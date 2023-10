Netflix cambió hace tiempo su política respecto a compartir cuenta de Netflix. Pero eso no impide que muchos lo hagan sin pagar el precio adicional que exige ahora este gigante rojo del entretenimiento. En ocasiones simplemente es un descuido. Es decir, que resulta muy fácil iniciar sesión en un televisor o aparato ajeno para ver Netflix y luego olvidarte de que tienes la sesión abierta.

Esto, en principio, no es ningún problema. El plan estándar de Netflix permite “ver contenidos en dos dispositivos a la vez”. Y si tienes contratado Netflix Premium para ver películas y series en calidad Ultra HD, en ese caso “puedes ver contenidos en cuatro dispositivos a la vez”. Pero a nadie le gusta pagar por su cuenta de Netflix y otros la utilicen sin aportar su parte.

Para evitar compartir tu cuenta de Netflix sin querer y para poner algo de orden en tu suscripción, te proponemos echar un vistazo de vez en cuando a tu lista de dispositivos conectados a Netflix. Así sabrás desde dónde puedes disfrutar de tu suscripción y detectar si alguien de tu entorno hace uso de ella. Con tu permiso o sin él.

Dispositivos con tu cuenta de Netflix abierta

Netflix es posiblemente la plataforma que más dispositivos soporta. No es extraño encontrar televisores inteligentes que tienen un botón dedicado a Netflix en su mando a distancia. Televisores inteligentes de la mayoría de fabricantes (Samsung, LG, Sony, Sharp, Hisense, Toshiba, Philips, Panasonic, Vestel…), Chromecast y Apple TV, consolas PlayStation (PS3, PS3 y PS5), consolas Xbox (Xbox 360, Xbox One y Xbox Series X|S), los decodificadores de Movistar y Vodafone, dispositivos Android, iPhone, iPad, PC, Mac… La lista es muy extensa.

En resumen, puedes iniciar sesión con tu cuenta de Netflix en muchos sitios. Y así ver tus series y películas favoritas allí donde te encuentres en ese momento. Siempre que no excedas del límite de dispositivos conectados a la vez. Sin embargo, y como dije antes, es fácil iniciar sesión en varios dispositivos y olvidarte de ellos con el paso del tiempo. Pero vamos a ponerle remedio.

Para ver en qué dispositivos tienes la sesión abierta de tu cuenta de Netflix:

Ve a Gestionar el acceso y los dispositivos. Desde la app o desde la web Desde la app, está en Cuenta > Gestionar el acceso y los dispositivos Desde la web, simplemente haz clic o pulsa en este enlace. Tendrás que iniciar sesión Una vez dentro, verás la lista de dispositivos donde iniciaste sesión Están ordenados según su uso más reciente Verás el perfil que ha usado la cuenta de Netflix También verás la fecha de uso más reciente (día, mes, año, hora y minutos) Si alguno no te suena de nada y sigue activo, has dado con el polizón

Cerrar sesión en un dispositivo a distancia

Para impedir o evitar que utilicen tu cuenta de Netflix, lo primero que has de hacer es cerrar sesión en ese dispositivo. Como es posible que no tengas acceso físico a dicho aparato, Netflix te permite cerrar la sesión a distancia, desde tu propio dispositivo. Luego convendría cambiar la contraseña por si acaso.

Como habrás podido comprobar, en Gestionar el acceso y los dispositivos se mostraba la información sobre qué dispositivos utilizan tu cuenta de Netflix. Y en cada uno hay un botón que dice Cerrar sesión. Así que una vez te has asegurado de que ese equipo no te pertenece ni es de nadie a quien le permites usar tu suscripción de Netflix, la manera más rápida de impedir que ese dispositivo vuelva a acceder a tu cuenta es cerrando la sesión a distancia. Pulsando en el botón Cerrar sesión de cada dispositivo se cerrará la sesión de cada uno. Lo que implica que tendrá que iniciar sesión de nuevo.

Cerrar sesión en todos los dispositivos

Con el método anterior harás limpieza de los dispositivos en los que estás utilizando tu suscripción de Netflix. Pero puede que quieras ser más drástico y hacer un borrón y cuenta nueva del tirón. Es decir, cerrar sesión en todos los dispositivos a la vez. Si has eso, simplemente tendrás que iniciar de nuevo sesión en cada dispositivo en el que quieras ver el catálogo de Netflix. Algo que no te llevará más que unos pocos segundos y que no debería ser un problema si eres el propietario de esa cuenta.

Para cerrar sesión de una sola vez en todos los dispositivos que emplean tu cuenta de Netflix, tendrás que abrir el siguiente enlace en un navegador web. Puede ser en tu ordenador o en un dispositivo móvil. No se puede hacer desde la aplicación oficial porque, obviamente, vas a cerrar la sesión también en la app. Eso sí. Tendrás que indicar tu usuario y contraseña para poder hacer el cierre de sesión. Solamente tendrás que pulsar en Cerrar sesión. Y vuelta a empezar.

Más guías y consejos