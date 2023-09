No hay duda de que en el sector de los smartphones, los protagonistas de estos dos últimos meses de verano han sido los móviles plegables. Recientemente, con Honor y sus dos nuevas propuestas; en agosto, con Samsung, y sus Galaxy Z Flip 5 y Z Fold 5. También Xiaomi, con el nuevo MIX Fold 3, un plegable que llega para solventar algunos de los puntos flojos de su anterior generación y apostar por un apartado algo olvidado en este tipo de móviles.

En Hipertextual hemos podido probar este Xiaomi MIX Fold 3 de primera mano, y pese a que los plegables llevan años entre nosotros y yo, personalmente, he probado una gran cantidad de ellos, es hasta ahora el único que me ha demostrado que es un punto de inflexión, y que ahora los plegables pueden competir fácilmente con los móviles tradicionales.

Lo hace, en concreto, por diferentes motivos, y uno de ellos es su diseño y robustez. Este MIX Fold 2 destaca, por lo delgado que resulta tanto cuando está plegado, pues mide apenas 10,09 mm; como cuando está completamente abierto, donde su grosor se reduce a los 5,5 mm. También, por lo liviano que se siente, y por lo cómodo que resulta; tanto por su formato, como por ese acabado de fibra de carbono de la parte posterior.

El Xiaomi MIX Fold 3 también destaca por su bisagra mejorada que permite doblar la pantalla del dispositivo en diferentes posiciones, pues es capaz de soportar un ángulo de entre 45 y 135 grados sin que la pantalla se cierre o se despliegue completamente por sí sola.

Es, precisamente, uno de los fallos de la anterior generación que la compañía ha solventado en este modelo, y que aporta diferentes ventajas. Entre ellas, la posibilidad de que algunas aplicaciones, como la de cámara, se adapte al ángulo del dispositivo para mostrar, por ejemplo, la vista previa en la zona superior de la pantalla, y el menú con botones y controles en la parte inferior. El smartphone de Xiaomi, por cierto, es capaz de aguantar hasta 500.000 pliegues, una cantidad mayor que a la de los otros plegables.

Sin perder las buenas costumbres

El Xiaomi MIX 3 Fold, por otra parte, también demuestra que las pantallas flexibles ya no son lo que eran antes. Nos encontramos, en este caso, con un panel interior flexible con tecnología OLED de 8,03 pulgadas —ligeramente más grande que su antecesor—, y que cuenta con una resolución QHD+, y una tasa de refresco de 120 Hz. Es una pantalla brillante; muy brillante, de hecho, pues alcanza un pico máximo de 2.600 nits de brillo.

Es, además, muy nítida, y cuenta con una muy buena calibración de los colores. Eso sí, la arruga, aunque no es excesivamente pronunciada, se nota algo más que, por ejemplo, en el Oppo Find N2.

El plegable de Xiaomi también incluye una pantalla exterior de 6,65 pulgadas. En este caso, con una resolución Full HD+, aunque mantiene los 120 Hz de tasa de refresco. Es especialmente útil para utilizar el dispositivo, digamos, de una forma más compacta.

A nivel de hardware, consigue igualar al resto de su competencia. En parte, gracias a ese Snapdragon 8 Gen 2 que incluye, y a esas 12 o 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Llega, además, con una batería de 4.800 mAh, que es compatible con una carga rápida de 67W y, por primera vez en un plegable de Xiaomi, con carga inalámbrica, que en este caso es de hasta 50W.

Así son las cámaras del último plegable de Xiaomi

Hay, sin embargo, un apartado donde este MIX Fold 3 me ha demostrado la madurez de los móviles plegables. Es la cámara.

Me explico. Los fabricantes no suelen prestarle especial atención a las cámaras de sus móviles plegables. Es algo que, en cierto modo, tiene sentido. Son smartphones con mucha tecnología, e incluyen componentes caros, por lo que priorizar en el área multimedia y en la pantalla flexible antes que en el fotográfico, tiene algo de sentido. Xiaomi, sin embargo, no parece estar dispuesto a priorizar en un apartado en concreto.

La cámara del MIX Fold 3, de hecho, es muy similar a la que la compañía incluye en sus smartphones convencionales de gama premium, como el Xiaomi 13 Pro. Nos encontramos, por tanto, con un sensor primario de 50 megapíxeles de resolución, que incluye una apertura f/1,77. El MIX Fold 3 también tiene un sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles, así como dos cámaras más con telefoto. Por un lado, una de 50 megapíxeles capaz de capturar imágenes con un zoom óptico de 3,5x. Por otro, una de la misma resolución, con posibilidad de tomar fotografías con un zoom óptico de 5 aumentos.

Xiaomi, además, ha mantenido su asociación con Leica para este MIX Fold 3 con el objetivo de mejorar los resultados yendo más allá del hardware. Lo hace, involucrándose en el procesado, así como en algunas funciones de software, como un modo donde es posible escoger las tonalidades de las fotografías.

El Xiaomi MIX 3, por otro lado, tiene algunas modificaciones de software para hacer que la cámara sea mucho más versátil. Por ejemplo, podemos usar la pantalla exterior a modo de vista previa, y hacernos selfies con la cámara ultra gran angular. Esto, además, es una importante ventaja frente a los móviles convencionales.

El mayor inconveniente del MIX Fold 3, es que no va a salir de China

El Xiaomi MIX Fold 3, lamentablemente, no va a estar disponible en Europa. El terminal, de hecho, no saldrá de China, pese a que podría resultar una muy interesante —y convincente— alternativa al Galaxy Z Fold 5 o el nuevo Honor Magic V2.

Su nula disponibilidad en España es, precisamente, el mayor inconveniente que hemos encontrado durante una primera toma de contacto con el dispositivo. Principalmente —y a falta de probar en profundidad apartados, como la cámara o la autonomía— porque el terminal apenas tiene puntos flojos que destacar. Su diseño es prácticamente excelente, sus cámaras son muy prometedoras, y sobre el papel, parece hacer un buen trabajo en cuanto a rendimiento y autonomía.

El MIX Fold 3, además, no solo compite contra el resto de plegables del mercado. También lo hace frente algunos de los móviles tradiciones que compañías como Apple o Samsung han lanzado este año. Sobre todo, por lo liviano que resulta, y también por su prometedor apartado fotográfico.

Por supuesto, el precio hubiese sido un factor decisivo a la hora de concluir si este MIX Fold 3 es un plegable a tener en cuenta, pero no hay duda de que sus especificaciones demuestran que es uno de los mejores en su segmento, y también en el mercado de los smartphones más convencionales.

