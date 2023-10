Gran parte del cine de terror está basado en hechos reales. La película Psicosis, de Alfred Hitchcock, está basada en el libro del mismo nombre de Robert Bloch. Pero más temible aún resulta, que el personaje interpretado por Anthony Perkins, se basa en el criminal de la vida real, Ed Gein. Este último mató al menos a dos mujeres, pero se le conoce, específicamente, por ser un profanador de tumbas. De la misma forma que su versión en la ficción, mantenía cadáveres en las habitaciones de su casa en natal de Plainfield (Wisconsin). Cuando la policía le descubrió, encontró cuerpos disecados que llevaban pelucas y ropas femeninas, sentados al alrededor de mesas, como en una macabra puesta en escena.

No es el único caso en que el cine, toma hechos siniestros de la vida real para convertirlos en premisas exitosas. Pero en especial, el cine de terror permite que la perspectiva acerca de la narración cinematográfica de sucesos verídicos, llegue a un nivel por completo nuevo. Eventos sobrenaturales, otros sin explicación científica, crímenes espeluznantes. Muchas de las mejores cintas del género están basadas en circunstancias que sucedieron y fueron debidamente documentadas. Lo que ha permitido al cine dedicado al miedo, convertirlas en tramas complejas que, además, brindan un punto de vista inusual acerca de circunstancias inexplicables.

Te dejamos las historias reales detrás de varios de los largometrajes más emblemáticos del cine de terror. Desde posesiones, casas embrujadas hasta criaturas sin explicación. La lista recorre todo lo que debes saber sobre algunos de los largometrajes que hicieron historia en el género e incluso, del cine.

Saga acerca de los eventos de Amityville

Hay al menos quince cintas del cine de terror que narran los supuestos sucesos paranormales ocurridos durante 28 días en la propiedad de Amityville, Nueva York, en 112 Ocean Avenue. No obstante que la mayoría de las cintas exagera y al menos siete, no tiene ninguna relación con lo que realmente aconteció, hay un hilo en común. Lo concerniente a la familia Lutz. Un relato que incluye desde un brutal asesinato hasta lo que se supone, es un caso sobrenatural todavía sin explicación clara.

El 13 de noviembre de 1974, Ronald De Feo asesino a sus padres y a sus hermanos a disparos. Durante el juicio, el acusado insistió haber escuchado voces que le incitaban a cometer el atroz asesinato. Trece meses después, los Lutz se mudaron a la casa. Según su alegato posterior, desde el primer día, ocurrieron todo tipo de eventos que incluían el sonido de pasos y olores pestilentes. Finalmente, y luego que el padre comenzara a tener pensamientos recurrentes de asesinatos, todos huyeron de la propiedad. Más tarde, hubo controversia debido a libros y entrevistas relacionados con las vivencias de todos los testigos e incluso, se les acusó de fraude.



Pesadilla en Elm Street

La franquicia de cine de terror de Wes Craven, se inspiró, según palabras de su creador, en una serie de artículos de Los Angeles Times que contaban un hecho verídico. Según el medio, un grupo de jóvenes del sudeste asiático murió mientras dormía entre 1970 y 1978, en lo que parecía un fenómeno inexplicable. Cada uno insistió por separado en que había monstruos y una figura violenta, que les atacaba en medio del sueño profundo.

Para el año 1981, un total de 26 hombres murieron mientras dormían, momento en que el periódico publicó una investigación acerca del tema. Lo demás, es historia cinematográfica.

Saga Annabelle

La escalofriante muñeca, parte de la franquicia Los Expedientes Warren, tiene su propio lugar en el mundo del terror más allá del cine de terror. Los reales Ed y Lorraine Warren, la mantenían recluida en el Museo del Ocultismo en Monroe (Connecticut), ubicado en el sótano de su residencia. Según los demonólogos, el objeto — originalmente una pieza de la marca Raggedy Anne —estaba poseída por una entidad tenebrosa. Una historia que comenzó cuando una enfermera pidió la intervención de la pareja en medio de sucesos extraños en su hogar.

