La imagen es importante en prácticamente todas las facetas de nuestra vida, especialmente en el ámbito del trabajo. Dar una buena impresión es a veces tan o más crucial que el mensaje que transmitas o lo bien que hables. Ya sea cara a cara o a través de una llamada de video como las que se dan en Google Meet en millones de oficinas y hogares de todo el mundo. Por eso, Google ha decidido incorporar filtros de belleza a su aplicación de videoconferencia. Una manera de estar más arreglado si vas a hablar con tu gestor del banco, tu jefe o tus futuros suegros.

Los filtros de belleza son algo que muchos conocerán de las aplicaciones móviles que se popularizaron hace años y que casi por arte de magia te hacían parecer más joven, te quitaban las manchas de la cara, te cambiaban el color de los ojos y del pelo e incluso adornaban tu aspecto con brilli brilli. El uso intensivo de las videollamadas ha hecho que este tipo de efectos visuales se pongan de moda de nuevo. En tiempo real y mientras hablas con amigos, familiares, compañeros del trabajo o clientes.

Así que, además de ir bien arreglado para salir bien en la pantalla de Google Meet, de ahora en adelante podrás darle un plus de belleza a tu aspecto. Eso sí, temporalmente, con filtros que retocan sutilmente imperfecciones o detalles que quieras cambiar. El anuncio habla de portrait touch-up, que podríamos traducir por retoque de retrato. Y la idea es que esté disponible lo antes posible. En los próximos días debería ir incorporándose a Google Meet en sus versiones para iPhone y Android. A más tardar, finales de octubre. Y para los últimos días de 2023, ya deberías poder aplicarte estos filtros de belleza en la versión web de esta app de videollamadas.

Mejor aspecto gracias a Google Meet

Todos hemos tenido una mala noche. Y por muy bien que te acicales, si alguien habla contigo va a notar que algo falla. Tu aspecto se resiente. En una videollamada pasa lo mismo, por muchos kilómetros de distancia que haya entre ambos. Así que mejor prevenir que curar y, por qué no, aprovechar las muchas ayudas que ofrece Google Meet para que las videoconferencias sean mejor de lo esperado. Con independencia del tema que se trate y de la disposición de los hablantes.

De ahí que en Google anuncien una nueva función para Google Meet en su versión móvil. En sus propias palabras, “para retocar ligeramente tu apariencia desde la sala verde antes de unirte o durante la reunión”. Ellos dan como motivo de mala cara volver del gimnasio, padecer un resfriado o tener jet lag. El fin es el mismo: salir más guapo delante de la pantalla.

Para empezar, estos filtros de belleza tendrán dos modos a elegir: Subtle (sutil) y Smoothing (suave o suavizar). El primero se define como “suavizado de la tez muy ligero, aclaramiento debajo los ojos y blanqueamiento de los ojos”. Y el segundo es algo más arriesgado: “un poco más de alisado de la tez, aclaramiento bajo los ojos y blanqueamiento de los ojos”.

Una función que pedían los usuarios

Google dice en su anuncio oficial que los usuarios han pedido esta nueva función de filtros de belleza. Y no es de extrañar si tenemos en cuenta el éxito de este tipo de filtros en aplicaciones de terceros y de las apps de retoque y maquillaje virtual que tanto triunfaron, y siguen haciéndole, en las tiendas de aplicaciones. Toda ayuda es bienvenida cuando se trata de quedar presentable en una videollamada. En especial si tienes que causar buena impresión y quieres dar lo mejor de ti. Una función que se une a los cambios de fondo, muy demandados también.

¿Cuándo estarán disponibles estos filtros de belleza en Google Meet? Como comenté antes, se irá incorporando gradualmente a la versión móvil de Google Meet a partir del 18 de octubre, en un plazo de 15 días máximo. Es decir, que para noviembre todo el mundo debería poder activar esta función. Y la versión web de Google Meet incorporará estos efectos de maquillaje a partir del 28 de octubre y estar al alcance de cualquiera antes de acabar el año. Sin embargo, siempre hay letra pequeña.

Según el anuncio oficial, los filtros de belleza de Google Meet estarán a disposición de los usuarios de Google Workspace en sus versiones Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching & Learning Upgrade, Google One y Google Workspace Individual. Y dice claramente que “no está disponible para los usuarios con cuentas personales de Google”. Un incentivo más para pasar por caja y hacerte con uno de los planes de pago de Google Workspace.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente