Aunque en países como España las temperaturas intenten desmentirlo, octubre ya está aquí. Y con él llegan eventos astronómicos muy interesantes. Sobre todo, como cada año, llaman la atención dos lluvias de estrellas: las dracónidas y las oriónidas.

No obstante, este año tenemos también un eclipse solar anular y uno lunar parcial. Los eclipses solares son de los eventos astronómicos más espectaculares, por la sensación de hacerse de noche en pleno día. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con otros, como las lluvias de estrellas, solo se puede ver en los pocos sitios concretos en los que sea de día en las horas que durará el eclipse.

Esto deja fuera a España, pero no a Latinoamérica, por lo que, si estás allí, deberías apuntar las fechas en tu calendario. De cualquier modo, si no es tu caso, no te preocupes. En Europa sí que veremos el eclipse lunar. Además, octubre trae muchos eventos astronómicos interesantes y, como decimos siempre, un cielo maravilloso cada día. Basta con mirar hacia arriba.

Dos lluvias de estrellas, protagonistas perennes de los eventos astronómicos de octubre

Las dos lluvias de estrellas de octubre son las dracónidas y las oriónidas. Las primeras son muy cortitas en el tiempo. Al contrario que otras, como las famosas perseidas, que se pueden ver durante semanas, estas, procedentes de los escombros del cometa 21P Giacobini-Zimmer, solo serán visibles del 6 al 10 de octubre. Su punto álgido tendrá lugar durante la noche del 7 de octubre. La Luna menguante nos dejará cielos oscuros a primera hora de la noche, por lo que será el momento perfecto para verlas en cualquier punto del cielo, pero sobre todo posando la vista en dirección a la constelación de Draco, su radiante.

En el caso de las oriónidas, su radiante, la constelación de la que parece que nacen (aunque no es así exactamente) es orión. Será hacia ahí a donde deberíamos mirar el 21 y 22 de octubre, las dos noches álgidas de esta lluvia de estrellas, procedente de los restos de polvo del cometa Halley. En realidad, será visible desde el 2 de octubre hasta el 7 de noviembre, pero será esas dos noches cuando podrán observarse hasta 20 meteoros por hora, el doble que en el punto máximo de las dracónidas.

De las dos lluvias de estrellas de estos eventos astronómicos, las oriónidas serán las que más meteoros nos traigan. Austin Schmid (Unsplash)

Un eclipse solar para unos pocos

Los eventos astronómicos que vienen con un eclipse son especialmente emocionantes. En esta ocasión se trata de un eclipse solar anular. Es decir, un fenómeno que se da cuando, en fase de luna nueva, el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, de modo que el satélite oculta al astro rey, visto desde nuestro planeta.

Se verá en el suroeste de Estados Unidos, Centroamérica, Brasil y Colombia. Las horas de cada país se pueden consultar en el mapa que ha elaborado la NASA para la ocasión. De cualquier modo, sea la hora que sea, debemos tener en cuenta que, al contrario que los eclipses lunares, un eclipse solar, en el que la Luna cubre el Sol, convirtiéndolo en un vistoso disco de fuego, puede dañar la vista. Por eso, para mirarlo se deben tomar medidas, especialmente el uso de gafas con filtros adecuados. Puesto que es habitual aprovechar esta ocasión para vender gafas que en realidad no cubren la normativa, es importante comprobar que cumplan el reglamento ISO 12312-2.

La Luna de los cazadores

Todos los eventos astronómicos traen su Luna llena, con una bonita leyenda detrás. Esta vez, será el 28 de octubre, cuando veremos la Luna del cazador. Se llama así, comos siempre por las leyendas de los nativos americanos, que observaron que coincidía con la época en la que los animales estaban en su tamaño perfecto para la caza.

Estos eventos astronómicos también traen un eclipse lunar

En España no podremos ver el eclipse solar, pero sí el lunar, que tendrá lugar junto a la Luna del cazador. Será un eclipse lunar parcial. es decir, la Lun pasará a través de de la sombra parcial de la Tierra, también conocida como penumbra, por lo que una parte se verá más oscura. Este eclipse se verá desde Europa, Asia, África y Australia Occidental. De todos modos, para saber horas y lugares concretos, la NASA ha elaborado otro mapa.

En España podremos ver todo el eclipse, desde las 20:01 hasta las 00:26, hora peninsular, de la noche del 28 al 29 de octubre.

