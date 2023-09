The Crew es una de las franquicias más peculiares de Ubisoft. Si bien los juegos de la saga rara vez figuran entre los nominados a juego del año, han logrado vender en conjunto 40 millones de unidades. Es por ello que la publicadora sigue apostando por el género de carreras y este año tiene una nueva propuesta con The Crew Motorfest.

El nuevo juego de Ubisoft Ivory Tower se aleja del concepto de los títulos anteriores, en donde teníamos que competir en una versión a escala de Estados Unidos. The Crew Motorfest nos lleva a la isla de Oahu, Hawái, un mundo abierto persistente con diversas carreras que aprovechan la geografía de la isla. También queda atrás la idea de convertirte en el mejor corredor, ya que el juego apuesta por una sesión más relajada donde el objetivo es divertirte.

Haciendo honor a su nombre, The Crew: Motorfest nos invita a participar en un festival con eventos en toda clase de disciplinas. Durante los primeros minutos de juego, la experiencia increíblemente parecida a Forza Horizon 5, con carreras entrelazadas y millennials que no se cansan de decirte lo maravilloso que es el festival. Las similitudes con el juego de Playground Games son obvias, no solo en la puesta en escena sino también en algunos agregados en la jugabilidad.

Comprar en Amazon The Crew Motorfest Ubisoft reinventa la fórmula de su franquicia y propone un concepto más sencillo y disfrutable. Aunque el parecido con Forza Horizon es evidente, The Crew Motorfest tiene los elementos suficientes como para brillar por su cuenta. Variedad en los modos de juego, un multijugador atractivo y un rendimiento estable a 60 fps son la carta de presentación. Sin duda es el mejor juego de la saga, aunque con algunos defectos que le impiden convertirse en el mejor arcade de carreras. ⭐⭐⭐⭐ Puntuación: 4 de 5.

Bienvenido a Motorfest

Una vez concluido el popurrí de competencias, The Crew Motorfest muestra su verdadero rostro. Lejos de competir en eventos aleatorios para ganar dinero o acumular coches, el juego de Ubisoft propone listas de reproducción. Estas experiencias temáticas son similares a los eventos que vemos en Forza Motorsport, con carreras enfocadas en fabricantes, categorías o ciertos modelo de autos.

Las primeras listas te llevan a recorrer Oahu en diversos escenarios, te ponen al volante de clásicos japoneses o realizan un recorrido por la historia del Porsche 911. The Crew Motorfest permite elegir un coche recién inicias la campaña, aunque solo servirá para transportarte entre eventos, ya que muchos te ofrecerán uno rentado. A medida que avanzas y ganas dinero, podrás adquirir los vehículos necesarios para participar en las carreras más avanzadas.

Las listas son entretenidas e incluyen superdeportivos, coches eléctricos, clásicos o de competencia(con todo y parada en boxes). The Crew Motorfest no deja de lado las motocicletas o aviones, aunque en esta entrega no tienen tanta relevancia como en los juegos anteriores. Los desarrolladores le han dado mayor importancia a la cultura del motor, por lo que el mejor uso de una avioneta será para acelerar el traslado entre cada evento.

Si bien existe variedad en las listas de juego, las horas iniciales son tediosas, ya que la opción de viajar rápido está limitada a unas cuantas zonas. Algunas carreras no tienen una secuencia lógica y requieren que conduzcas varios kilómetros para encontrar el siguiente evento. En este aspecto, The Crew Motorfest es parecido a Need for Speed, en donde tienes que moverte por calles y avenidas plagadas de tráfico genérico.

Gráficamente, el juego goza de gran detalle visual y tiene un modo a 60 cuadros por segundo en consolas. Si quieres experimentar los mejores gráficos puedes elegir el modo a 30 fps, aunque la jugabilidad no está adaptada y el desenfoque de movimiento podría causarte náuseas. La modalidad de rendimiento es estable y durante mi experiencia no noté caídas de cuadros, incluso en las zonas con mayor cantidad de partículas o efectos visuales

Control mejorado, aunque no tan preciso

La jugabilidad de The Crew Motorfest se inclina hacia el lado arcade. A diferencia de Forza Horizon 5, en donde puedes apagar las asistencias y obtener un control similar a Forza Motorsport, el juego de Ubisoft se maneja mejor con el esquema por defecto. Los desarrolladores han incluido múltiples opciones de accesibilidad entre las que se encuentran dificultad adaptada, frenado automático, mando a una sola mano y más.

