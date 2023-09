X, la red social que hasta poco se llamaba Twitter, es peor valorada en una evaluación sobre desinformación relacionada con el cambio climático en las redes sociales. Climate Action Against Disinformation (CAAD), una coalición global de más de 50 organizaciones, utiliza una escala de 21 puntos. Twitter, propiedad de Elon Musk, obtuvo solo 1 punto, por sus escasas políticas destinadas a reducir la información falsa o inexacta.

La coalición, en la que participa Greenpeace, también analizó a Meta, Pinterest, YouTube y TikTok. Y su veredicto no es bueno: asegura que las principales plataformas se han convertido en un «actor cómplice» del negacionismo climático. Porque Twitter fue el peor, pero el resto no sale airoso.

La mala calificación de Twitter tiene mucho que ver con Elon Musk. El informe señala que la compra de la empresa «ha creado incertidumbre sobre qué políticas siguen en pie y cuáles no». CAAD explica que algunas medidas que la red social tenía antes de la llegada de Musk beneficiaban la lucha contra la desinformación sobre el cambio climático. Por ejemplo, la prohibición de anuncios engañosos que contradijeran el consenso científico sobre el tema.

Pero «muchas políticas ya no se están aplicando», dice el grupo de organizaciones, citando fuentes externas. Así, a diferencia de la mayoría de las otras cuatro plataformas, CAAD destacó que Twitter no cuenta con una política específica contra la desinformación sobre el cambio climático. Tampoco tiene un proceso claro para denunciar contenido engañoso o dañino. Fue la única de las cinco en no recibir nota en este punto.

El único punto a favor que recibió Twitter fue porque la red cuenta con una política de privacidad fácilmente accesible y legible. Solo Pinterest también cumplió con esta condición.

Plataformas que impulsan la desinformación sobre el cambio climático

El puntaje de las otras cuatro plataformas se movió entre 6 y 12 puntos. Luego de Twitter, le sigue en el fondo de las calificaciones YouTube. La coalición resaltó que el portal de videos de Google, si bien tiene una política de publicidad que limita el negacionismo climático, no cuenta una política que aborde el contenido orgánico generado por los usuarios.

YouTube, en efecto, anunció en 2021 que impediría que los negacionistas del clima pudieran ganar dinero con su plataforma. Sin embargo, algunos negacionistas todavía lo hacían este año, informó The New York Times en mayo.

Pinterest fue la mejor valorada: obtuvo 12 puntos de 21. Es la única plataforma que, por ejemplo, se propuso definir en detalle la desinformación sobre el cambio climático en sus directrices comunitarias. También, la única que publica un informe anual sobre las tendencias de la desinformación climática. Otras plataformas definen la desinformación en general, pero no específicamente sobre el clima.

Pero, en general, casi todos reprobaron. Meta obtuvo 8 puntos y TikTok, 9. La coalición insiste en que faltan directrices claras relacionadas con la desinformación sobre el cambio climático. Además, exigen la actualización de las políticas de privacidad para mostrar cuándo se venden datos privados a anunciantes vinculados a la industria de los combustibles fósiles.

La CAAD se formó en 2021. Para entonces, los grupos ambientalistas estaban preocupados por la desinformación en torno a la cumbre climática de la ONU de ese año en Escocia.

