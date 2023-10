¿Te has preguntado alguna vez cómo Elon Musk, Bill Gates o Mark Zuckerberg han podido llegar a hacer cosas tan increíbles como fundar una compañía aeroespacial o una red social? ¿O cómo hacen estos magnates para ser más productivos pese a sus ajetreadas agendas?, ¿de dónde sacan tanto tiempo?

No es ningún secreto que muchos de ellos siguen una serie de rutinas que les ayudan a organizarse mejor, y una de ellas es la llamada ‘Regla de las cinco horas’. Es una rutina que requiere de constancia y que, además de ser más productivo, puede hacer que ganes nuevos conocimientos. Pero, ¿en qué consiste la regla de las 5 horas que usan magnates como Bill Gates o Elon Musk?

La ‘Regla de las cinco horas’, en concreto, consiste en dejar libres cinco horas semanales para aprender deliberadamente. Son, aproximadamente, una hora al día que los altos ejecutivos como Elon Musk o Mark Zuckerberg utilizan para leer, reflexionar y experimentar, tal y como detalla Michael Simmons, experto en emprendimiento que publicó en Médium cómo funciona al detalle esta regla que aplican los magnates.

Lectura, reflexión y experimentación; las claves de la ‘regla de las cinco horas’ de Bill Gates o Elon Musk

Probablemente, te estés preguntando, ¿no tiene más sentido que esa hora la utilicen para responder correos o trabajar duro? En este caso, Simmons destaca que “a menudo se confunde la idea de practicar deliberadamente versus simplemente trabajar duro” y que “la mayoría de los profesionales se centran en la productividad y la eficiencia, no en la tasa de mejora”.

Estas cinco horas semanales pueden ayudar considerablemente en la productividad por varios motivos. Sobre todo, si tenemos en cuenta en qué emplean esa hora al día durante la semana ejecutivos como Bill Gates o Elon Musk. Lo hacen para leer, lo que les permite obtener mayores conocimientos. Por eso Bill Gates lee hasta 50 libros al año y recomienda muchos de forma periódica. Los empresarios con cierto éxito también emplean esas cinco horas para reflexionar. Pensar ayuda a liberar la mente, organizarse mejor y generar nuevas ideas que pueden ser útiles para proyectos.

Por último, también sacan tiempo para la experimentación. Es, precisamente, algo que muchas compañías permiten a sus empleados. Experimentar con proyectos nuevos o ideas pueden ser útiles para encontrar una solución a otros problemas, o crear algo nuevo. Experimentar, de hecho, es algo que han hecho los grandes inventores, tales como Tomas Edison, destaca Simmons en su publicación.

Ahora bien, ¿de dónde puedes sacar una hora al día para completar la ‘Regla de las 5 horas’que usan Bill Gates o Elon Musk? Por suerte, no necesariamente tiene que ser una hora completa, sino que puedes dividirlo en fragmentos. De este modo, puedes gastar esa hora de conocimiento deliberado en momentos donde no estás haciendo nada: un trayecto en metro, mientras esperas a alguien, etc.

