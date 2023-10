Durante los últimos años, la intervención de la IA en el medio artístico ha sido un tema de debate. Más aún con la huelga de guionistas —ya finalizada— y actores, quienes entre sus peticiones piden frenar el uso desmesurado de dicha tecnología. No obstante, en la industria de los videojuegos el panorama no siempre es negativo. CD Projekt RED, el estudio responsable de Cyberpunk 2077, recurrió a la inteligencia artificial para replicar la voz de un actor que falleció.

En este tipo de situaciones, lo normal sería pensar que los familiares del actor están a disgusto con las acciones del estudio. CD Projekt RED no tardaría mucho tiempo en estar rodeado de polémica y críticas, tal como sucede en el mundo cinematográfico. En esta ocasión, no obstante, no ha sido así.

Antes de emprender tal práctica, CD Projekt RED solicitó autorización a los familiares de Miłogost Reczek, quien presta su voz a Viktor Vektor en la versión polaca de Cyberpunk 2077. Si has tenido la oportunidad de jugarlo, sabrás que es uno de los personajes más importantes, sobre todo al inicio de la aventura.

Reczek, lamentablemente, murió en diciembre de 2021. Es decir, un año después del lanzamiento de Cyberpunk 2077. No obstante, CD Projekt RED requirió nuevamente su voz para Phantom Liberty, la primera y única expansión del juego que apenas vio la luz el pasado septiembre.

La compañía pudo haber seguido el camino fácil y buscar a un nuevo actor de voz. Sin embargo, si lo analizas bien, sería bastante extraño que un personaje tuviera voces distintas en un mismo juego. Después de todo, Phantom Liberty se puede disfrutar en paralelo a la historia principal de Cyberpunk 2077.

En CD Projekt RED sabían que la inteligencia artificial los podía sacar de este apuro. Pero, antes de poner en marcha cualquier cosa, primero había que comentarlo con la familia de Reczek. Por fortuna, otorgaron la autorización para replicar la voz del actor. "Los hijos de Reczek fueron muy solidarios", comentó a Bloomberg Mikołaj Szwed, director de localización del estudio polaco.

Sin embargo, el susodicho reconoció que no fue agradable tener que hacer esto con la voz de "uno de los mejores locutores polacos", y añadió: "Su actuación en el juego como el doctor Viktor Vektor fue estelar."

Una vez que recibieron luz verde por parte de los familiares, los desarrolladores emplearon la tecnología de Respeecher, una startup ucraniana especializada en inteligencia artificial. Su herramienta permite generar voces a partir de un simple fragmento de voz ya existente. En este caso, usaron material que Reczek ya había grabado para Cyberpunk 2077.

Cabe señalar que Respeecher ya es una empresa reconocida dentro de la industria del entretenimiento. Antes de participar en la expansión de Cyberpunk 2077, trabajaron con Lucasfilm para recrear la voz joven de Mark Hamill (Luke Skywalker) en The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Obi-Wan Kenobi. El resultado, como seguramente recuerdas, fue sorprendente.