Existe la opción de jugar sin asistencias y ajustar valores individuales para evitar el sobre viraje, mejorar el balance o los frenos. Aunque esto mejora los ingresos al final de la carrera, el sistema de recompensas de The Crew Motorfest está tan mal balanceado que no vale la pena. Sumado a ello, hacerlo en una carrera multijugador es dispararse en el pie, ya que te deja en una posición precaria frente a quienes corren con todas las ayudas.

Las mejoras en el control son evidentes, si comparamos con The Crew 2, aunque no son suficientes para superar a Forza Horizon. En este apartado, el juego de Playground Games es el rey, con un gameplay rápido y responsivo. La experiencia de conducir un Toyota Supra en Forza Horizon 5 es infinitamente mejor que en The Crew Motorfest, donde el coche reacciona de forma adecuada en cada curva y drift.

El innegable parecido con Forza Horizon

Decir que The Crew Motorfest es una copia de Forza Horizon sería injusto, ya que sus creadores son responsables de Test Drive Unlimited. El clásico de 2006 no solo sirvió de inspiración para el concepto de un juego de carreras de mundo abierto, sino que muchos de los elementos que vemos en los títulos de Playground Games fueron creados por algunos desarrolladores que ahora trabajan en Ubisoft Ivory Tower.

Al igual que Forza Horizon, la experiencia en The Crew Motorfest se inclina más hacia el lado de un jugador. Existen modalidades como Grand Race, con carreras de hasta 28 jugadores en el mapa, o Demolition Royale, con 32 vehículos divididos en 8 equipos. Cualquiera que sea tu elección deberás considerar un pequeño, pero criticable detalle: el juego requiere conexión permanente a internet.

The Crew Motorfest hereda algunas cosas buenas y malas del último Forza Horizon. Por un lado tenemos el rewind, que permite retroceder varios segundos en caso de que cometas un error. También está el exceso de optimismo en los personajes y una IA que hace bromas tan tontas que te darán ganas de desactivar las voces.

Otro elemento similar es la línea de trazado, una característica se incluye por defecto en casi todos los juegos de carreras. Su desempeño en The Crew Motorfest es muy parecido a Forza Horizon 5. La sugerencia de frenado es poco precisa, y en algunos casos, evita que puedas ver los atajos para superar a tus adversarios.

¿Merece la pena The Crew Motorfest?

The Crew Motorfest tiene los elementos suficientes para hacerse un hueco en un segmento dominado por Forza Horizon. Aunque la jugabilidad no está tan pulida como en el juego de Playground Games, el concepto de listas de reproducción lo diferencia de su competidor.

En mi tiempo de juego encontré dos errores imperdonables. El primero es que requiere que inviertas muchas horas para que descubrir lo mejor que puede ofrecer. Esta mentalidad de RPG japonés no aplica en estos tiempos, sobre todo con los lanzamientos de primer nivel que hemos visto en 2023.

El segundo tiene que ver con las microtransacciones. Aunque se agradece que The Crew Motorfest no adopte el concepto de máquina tragamonedas que tiene Forza Horizon, el grinding parece sacado de un juego para móviles. Para comprar un superdeportivo con monedas del juego requieres ganar entre 10 y 12 carreras, aunque puedes omitirlo si pagas con dinero real.

Comparado con sus antecesores, The Crew Motorfest es el mejor juego de la franquicia. Ubisoft Ivory Tower ha perfeccionado su fórmula, aunque en el camino dejó de lado algunos elementos que diferenciaron a la saga de sus competidores. Se echa de menos el concepto de crew, o las motocicletas y aviones que quedaron relegados a segundo plano.

Si quieres probarlo antes de comprarlo puedes pagar un mes de Ubisoft+ y jugar la edición Ultimate.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente