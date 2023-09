WhatsApp ya está comenzando a trabajar en la implementación de una función que, a principios de 2024, será obligatoria en Europa por la nueva Ley de Mercados Digitales. La app de mensajería, en concreto, está desarrollando una sección destinada a la interoperabilidad de chats, donde los usuarios podrán ver y responder mensajes recibidos a través de una aplicación de terceros.

Esta función llega después de que la Comisión Europea considere que WhatsApp es una compañía “guardián” para la nueva ley que pretende acabar con la competencia desleal y el abuso de poder de las grandes tecnológicas frente a otros servicios o plataformas más pequeñas. Con la interoperabilidad de chats, los usuarios de otras aplicaciones podrán escribir a usuarios de WhatsApp sin necesidad de que ellos tengan una cuenta en la plataforma de Meta. Por ejemplo, un usuario de Telegram podrá escribir a alguien de WhatsApp, y los chats, aparentemente, aparecerán en la mencionada sección.

Tal y como ha revelado el portal Wabetainfo, la función aparece en la última versión beta de WhatsApp, aunque todavía no está disponible oficialmente, pues la compañía continúa trabajando en ella. Meta, propietaria de la app, deberá tenerla lista antes de marzo de 2024. Y es que la Comisión Europea ha puesto un plazo de 6 meses para que aquellas compañías consideradas como “guardián” realicen los cambios necesarios para que cumplan con la nueva Ley de Mercados digitales.

WhatsApp, de las pocas aplicaciones de mensajería consideradas como “Guardianes”

No está claro, eso sí, si la interoperabilidad de chats afectará el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp. Tampoco, si algunas de las funciones de la app de mensajería se podrán utilizar en aquellas conversaciones donde el remitente o el destinatario participa desde una aplicación de terceros.

Curiosamente, en la sección de aplicaciones de mensajería de la Comisión Europea, solo aparecen como “guardianes” dos servicios de Meta. Son, en concreto, WhatsApp y Facebook Messenger. Esta última plataforma también deberá activar la interoperabilidad de mensajes antes del próximo mes de marzo.

Por el momento, la plataforma de mensajes de Apple no ha sido considerada “guardián”. La compañía de Cupertino afirma que en Europa su servicio no tiene tanto poder. Sucede algo similar con Microsoft y Bing, quien afirma que su buscador apenas tiene cuota de mercado en la Unión Europa. En ambos casos, la Comisión Europea se encuentra investigando si cumplen o no las condiciones, y tomará una decisión más concluyente en las próximas semanas.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente