estar obteniendo un pago notablemente superior. El problema, claro, es que no pueden romper el contrato actual.

Arm no consigue renegociar su acuerdo con Apple

Aparentemente, cuando SoftBank compró Arm durante 2016 tras pagar 28.950 millones de dólares, intentó reestructurar el acuerdo con Apple. Masayoshi Son, fundador y CEO de Softbank, lideró las conversaciones. Para su mala fortuna, la negociación con los de Cupertino no resultó favorable. Los dirigidos por Tim Cook hicieron respetar el contrato actual.

Por lo tanto, si Arm y SoftBank realmente quieren cambiar el porcentaje de regalías que obtienen de Apple, deben esperar al término del acuerdo actual. Pero eso es un gran inconveniente, pues vence más allá del 2040. Es tan prolongado que solo las dos partes conocen la fecha exacta.

Arm, además, tiene otro problema. Si aumentan el pago, Apple podría amenazar con bajarse de su barco. La empresa de California ya ha mostrado interés en la arquitectura RISC-V, una alternativa a ARM de código abierto. No tengas dudas de que, en determinado momento, estarán preparados para migrar a otra tecnología de chips en caso de ser necesario. Incluso, el hecho de adoptar RISC-V supondría eliminar el pago de regalías.

Por otro lado, en Arm no pueden negar que su asociación con Apple los ha beneficiado significativamente. Y es que otros fabricantes, al ver el camino de éxito que sigue Apple con dicha arquitectura, también se han sentado a negociar con Arm para aprovechar su tecnología.

Qualcomm, por ejemplo, está a punto de aumentar su presencia en un segmento diferente al de los smartphones y tablets. Este mismo año, anunciaron el Snapdragon X Elite, un chip ARM para ordenadores portátiles con Windows. Sin duda, pisaron el acelerador tras ver que Apple está triunfando con los chips M, que presumen un excelente rendimiento y eficiencia energética en los Mac.

