WhatsApp está cada vez más cerca de llegar al iPad. Tras años de espera, Meta decidió complacer a los usuarios y ya prueba una versión del popular cliente de mensajería optimizada para la tableta de Apple. De acuerdo con WABetaInfo, la última actualización de la beta añade soporte para iPad, por lo que aquellos afortunados que se encuentren en el programa podrán instalarla por medio de TestFlight.

WhatsApp para iPad adapta su interfaz de usuario para aprovechar el tamaño de pantalla, por lo que podremos visualizar la lista de conversaciones y la ventana de chat al mismo tiempo. Los accesos directos a las llamadas, mensajes, estados y configuración se encuentran en un menú ubicado en la esquina inferior izquierda, tal como ocurre con el cliente para iOS.

A juzgar por la imagen, Meta no se ha quebrado la cabeza al diseñar esta versión. A diferencia de la app nativa para Mac que lanzaron hace unas semanas, los ingenieros no realizaron cambios radicales y el cliente de mensajería funciona casi igual que en el iPhone. La gran ventaja es que ya no existe una interfaz de usuario estirada que no permite chatear y ver nuestra lista de contactos al mismo tiempo.

Imagen: WABetaInfo

Los rumores sobre una versión de WhatsApp para iPad han circulado durante años, aunque no fue sino hasta 2019 que se dieron las condiciones para desarrollarla. La primera evidencia del soporte multidispositivo abrió la puerta a disfrutar la popular aplicación en otro lugar que no fuera el móvil. WABetaInfo reportó en su momento que Meta trabajaba en una versión para iPad que contaría con todas las funciones, no obstante, nunca se materializó.

Meta ha tardado una eternidad para desarrollar WhatsApp para iPad

Si bien existen las condiciones para tener una versión de WhatsApp para iPad, Meta nunca ha mostrado interés en desarrollarla. Los dirigidos por Mark Zuckerberg no tienen un historial exitoso en la plataforma de Apple y a la fecha la única aplicación que aprovecha la tableta es Messenger. La buena noticia es que eso podría cambiar muy pronto.

Para utilizar WhatsApp para iPad, primero necesitarás tener instalada la beta en iOS. Posteriormente, deberás dirigirte al menú de Configuración y seleccionar Dispositivos vinculados para acceder al código QR que deberás escanear usando la cámara de tu iPad. Una vez activado, podrás mensajear a tus contactos en ambos dispositivos sin necesidad de cerrar sesión en alguno de ellos.

📝 WhatsApp beta for iOS 23.19.1.71: what's new?



WhatsApp is releasing a compatible beta version with iPad on TestFlight!https://t.co/hd2VDX279Q pic.twitter.com/q9Xdxe0fDw — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 18, 2023

WhatsApp para iPad sincroniza todos los mensajes y no requiere que tu iPhone esté conectado a internet, ya que operan de forma independiente. WABetaInfo indica que algunas características de esta versión no funcionan al 100%, como publicar o leer estados o compartir la ubicación en tiempo real. Al tratarse de una versión preliminar es normal que existan esta clase de fallos, aunque WhatsApp anunció que los resolverá en las próximas versiones.

Por el momento no existe una fecha definida para el lanzamiento de WhatsApp para iPad. Algunas características — como el modo oscuro — suelen pasar meses en la fase de prueba, por lo que es posible que Meta se tome su tiempo antes de ofrecerla a todo el público.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente