A diez días de incendiar el internet tras anunciar sus nuevos sus términos de uso, Unity dio marcha atrás. La empresa se disculpó y anunció cambios en la política de precios que provocó el enojo de cientos de miles de desarrolladores. Si bien Unity no elimina por completo el cobro por instalación, ofrece una alternativa basada en regalías.

Marc Whitten, responsable de Unity Create, publicó una carta en el blog de Unity en donde se detallan los términos que entrarán en vigor a partir de 2024. El directivo pidió disculpas por no tomar en cuenta a la comunidad antes de anunciar la polémica política de precios. "Ustedes son lo que hace grande a Unity y sabemos que debemos escucharlos y trabajar duro para ganarnos su confianza", dijo Whitten.

Entre los ajustes se indica que los usuarios de Unity Personal — el plan básico — no serán sujetos al cobro por instalación de juegos. Unity eliminará el requisito de usar la pantalla Made with Unity y aumentó el límite de ingresos a 200.000 dólares. La empresa confirmó que los juegos que generen menos de 1 millón de dólares por año no pagarán a la tarifa.

El cambio más evidente se da en Unity Pro y Unity Enterprise, los modelos de suscripción que paga la mayoría de desarrolladores. El cobro por instalación no será retroactivo y solo aplicará a aquellos que utilicen la versión 2023 LTS del motor gráfico.

"La política de tarifa de tiempo de ejecución solo se aplicará a partir del envío de la próxima versión LTS de Unity en 2024 y en adelante. Los juegos que se envían actualmente y los proyectos en los que estás trabajando actualmente no se incluirán, a menos que elijas actualizarlos a esta nueva versión de Unity." Unity

Esto último es importante, ya que el cobro retroactivo fue uno de los puntos más polémicos durante el anuncio. Cientos de desarrolladores acusaron a Unity de violar la confianza al no respetar los términos de uso originales. Como respuesta, la empresa mencionó que se asegurará que se cumplan los términos aplicables a la versión del editor que emplee el desarrollador.

Unity sí cobrará por cada instalación de juego

"Así de grande se las dejamos ir" John Riccitiello, CEO de Unity (Foto: TechCrunch)

Lo único que no ha cambiado es la intención de cobrar por cada instalación de juego desarrollado en Unity. La empresa realizó ajustes, pero mantiene la intención de aplicar la tarifa de tiempo de ejecución (Unity Runtime) a los suscriptores de Unity Pro y Unity Enterprise.

El cobro se aplicará una vez que se superen dos umbrales: 1 millón de dólares en ingresos brutos (en los últimos 12 meses) y 1 millón de interacciones iniciales (instalaciones). Los desarrolladores podrán optar por pagar cada mes el 2,5% de sus ingresos o el monto calculado en función de las interacciones iniciales únicas.

Todos los juegos que superen este umbral son sujetos al cobro, incluyendo aquellos que se distribuyen en servicios de streaming, suscripción o por aplicación WebGL. Eso significa que los juegos desarrollados con Unity 2023 LTS que lleguen a Game Pass deberán pagar la cuota. En caso de que el servicio no ofrezca datos del número de instalaciones, el desarrollador podrá optar por usar el pago de regalías.

Unity se basará en los datos que reporten los desarrolladores, aunque en ausencia de esto, utilizará la información que obtienen a través de los servicios del motor de juego. Si un usuario instala y desinstala un juego múltiples veces en su PC o consola, contará como una sola interacción. Esto eliminará ataques del tipo review bombing que podrían afectar al estudio.

El cobro por instalación es único por cada canal de distribución, por lo que si un usuario compra el juego en Xbox, PlayStation y Steam, se registrará una interacción por cada plataforma. Los desarrolladores pueden emplear estimados basándose en el número de unidades vendidas o en los datos de instalaciones que ofrece cada servicio.

