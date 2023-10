La expansión de ChatGPT no se detiene. Después de triunfar en ordenadores y dispositivos móviles, el chatbot de OpenAI ahora pretende abrirse camino en el mundo de la movilidad. DS Automobiles, filial de Stellantis, anunció que sus coches integrarán ChatGPT. De hecho, son el primer fabricante europeo que abraza dicha tecnología.

ChatGPT estará incorporado en el DS IRIS SYSTEM, como se le conoce al sistema de infoentretenimiento de la compañía. Todos los modelos de la automotriz se subirán al tren del chatbot conversacional. Es decir, los DS 3, DS 4, DS 7 y DS 9 La idea es que ChatGPT se convierta en un asistente digital a bordo.

Es importante mencionar que, a diferencia del ChatGPT original, que requiere la entrada de texto escrito para iniciar su funcionamiento, en los coches DS la interacción ocurre mediante comandos de voz. Solo bastará con decir "Ok Iris" para que el sistema escuche tus peticiones. Si lo prefieres, también puedes presionar un botón dedicado en el volante. De esta manera, el conductor no se distraerá mientras maneja.

Los propietarios de coches DS podrán pedirle información de todo tipo a ChatGPT o solicitarle que realice ciertas tareas.

"Integrado con el sistema DS IRIS, ChatGPT ofrece una dimensión completamente nueva de interacción… ¿Y si le preguntaras cuáles son los lugares culturales o artísticos más bellos para visitar durante un viaje a Burdeos, si hicieras una lista de las obras más bellas que se conservan en el Museo del Louvre, si inventaras un cuestionario sobre tu tema favorito o incluso si crearas un cuento infantil para entretenerlos durante un viaje?"

ChatGPT no será gratuito para todos en los coches DS

Ahora bien, el uso de ChatGPT a bordo de los coches DS no será completamente gratuito. El chatbot estará disponible sin coste adicional durante los primeros seis meses, siempre y cuando seas parte de los primeros 20.000 usuarios que se registren a una fase de pruebas impulsada por Stellantis. Si estás interesado en probarlo, no olvides realizar tu registro por medio del DS IRIS SYSTEM entre el 19 de octubre de 2023 y el 29 de febrero de 2024. Por el momento no hay información de cuánto costará una vez terminado el periodo gratis.

Olivier François, Director de DS Automobiles, comentó que el principal objetivo de DS es ofrecer a sus clientes una experiencia única a bordo, razón por la cual están integrando ChatGPT.

"Nuestra misión en DS es proporcionar a nuestros clientes una experiencia única a bordo. Como pioneros en la integración de ChatGPT en el mundo de la automoción, estamos haciendo accesible una inteligencia artificial generativa fluida, intuitiva e inmersiva, transformando cada viaje en un viaje único."

Por su parte, Yves Bonnefont, director de software de Stellantis, dijo que son conscientes del interés generalizado que existe en torno a ChatGPT. Su llegada a la automoción, por lo tanto, solo era cuestión de tiempo.

"Incluso conociendo todo el funcionamiento interno y los cálculos binarios que permiten a ChatGPT interactuar con su usuario, existe cierta fascinación por cómo funciona este modelo de inteligencia artificial conversacional. Su capacidad de interacción es sin duda una de las aplicaciones más llamativas de la IA del último año en todo el mundo. Desde que ChatGPT está disponible, hemos trabajado para integrarlo en nuestros propios sistemas. Y nos complace ser los primeros en ofrecer esta innovación en Europa."

