Después de meses de mucho hype, el AI Pin de Humane es oficial. La startup fundada por Bethany Bongiorno e Imran Chaudhri, dos exempleados de Apple, ha dado a conocer las principales características de su primer dispositivo, que promete un futuro con menos dependencia de las pantallas, pero con la inteligencia artificial como compañera permanente.

El lanzamiento del AI Pin llega sin demasiadas sorpresas. Humane ya había presentado la mayoría de sus funciones durante una charla TED en abril pasado, en tanto que en las últimas horas se filtraron prácticamente todas sus características y el precio. De modo que el factor sorpresa quedó arruinado casi por completo.

Pero ojo, eso no significa que el wearable no tenga algunos puntos muy interesantes de mencionar. Como bien lo indica su nombre, se trata un prendedor inteligente que se puede usar en todo tipo de indumentaria. El aparato está dividido en dos partes —el AI Pin en sí mismo y una batería—, que se unen utilizando un sistema magnético.

El gadget de Humane está disponible en tres colores: Eclipe (negro con marcos en negro mate), Equinox (negro con marcos plateados) y Lunar (blanco con marcos plateados). En el frente se ubica una cámara RGB de 13 MP (4208 x 3120) con apertura f/2.4 y un campo de visión de 120 grados, junto a un sensor de profundidad 3D.

Además, el dispositivo presenta una superficie táctil compatible con múltiples gestos que se pueden realizar con uno o dos dedos. No obstante, el principal método de entrada es la voz. El AI Pin incorpora un micrófono bautizado como AI Mic, acompañado por un altavoz o Personic Speaker.

Bajo el capó, en tanto, lleva un chipset Qualcomm Snapdragon de 8 núcleos, aunque no se especifica su modelo. Lo que sí se menciona es que el procesador tiene una frecuencia de reloj de 2.1 GHz. La tabla de especificaciones se completa con 4 GB de memoria RAM, 32 GB de almacenamiento eMMC, GPS, magnetómetro, acelerómetro, giroscopio y sensor de luz ambiente.

Las principales características del AI Pin de Humane

El AI Pin. Foto: Humane.

Si bien el AI Pin de Humane no tiene pantalla, no prescinde por completo de la interacción a través de medios visuales. Como ya pudimos ver en el pasado, el prendedor presume de un proyector láser que, valga la redundancia, proyecta información y una interfaz gráfica en la palma de la mano del usuario.

La tecnología, que la startup ha nombrado como Laser Ink Display, probablemente sea lo más curioso de este desarrollo. Para interactuar con los elementos que aparecen en la interfaz, las personas deben inclinar la mano en distintas direcciones —izquierda, derecha, abajo— y luego tocar las yemas de los dedos índice y pulgar para ejecutar la acción en cuestión. Al cerrar el puño y volver a abrirlo, se regresa al home.

El AI Pin de Humane también incorpora una "luz de confianza" que indica que está en funcionamiento. Si es verde, significa que la cámara está activa; si es naranja es porque se está utilizando el micrófono, etc. La idea es que el resto de la gente pueda identificar si una persona los está grabando, por ejemplo.

Por otra parte, el wearable incluye una luz LED que informa sobre llamados, mensajes o alertas entrantes a través de colores. Vale aclarar que, si bien el dispositivo funciona como un móvil, es posible establecer contactos confiables para recibir solo las notificaciones que realmente importan.

Sin apps, pero con experiencias de IA

La interfaz del AI Pin proyectada con un láser en la palma de la mano. Foto: Humane.

Los fundadores de Humane han remarcado que el AI Pin no utiliza apps, sino "experiencias de inteligencia artificial". Como ya se había visto en la demo, el aparato se destaca como un asistente de IA que puede responder a preguntas del usuario al estilo ChatGPT. También puede resumir correos electrónicos o transcribir y enviar mensajes.

El fabricante asegura que el AI Pin se ha creado con la privacidad en el centro de la escena. Es por ello que, como explicó Chaudhri en la presentación, el gadget no hace nada hasta que no se interactúa físicamente con él. Si bien el control primario es a través de la voz, no tiene una palabra clave que lo despierte, a lo "Hey, Siri" u "Ok, Google"; el usuario sí o sí debe mantener pulsado el touchpad para activar el micrófono. El wearable también posee un chip de seguridad que impide que el dispositivo funcione si ha sufrido algún tipo de intervención.

Más allá de conectarse con la inteligencia artificial a través de Microsoft y OpenAI, Humane ha desarrollado Cosmos, su propio sistema operativo para el AI Pin. Las referencias al software son bastante escasas, pero en la web de la empresa se menciona que la plataforma introduce un nuevo framework llamada AI Bus.

"Como conducto ultrarrápido que permite experiencias impulsadas por IA, la era de buscar, descargar, administrar o iniciar aplicaciones ha terminado. Nuestro AI Bus comprende rápidamente lo que necesitas y te conecta con la experiencia o el servicio de inteligencia artificial adecuado al instante, todo a la velocidad del pensamiento", indican. Humane ha destacado, además, la integración nativa con el servicio musical Tidal, incorporando también una función de DJ virtual.

Precio y disponibilidad del AI Pin de Humane

Foto: Humane.

Tal y como adelantamos esta mañana, el precio del AI Pin de Humane partirá desde los 699 dólares. Con este precio se incluirá una batería adicional, un cable y el estuche cargador con USB-C. No obstante, habrá versiones más caras del dispositivo. También se venderán por separado fundas de colores y otros accesorios como clips para la ropa.

A esto hay que sumarle el pago de una suscripción mensual de 24 dólares. Esto se debe a que el gadget funciona como un móvil con su propio número telefónico y un plan ilimitado de datos, llamados y mensajes que se ofrece a través de T-Mobile. Las reservas del AI Pin se abrirán en Estados Unidos el próximo 16 de noviembre y los primeros envíos se realizarán a comienzos de 2024. Por lo pronto, no hay novedades sobre su disponibilidad internacional.

