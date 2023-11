Si estás esperando un iMac de 27 pulgadas con chip Apple Silicon, tenemos malas noticias. Apple no planea lanzar en ningún momento una actualización del modelo que discontinuó en 2022 con procesadores M3, M3 Pro, M3 Max u otro chip similar. Al menos, así lo ha confirmado la compañía a The Verge. En cambio, se centrarán en la nueva versión de 24 pulgadas con chip M3.

El citado medio afirma que Starlayne Meza, relaciones públicas de Apple, les ha trasladado que entre los planes de Apple no está fabricar un modelo de 27 pulgadas y que, por tanto, no veremos un equipo similar al iMac de 2023 en este tamaño de pantalla. La compañía afirma que aquellos usuarios que buscan un equipo más grande, pueden optar por adquirir un Mac mini con una Studio Display. Este, recordemos, tiene una pantalla retina de 27 pulgadas con resolución 5K.

Apple también ha destacado que el iMac de 24 pulgadas es el modelo que marca la transición entre los iMac de 24 y 27 pulgadas con chip Intel, y los iMac con Apple Silicon. Debemos tener en cuenta, eso sí, que el iMac solo está disponible con el chip M3. Este es menos potente que los M3 Pro y M3 Max, o que los M2 Max y M2 Ultra, que se incluyen en otros Mac.

Un Mac mini y una Studio Display: la alternativa al iMac de 24 pulgadas

Studio Display

Por tanto, si un usuario quiere un equipo similar al iMac con una mayor pantalla o con rendimiento gráfico mayor para tareas más exigentes, no tiene más remedio que apostar por otro Mac sumándole, además, el monitor. En este caso, un Mac mini en su versión más potente —con un chip M2 Pro— y una Studio Display, cuesta un total de 3.367 euros.

La decisión de Apple de no lanzar un iMac de 27 pulgadas, no obstante, podría estar acondicionada por la llegada de un modelo de mayor tamaño de pantalla y de mayor potencia. Mark Gurman, de Bloomberg, reveló recientemente que la compañía está trabajando en un iMac Pro con pantalla de 23 pulgadas del que, por el momento, no tiene más detalles. Destaca, eso sí, que llegará en 2024 o 2025, por lo que podría anunciarse con los futuros chip M4.

