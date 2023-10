Si tienes en tu muñeca un Apple Watch Ultra, que fue anunciado y lanzado en 2022, no hay mucho más que decir. El Ultra 2 es una iteración relativamente menor del dispositivo que ofrece pocas novedades. Pero si llevas un año preguntándote cuál es el momento indicado para comprarte esta versión del reloj inteligente de la compañía, esta es tu señal.

El Apple Watch Ultra 2 es prácticamente idéntico al Apple Watch Ultra. Todas las cosas que escribí y expliqué el año pasado durante mi análisis a fondo del smartwatch se mantienen este año. Pero muchas cosas han cambiado en un año, y no solamente me refiero a las mejoras del dispositivo. Me explico:

El Apple Watch Ultra 2 viene con tres mejoras clave:

Nuevo chip S9: lo hace hasta 30 % más rápido y ahora disponemos de Siri en el dispositivo Nueva pantalla con más brillo, hasta 3000 nits Nuevo chip ultra-wide band

En mi análisis del Apple Watch Ultra de 2022 me enfoqué en el dispositivo en sí. Sobre todo para aquellas personas que quieren utilizarlo, pero no necesariamente hacen deportes extremos, en donde un Watch más resistente, con pantalla más grande, viene muy bien. Pero como mencioné antes, muchas cosas cambiaron en un año, además del dispositivo en sí. Y tiene que ver conmigo. Una semana después de que empecé a usar el Ultra, inicié un régimen de entrenamiento sumamente estricto, enfocado en fuerza y ejercicio funcional, con un entrenador personal en método 1:1 que he mantenido a lo largo de todo el año —y que mantendré el resto de mi vida—.

Esto me ha puesto en una posición privilegiada para probar el dispositivo —tanto el Apple Watch Ultra de generación anterior, como el Ultra 2— en un entorno de deportes u ejercicios. Debido a que los dos dispositivos se parecen bastante en el uso del día a día, todo lo que comenté el año pasado sigue siendo válido, pero ahora os contaré más de su uso en mi entrenamiento.

Comprar en Apple Apple Watch Ultra 2 El Apple Watch Ultra 2 no es para aquellas personas que ya tienen un Ultra de generación anterior. Es el mejor reloj inteligente para hacer deporte del mercado y está especialmente orientado para aquellos que nunca han tenido uno de estos wearables de Apple o que ya necesitan actualizar. Es más rápido, con una pantalla muy brillante y ultra resistente. ⭐⭐⭐⭐⭐ Puntuación: 4.5 de 5.

Por qué la pantalla grande del Apple Watch Ultra 2 es importante cuando entrenas y su caja de titanio también

Mi yo del pasado, antes de empezar los entrenos, consideraba que una pantalla grande para entrenar no hacía mucha diferencia con una más pequeña, como la del Apple Watch Series 9 o Series 8. "¿Qué más da?", pensaba yo. Bueno, no podía estar más equivocado.

Cuando estás en movimiento constante, la pantalla más grande tiene todo el sentido. No solo para observar información del entrenamiento, sino para interactuar con la interfaz. Especialmente en momentos en que tienes que presionar cosas mientras haces ejercicio, donde cada tap en la pantalla es muy inexacto.

Y cuando entrenas casi todos los días, el activar la app de entrenamientos desde el botón de acción también cobra bastante sentido. Aunque es programable para muchas otras cosas, lo mantengo con la configuración predeterminada.

A eso le añadimos una caja de titanio bastante robusta y muy ligera. ¿Golpeas el reloj sin querer en una mancuerna o un kettlebell en pleno entrenamiento? Ni te planteas la posibilidad de que el Apple Watch Ultra 2 haya sufrido. Y sí, es grande, pero tan liviano que no lo sientes en el brazo, ni haciendo ejercicio, ni durante el día a día.

Una pantalla mucho más brillante

Apple Watch Ultra 2 bajo el intenso sol madrileño

El brillo de la pantalla del Apple Watch Ultra 2 es de los cambios más importantes de esta generación del dispositivo. Hasta 3.000 nits en situaciones de mucho sol. Es, de hecho, la pantalla más brillante de cualquier dispositivo hecho por Apple.

Síguenos en YouTube

Lo he probado en las condiciones más desfavorables posibles: a las 15:00 con el sol madrileño directo sobre mi cabeza, en un parking de 400 metros cuadrados, con ese asfalto que refleja la luz y que te deja medio ciego.

¿Pero se nota? Sí que se nota. La pantalla no siempre estará a esos 3.000 nits y solo aumentará el brillo al máximo si hace falta. Para aquellas personas que ejercitan en exteriores y en el pasado tuvieron dificultades para leer la información en pantalla, con esta generación del Watch Ultra.

Mucha más autonomía

El Apple Watch Ultra 2 tiene una autonomía aproximada de 36 horas, según Apple. El cálculo lo han hecho de esta forma: 90 comprobaciones de la hora, 90 notificaciones, 45 minutos de utilización de apps y un entrenamiento de 60 minutos con reproducción de música del Apple Watch por Bluetooth.

De todas estas actividades, la que más energía requiere es el entrenamiento, al monitorizar constantemente movimientos y ritmo cardíaco. Durante mi análisis del Apple Watch Ultra de generación anterior, mencionaba que la batería me duraba mucho más que esas 36 horas, incluso superando las 48 horas.

Pero claro, con entrenamientos casi diarios la cosa cambia significativamente. En mis pruebas, durante estos últimos días, cuando entreno, acabo el día con aproximadamente el 60 % de la batería, y duermo con el reloj para monitorizar mi sueño. Lo cargo —casi nunca al 100 %— cuando me meto a la ducha, normalmente llegando a entre el 80 y 85 %.

Eso me garantiza poder usar el reloj todo el día, ejercitar sin preocuparme de la batería, dormir con el Apple Watch Ultra 2 y tener suficiente autonomía al día siguiente para volver a ejercitar y llegar hasta la noche.

Para aquellas personas que no consiguen un cargador, el dispositivo tiene un modo de bajo consumo que consigue alargar la autonomía hasta las 72 horas.

Siri en el dispositivo y gestos

El Apple Watch Ultra 2 incluye un nuevo chip —técnicamente es un SiP o System in Chip— llamado S9. Por medio de dos núcleos procesa tareas de aprendizaje automático hasta dos veces más rápido. Con eso llega la posibilidad de ejecutar Siri en el dispositivo.

Algunas de las tareas más comunes, como iniciar una cuenta regresiva, o iniciar algún tipo de actividad física se hacen de forma totalmente local. Antes el procesado se tenía que hacer en el dispositivo asociado o en la nube.

Otro de los cambios que llegan con el nuevo S9 son los gestos para ciertas tareas frecuentes. El Apple Watch Ultra 2 detecta cuando haces un doble toque con el dedo índice y pulgar, por medio del cual puedes contestar una llamada telefónica, responder un mensaje o pausar un temporizador. Finalmente se acabó eso de usar la nariz para interactuar con el reloj, en aquellos momentos que tengo la otra mano ocupada. Clásica situación cuando vas cargando con las bolsas de la compra. Esto no está disponible aún, y llegará más adelante con una actualización de software.

Búsqueda con precisión

La otra mejora que llega con el Apple Watch Ultra 2 es a un nuevo chip ultra wide-band. Una de las cosas que más hago con el reloj inteligente es utilizar la función de encontrar mi iPhone, haciendo que a este emita un tono.

Esta función ahora ha sido mejorada significativamente y ahora es similar a cuando buscas un AirTag. Al presionar el botón para hacer que el iPhone emita un sonido, se activa una interfaz que te indica la distancia aproximada a la que está el dispositivo. A medida que te acercas, te muestra con una flecha en dónde está.

En condiciones ideales, el Apple Watch puede detectar la posición del iPhone a unos 20 a 25 metros. En lugares con muchas paredes y obstáculos, la distancia disminuye.

Para que todo esto funcione, el iPhone tiene que incorporar el nuevo chip ultra wide-band también, es decir, se limita a los iPhone 15 en adelante. Caso contrario, funciona como siempre, simplemente emitiendo un sonido.

Un cambio de diseño casi imperceptible, pero bienvenido

El Apple Watch Ultra 2 es prácticamente igual al Apple Watch Ultra de primera generación, pero sí que hay un ligero cambio de diseño, prácticamente imperceptible. La corona ahora está un poco más separada del brazo, de esa forma, al manipularla, no se enreda con nuestros pelitos.

El cambio es bienvenido, pero me hubiese gustado que hagan lo mismo con el botón de acción. Haciéndolo más prominente o cambiándolo de posición. Porque cuando lo presiono sí que tiro de alguno de los pelos de mi brazo.

¿Vale la pena comprar el Apple Watch Ultra 2? Como cualquier Apple Watch nuevo, el Ultra 2 no está hecho para ser actualizado desde el Ultra de primera generación. La idea es atraer a nuevos clientes que aún no han usado el dispositivo. De hecho, de acuerdo a cifras oficiales de Apple, dos de cada tres personas que compran un Apple Watch, nunca han sido propietarios de uno antes. La compañía aún tiene muchísimo campo por cubrir y oportunidades por aprovechar en el mundo de los wearables. Por su precio, el Apple Watch Ultra 2 no es para todos. Los principales motivos por los que recomendaría el reloj es: resistencia, autonomía, pantalla —sobre todo su tamaño— y funciones para hacer ejercicio. Si alguno de esos cuatro pilares son muy importantes, será una gran compra. Caso contrario, el Apple Watch Series 9 es el smartwatch adecuado. Pero, independientemente de si eliges un Apple Watch Ultra 2 o un Apple Watch Series 9, los relojes inteligentes de Apple siguen sin tener rival y siguen siendo, por mucho, los mejores productos para llevar en el brazo que podrías comprar. Eso sí, echo en menos más colores, y no solo limitado al color de titanio natural. Un Apple Watch Ultra de color gris oscuro debe lucir espectacular. Tal vez llegue el próximo año. De momento, solo tenemos disponible un color.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente