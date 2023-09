El evento anual de hardware de Microsoft nos ha dejado con la nueva generación de una de sus portátiles más populares. La Surface Laptop Go 3 ya es oficial, y si bien por fuera es prácticamente idéntica a su predecesora, por dentro encontramos el verdadero salto generacional.

Microsoft menciona que su objetivo con la Surface Laptop Go 3 siempre ha sido ofrecer el mayor rendimiento posible sin sacrificar la autonomía. Así pues, el ordenador abraza el procesador Intel Core i5 de duodécima generación.

Vale, no es la propuesta más reciente de Intel, pero los de Redmond optaron por esta opción porque ofrece un buen balance entre desempeño y autonomía. Es bien sabido que la trigésima generación de Intel devora la batería de una portátil, y Microsoft no quiso arriesgarse.

Con este añadido, los liderados por Satya Nadella esperan que la Surface Laptop Go 3 sea un 88% más rápida que el modelo previo. La autonomía, por su parte, se extenderá hasta las 15 horas. Todo dependerá, desde luego, de las actividades que estés realizando. Mientras más consuman recursos, esa cifra irá disminuyendo.

La memoria RAM estará disponible en variantes de 8 o 16 GB, mientras que el almacenamiento es de 256 GB. Ojo, el almacenamiento se puede ampliar gracias a un módulo extraíble que soporta unidades SSD de hasta 512 GB.

La Surface Laptop Go 3 mantiene su pantalla de 12,4 pulgadas con una resolución de 1536 x 1024. Más que suficiente para el consumidor al que va dirigido este producto. La webcam, eso sí, mantiene su resolución de 720p. En este sentido, sí que esperábamos algo más, sobre todo porque gran parte de la industria ya adoptó el 1080p con su estándar.

El apartado sonoro no se queda atrás. La portátil tiene altavoces Omnisonic con soporte para Dolby Audio.

En cuanto a conectividad, la Surface Laptop Go 3 integra un puerto USB-A y uno USB-C. También se mantiene el Jack de 3,5 mm. para conectar auriculares. Tiene soporte para Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1, así que estarás bien cubierto para añadir accesorios inalámbricos.

La Surface Laptop Go 3 estará disponible a partir del próximo 3 de octubre por $799 dólares. De momento, no han revelado su disponibilidad ni precio fuera de Estados Unidos. Sin embargo, si consideramos el impulso de Microsoft para popularizar sus ordenadores portátiles, no deberían hacerse esperar mucho en otros países.