Como otros tantos casos de los Warren, hay pocos datos claros alrededor del suceso o el artefacto involucrado. Con todo, la muñeca continúa ocupando un sitio de honor entre los objetos recopilados por los investigadores a lo largo de cinco décadas en activo.

Winchester: La casa que construyeron los espíritus

La película dirigida por Michael y Peter Spierig, no estuvo especial éxito en taquilla. No obstante, la historia que rodea al argumento, es mucho más interesante que su versión en la pantalla grande. La casa real se encuentra en San José (California) y perteneció Sarah Winchester. Esta última, luego de perder a su esposo y a su hija por causas naturales, creyó estar condenada por las muertes ocasionadas por el legado familiar. Por lo que comenzó a renovar una mansión de campo de ocho habitaciones por casi treinta años. Según diría antes de su muerte en 1922, era un tributo a cada víctima asesinada con las armas que llevaban el nombre de la compañía que presidía.

Según la web de la casa (convertida en una atracción tenebrosa), la propiedad tiene 160 habitaciones, cuarenta dormitorios, 40 escaleras y trece baños. La mayoría de los tramos de peldaños no llevan a ninguna parte y al menos la mitad de las puertas, conducen a pasillos cerrados o a paredes de ladrillo. Nunca se ha sabido del todo, que pretendía su dueña con una arquitectura tan disparatada.

Líbranos del mal

En el año 2014, el director Scott Derrickson llevó a la pantalla grande, la historia real del detective Ralph Sarchie. Este dedicó buena parte de su carrera, a investigar crímenes sin explicación y algunos, al parecer, vinculado a posesiones y eventos paranormales. Lo que llevó a tener fama de excéntrico y al final, a perder parte de su credibilidad como oficial.

A pesar de todo, el funcionario escribió un libro sobre sus diversas experiencias, que se convertiría en la película homónima. También, ha participado activamente en la difusión de explicaciones poco convencionales a sucesos criminales. Lo que incluye exorcismos y también, rituales de ocultismo.

Saga Los Expedientes Warren

Ed y Lorraine Warren, fueron una pareja real de investigadores, que se calificaban a sí mismos como demonólogos. Su caso más famoso, les involucró con los sucesos de Amityville y la supuesta posesión de la propiedad por fuerzas diabólicas. Según Lorraine, tuvo visiones que le permitieron comprender y señalar el número de entidades que habitaban el lugar. Pero incapaces de demostrar sus afirmaciones, fueron acusados de fraude e incluso, de engaño en diversos artículos de su autoría.

Otros de sus casos más conocidos son el de la muñeca Annabelle, popularizado por la franquicia cinematográfica del mismo nombre, el poltergeist de Enfield y la aparición de Cementerio Union. Con seis libros publicados y otros tantos ensayos a disposición de creyentes y curiosos, ambos forman parte de la cultura popular norteamericana.

El rito

En el año 2011, Mikael Hafstrom dirigió una adaptación del libro The Rite: The Making of a Modern Exorcist de Matt Baglio. Este, una recopilación de las vivencias del sacerdote Gary Thomas. Uno de los 14 religiosos que reside en EE.UU, con conocimiento y manejo de situaciones relacionadas con posesiones demoníacas. Todas certificadas por el Vaticano.

El libro, que versiona la cinta, relata en una de las experiencias más duras que sobrevivió el protagonista y que le hizo famoso en la curia romana. E otras palabras, la supuesta posesión de su mentor y profesor más cercano. Aunque el material facilitado por el sacerdote no puede ser verificado con los archivos sellados del Vaticano, continúa siendo una fascinante colección de anécdotas escalofriantes. En especial, en su exploración del punto de vista de la iglesia acerca de lo sobrenatural.

