Malas noticias para los fans de la saga intergaláctica. Star Wars Outlaws, el juego de mundo abierto desarrollado por Ubisoft y Massive Entertainment, llegará más tarde de lo previsto. En un principio, la compañía francesa planeaba lanzarlo durante su actual año fiscal. Es decir, antes de marzo de 2024. No obstante, el equipo requiere más tiempo para terminarlo y su llegada se aplazó al siguiente año fiscal —entre abril de 2024 y marzo 2025—.

La desafortunada información fue dada a conocer por la propia Ubisoft durante su informe financiero correspondiente al segundo trimestre fiscal de 2023 (vía VGC). Un punto curioso es que la empresa no hace mención directa de Star Wars Outlaws como el juego que ha resultado perjudicado. Sin embargo, dado que estaba previsto para los primeros meses del siguiente año, no es complicado deducir que se refieren a él.

"La compañía decidió lanzar otro gran juego durante el año fiscal 2024-25, para maximizar su creación de valor." Ubisoft.

¿Nos sorprende? Para ser sinceros, no. De hecho, cuando se supo que Star Wars Outlaws estaba programado para el primer trimestre de 2024, fue difícil creer que lograrían terminarlo a tiempo.

Ubisoft no es precisamente la compañía más confiable cuando se trata de cumplir con las ventanas —o fechas— de lanzamiento iniciales. Lo podemos comprobar con Avatar: Frontiers of Pandora, Beyond Good & Evil 3 o el remake de Prince of Persia: The Sands of Time, por mencionar solo algunos.

Ubisoft, no obstante, puede respaldarse diciendo que Star Wars Outlaws todavía no tenía una fecha concreta. Por otro lado, el desarrollo es responsabilidad de Massive Entertainment, estudio que también tiene a su cargo Avatar: Frontiers of Pandora. Hacer dos títulos de semejante magnitud, con fechas de lanzamientos tan próximas, era una misión imposible.

Seguramente, después de que Avatar: Frontiers of Pandora vea la luz el 7 de diciembre de 2023, finalmente Massive podrá enfocarse de lleno en terminar y pulir Star Wars Outlaws. Ubisoft no puede permitirse entregar un título con calidad cuestionable. Es Star Wars, y un tropiezo los puede marcar para siempre. Se lo pueden preguntar a Electronic Arts, que junto a DICE arruinaron Battlefront…

La buena noticia es que el extenso avance de Star Wars Outlaws mostrado durante el Xbox Showcase 2023 luce bastante prometedor. Será la primera vez que un videojuego de la franquicia se ambiente en un mundo completamente abierto con diferentes planetas por explorar.

"Explora planetas únicos con ciudades y cantinas bulliciosas antes de recorrer enormes paisajes en tu speeder. Cada planeta trae nuevas aventuras, desafíos únicos y recompensas emocionantes si te ves capaz de afrontar los riesgos." Ubisoft.

En Star Wars Outlaws nos pondremos sobre los pies de Kay Vess, una forajida que busca libertad. El problema es que, cuando el Imperio domina gran parte de la galaxia, alcanzar ese sueño se vuelve complicado.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente