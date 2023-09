Durante la última década, las apariciones alienígenas se han convertido en una parte importante de la cultura pop. Ya sea con la insistencia pública que se trata de un fenómeno real, hasta series como Invasión de AppleTV+, que cuentan la posibilidad de un ataque realista. La idea de una visita extraterrestre continúa siendo parte de las paranoias colectivas y en especial, del género de ciencia ficción.

Por lo que Nadie te salvará del director Brian Duffield, puede parecer poco original de entrada. Pero en realidad, se trata de un experimento exitoso acerca de cómo utilizar el lenguaje cinematográfico visual, para narrar dos premisas en una.

La cinta, que no tiene diálogos, muestra en primer lugar el aislamiento en que vive Brynn (Kaitlyn Dever). Al principio, el guion, también escrito por el realizador, no ofrece muchos datos acerca sobre qué ocurre con el personaje. Pero algo es evidente: en el pueblo en el que vive, le detestan. Tanto, como para que viva en soledad ermitaña en una casa a las afueras.

Ver en Disney+ Nadie te salvará Muy lograda reinvención del tópico de ciencia ficción de las invasiones extraterrestres. El guion, escrito también por el director, combina un ataque alienígena con una historia doméstica, para crear un escenario en el que no es necesario que ninguno de sus protagonistas diga una sola frase. La película emplea su argumento sencillo para construir una premisa abarca desde el drama hasta el terror puro. Sin duda, una de esas películas que no puedes perderte. ⭐⭐⭐⭐ Puntuación: 4 de 5.

El giro de la trama permite brindar naturalidad a uno de los elementos distintivos de la historia. La protagonista nunca pronuncia una palabra y de hecho, ningún otro personaje tampoco lo hace. Por lo que la exploración en el miedo, el acecho y el ataque de criaturas alienígenas está basado en la habilidad del director con la cámara y la manera como explota el aspecto visual de la cinta.

Con recursos limitados — los efectos especiales son cuestionables en varias de las escenas — Nadie te salvará es efectiva gracias al uso inteligente de sus espacios. Lo que explota a través de una dirección de fotografía que transforma casas y paisajes, en parajes al acecho y amenazantes. Una vez que Brynn descubre que algo está ocurriendo — y que es más grave que un mero asalto doméstico — la acción se enfoca en ella. Pero lo hace, sin crear una heroína de una mujer cualquiera o intentar que decisiones disparatadas, tengan sentido en el contexto del argumento.

Huir en una persecución misteriosa

En lugar de eso, el director logra que sea creíble cada cosa que Brynn hace. Lo que incluye correr, esconderse y luchar a mano limpia con las entidades que la acorralan en su casa. El largometraje está enfocado en convertir a lo cotidiano en un campo de batalla. Por lo que su protagonista, se defiende con lo que tiene a mano. Las peleas son físicas y violentas, por lo que el hecho que Brynn triunfe en varias oportunidades, tiene coherencia con lo que la premisa plantea.

Más interesante aún, es que esta vez, la invasión extraterrestre central, bebe de todas las leyendas urbanas relacionadas con alienígenas. Desde el aspecto físico de las criaturas — una enorme cabeza, ojos almendrados y piel gris — hasta sus intenciones poco claras. Es obvio que se trata de un ataque al planeta, uno que toma desprevenido a la mayoría. Pero en lugar de irse a las grandes ciudades o batallar con balas, fuego o con cualquier otra arma, Brynn se defiende por instinto. Lo que da a la película varias de sus mejores y más logradas escenas.

El otro punto, a su favor, es que la acción jamás decae y el argumento no deja de brindar información sobre Brynn, sus vecinos o la tragedia que vivió en el pasado. Eso, en medio de huidas a pie, el proceso de mostrar todas las formas en que los enemigos alienígenas atacan y al final, sus terroríficos métodos para matar.

La trama no toma caminos sencillos y de hecho, para su segunda mitad, todo el peso lo lleva el enfrentamiento contra criaturas impredecibles. Brynn descubre que los invasores tiene poderes telequinéticos y que su intención no es solo asesinar seres humanos. También, que no fáciles de definir. De las pequeñas con aspecto antropomórfico a entidades gigantescas y con múltiples patas, los monstruos de otro planeta resumen el miedo en medio de largos silencios. A la vez, de sombras borrosas que se mueven de un lugar a otro o el uso de las luces, para señalar su llegada.

Terror y ciencia ficción en un buen experimento

Nadie te salvará es mucho más una película de terror que una de ciencia ficción. Pero el director combina ambos géneros, hasta lograr un correcto largometraje que tiene la capacidad de ocultar los secretos más importantes hasta la última secuencia.

Más sutil, mejor estructurada y con mucha más atención a los detalles que otras producciones con presupuestos más grandes, la película es quizás una de las mejores de género del año. Una demostración que los proyectos pequeños siguen siendo las apuestas más arriesgadas y la mayoría de las veces, con mejores resultados de los estudios en la actualidad.

