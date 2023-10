La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft está a punto de cerrarse. De hecho, es posible que la novela finalice esta misma semana una vez que la CMA otorgue su aprobación. La noticia, no obstante, ha generado que algunas personas crean, equivocadamente, que todos los juegos de Activision estarán disponibles a través de Xbox Game Pass cuando se concrete la adquisición. Eso incluye, desde luego, al esperado Call of Duty: Modern Warfare 3.

Tanta ilusión se ha creado en torno a esa creencia que Activision se ha visto obligada a salir a calmar las aguas. No, Call of Duty: Modern Warfare 3 no estará disponible de lanzamiento en Xbox Game Pass, incluso si la compra se cierra en los próximos días. Lo mismo aplica para Diablo IV, el otro juego que muchos esperan ver integrado en el servicio.

Siendo sinceros, el anuncio es lógico y no debería sorprendernos demasiado. Ahora bien, lo importante viene en la segunda parte del comunicado. Y es que Activision deja entrever que sus juegos empezarán a incluirse en Xbox Game Pass a partir del siguiente año. No menciona cuáles, pero cuando la compra se concrete, no debería haber impedimento para que los Call Of Duty, al menos las entregas anteriores a Modern Warfare 3, se ofrezcan en el servicio.

It’s awesome to see anticipation building for Call of Duty®: Modern Warfare® III. As we continue to work toward regulatory approval of the Microsoft deal, we’ve been getting some questions whether our upcoming and recently launched games will be available via Game Pass.



While we…