No recuerdo la fecha exacta, pero descubrí a Steven Wilson —y en aquel momento, su proyecto principal, Porcupine Tree— en 2000 o 2001. A partir de ahí he seguido muy de cerca su carrera. Tan solo su propuesta de deconstruir el rock progresivo y hacer algo nuevo, completamente inclasificable, me resultaba demasiado atractivo.

Porcupine Tree, como banda, dejó de ser activa tras The Incident (2009), pero Steven Wilson se embarcó en una carrera solita bastante prolífica con la que ha editado siete álbumes: Insurgentes (2008), Grace for Drowning (2011), The Raven That Refused to Sing (And Other Stories) (2013), Hand. Cannot. Erase. (2015), To the Bone (2017), The Future Bites (2021) y The Harmony Codex (2023).

De una forma u otra, con Porcupine Tree, durante su etapa solista o incluso con algunos de sus otros proyectos —especialmente No-Man junto a Tim Bowness y Blackfield junto a Aviv Geffen—, la música de Steven Wilson me ha acompañado en algunos de los momentos más importantes de mi vida a lo largo de los últimos veintitrés años.

Es por eso que me atraía tanto la oportunidad de entrevistarlo en su visita a Madrid, como parte de su gira promocional del recién estrenado The Harmony Codex. No solo sobre su música, o su nuevo álbum, sino sobre otros aspectos en los que está bastante involucrado.

De hecho, Steven Wilson, además de su carrera como músico y compositor, se ha convertido en uno de los productores e ingenieros de audio más relevantes de la actualidad. A sus espaldas hay seis nominaciones a los Grammy y se ha encargado de hacer remezclas —varias de ellas en 5.1 y audio espacial— de algunos de los discos más relevantes del pop y el rock contemporáneos. Eso incluye a Songs from the Big Chair y The Seeds of Love de Tears for Fears, el primer álbum de Roxy Music, Use your Illusion I y II de Guns N' Roses, varios de los álbumes de XTC, entre muchos otros.

En su discografía propia, sus dos últimos álbumes, The Future Bites y The Harmony Codex, están disponibles en mezcla de sonido envolvente en Dolby Atmos. Pero el último es bastante especial. Probablemente, es el disco en sonido envolvente mejor mezclado hasta el momento. No lo digo a la ligera.

De hecho, ese es el motivo por el cual el álbum ha sido presentado en varias ciudades en salas preparadas especialmente para sonido Dolby Atmos donde se puede apreciar realmente el alcance de la producción en sonido envolvente que ha conseguido Steven Wilson. En Madrid tuvimos la oportunidad de escuchar The Harmony Codex en el Ocine Urban Caleido.

En total oscuridad, durante una hora, todos los asistentes quedamos bastante sorprendidos por lo que Wilson ha conseguido con el nuevo álbum. Con momentos bastante cinematográficos con paisajes sonoros creados y potenciados por medio al sonido envolvente.

Mi entrevista la hice tras la escucha del álbum. Se puede leer en su totalidad en Binaural. Pero no podía evitar dedicar algunas de mis preguntas a su trabajo con Dolby Atmos, y las posibilidades que tiene para revolucionar la forma en que escuchamos música, cómo la tecnología reciente nos está acercando a sonido de mucha más calidad y qué deberíamos usar para realmente apreciar el audio espacial.

Foto: Hajo Mueller

¿Dolby Atmos puede influir en el proceso de grabación de un álbum?

Yo, cuando quiero mostrar a alguien las posibilidades y capacidades de Dolby Atmos en la música, tengo una lista de reproducción de cuatro o cinco canciones, la primera es King Ghost que está en The Future Bites. Me encanta ver la expresión en la cara y las primeras reacciones de las personas.

Se lo comento a Steven Wilson y le pregunto sobre las maneras en que Dolby Atmos ha influido en el proceso de grabación de The Harmony Codex. "Es una pregunta muy interesante porque no me obsesioné durante el proceso desde el punto de vista de 'ahh, esto seguro que suena muy bien en sonido envolvente' o 'esto tiene que sonar bien en Atmos'", me explica. "Pero de cierta forma, en mi subconsciente sabía lo que quería con este álbum. Quería subir el nivel en términos de lo que es posible con el rock, la electrónica o el pop en Dolby Atmos".

"Me preguntaste específicamente cómo afectó mi proceso, y no estoy del todo seguro. Porque, ¿sabes? Al final del día quería que este álbum sonara fantástico como una experiencia estéreo. Quería que sonara perfecto. Quería que fuese una gran experiencia para los audiófilos. Y claro que lo es. Pero también sabía que haría un mix en sonido envolvente. Y de cierta forma instintiva, sabía que, por la naturaleza del material, con todos los aspectos del diseño de sonido, todas las capas de producción y todo el detalle, que se trasladaría muy bien a una atmósfera sonora envolvente.", explica Steven Wilson.

Pero a veces la tecnología y sus posibilidades sí que tienen un efecto en los procesos de grabación de la música. Es inevitable, y de cierta forma, lo fue para Wilson. "Mientras digo todo esto, pienso que cuando estaba trabajando en las canciones —no durante la composición, pero sí durante la grabación— hacía deliberadamente algunas cosas porque sabía que eso sonaría bien en Dolby Atmos. Un poco de diseño de sonido extra por aquí, y tal vez hacer cuatro capas de guitarras en vez de dos, porque sé que sonaría muy bien. Así que creo que sí estaba consciente de ello, sin embargo, al final del día no quieres estancarte y empezar a ver las cosas en términos técnicos, en vez de simplemente componer y grabar grandes temas".

Foto: Hajo Mueller

Del MP3 ultra comprimido a las épocas del audio espacial y en alta definición en nuestro bolsillo, gracias a la tecnología

En los últimos treinta años pasamos de equipos musicales analógicos de primer nivel, con grandes altavoces de una calidad impresionante, a escuchar música en archivos MP3 ultra comprimidos, en dispositivos portátiles de dudosa calidad. Pero en los últimos cinco a siete años, la tecnología nos está llevando de regreso a un plano en el que volvemos al audio de alta calidad.

Apple Music y Amazon Music ofrecen parte de su catálogo en Dolby Atmos. Ambos servicios, junto a Spotify y TIDAL también ofrecen versiones lossless o en muy alta calidad de la gran mayoría de los temas.

En paralelo, compañías como Apple, Sony, Sennheiser y muchas otras, tienen una selección cada vez más grande de auriculares de alta calidad, con cable o inalámbricos, a precios bastante accesibles.

Sumado a eso, montar un setup Atmos en casa es cada vez más económico. Empresas como Sonos están acercando el audio de alta calidad, con bastante facilidad de configuración, en los salones de nuestros hogares.

La tecnología, sus efectos e influencias en la sociedad siempre ha estado presente en los temas de Para Steven Wilson. Con y sin Porcupine Tree. No podía perder la oportunidad de preguntarle sobre cómo en un punto los dispositivos móviles nos alejaron de la buena calidad de audio, pero ahora nos están volviendo a acercar a ello.

"Sí, considero que es increíble. Y obviamente el hecho que Dolby Atmos está siendo adoptado por muchas de estas plataformas es importante", explica. "Y sí, pocas personas escuchan Atmos con treinta altavoces, pero definitivamente puedes escuchar la música de forma más inmersiva y más tridimensional".

Para Steven Wilson tan valioso como los avances tecnológicos para traernos música en alta calidad, es la vuelta a formatos físicos. "Lo que también estoy viendo es un movimiento relevante de regreso al vinilo, como un formato más táctil, que te conecta de forma física con la música".

"En un mundo donde todo está en la nube, incluyendo la música, el hecho que las personas estén comprando discos, personas introduciéndose al audio de alta definición, personas creando sus listas de reproducción en Spotify, es un poco el equivalente a cuando de niño le hacías una cinta a la persona que te gustaba y se la dabas de regalo".

Wilson protagoniza un documental dirigido por Lasse Hoile donde puede observar como destruye iPods. Su particular forma de protestar a esa época en que nos importaba más llevar miles de canciones en el bolsillo sacrificando la calidad del audio. Grupo en el que me incluyo. Siempre fui optimista que la tecnología, con el tiempo, lograría ambas cosas: portabilidad y alta definición. Los smartphones, sin duda, aceleraron esa transición.

En el caso de Steven Wilson, empieza a ver también la luz al final del túnel: "supongo que ahora soy más optimista que hace diez años cuando rompía iPods, sí", me comenta. "Recuerdo aquellas épocas", le respondo.

"Lo odiaba. Odiaba que toda la música estuviese tan comprimida. Pero como tu bien dices, las cosas han mejorado bastante, definitivamente han mejorado bastante", concluye.

Foto: Hajo Mueller

¿Cuál es la mejor forma de iniciarse en el mundo de Dolby Atmos/audio espacial, según Steven Wilson?

Seamos honestos: es irreal pensar que todo el mundo va a montar un sistema de audio de miles de dólares/euros en el salón de su casa. Hay un buen número de personas, muy entusiastas del audio, que invertirán lo más posible en asegurarse que la música, las películas y las series se escuchen lo mejor posible. Pero no son todos.

Hay un gran porcentaje de audiencias que simplemente no tiene el interés o no tiene el dinero para hacerlo. Pero gracias a la tecnología, ahora es posible escuchar música, películas o series en Dolby Atmos con relativa facilidad a precios cada vez más accesibles.

Foto: Hajo Mueller

Y claro que no podía resistirme en preguntarle al rey del Dolby Atmos: ¿Cuál es la mejor forma de iniciarse en el mundo del audio espacial invirtiendo poco dinero? "Bueno, de hecho, debes saber que yo uso los AirPods Max", me responde Steven Wilson. "¡Sí, lo vi! No recuerdo donde, pero me sorprendió verte con unos", le contesto.

"Tengo que tenerlos, porque necesito saber cómo se escucha mi música en el algoritmo de audio espacial de Apple. Así que, todos mis mezclas las hago en mi sistema discreto de Dolby Atmos. Sin embargo, lo primero que hago es transferirlo a mi iPhone, subirme en la cinta de correr, ponerme mis AirPods Max y analizar cómo se escuchan, porque no puedo confiar en que el algoritmo lo haga todo automáticamente. Luego, regreso a la mesa de mezclas y hago cambios".

"He empezado a disfrutar de escuchar música con los AirPods Max. Porque, no, el sonido no viene realmente desde arriba de tu cabeza, pero, ¿sabes? ¡Sí que suena en tres dimensiones! Sí que puedes escuchar cómo las cosas están más cercanas o más lejanas".

"Y si quieres acceder a un sistema Dolby Atmos que no sea muy caro, hay varias barras de sonido que funcionan bien. Si no puedes, literalmente, comprar y posicionar doce altavoces en tu salón —y muchas personas no pueden, para ser justos, porque eso es pedir muchísimo— sugeriría comprar los AirPods Max, suscribirte a Apple Music y empezar a escuchar música en audio espacial/Dolby Atmos".

The Harmony Codex, el nuevo álbum de Steven Wilson fue lanzado el pasado 29 de septiembre y es distribuido por Virgin-Universal. No te pierdas la entrevista completa, donde el músico y yo hablamos en profundidad del nuevo disco, procesos creativos, inspiraciones, e incluso sobre la vida y la muerte, en Binaural.

