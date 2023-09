Un niño de 14 años ha muerto en Estados Unidos al realizar un reto viral de TikTok. El reto, en realidad, forma parte del márketing de una marca de snacks picantes, conocida como Paqui. Concretamente, el chico ingirió algo llamado One Chip Challenge, un nacho espolvoreado con una mezcla de dos de los pimientos más picantes del mundo: el Carolina Reaper y el Naga Viper.

De momento no se ha hecho pública la autopsia del menor, por lo que no se puede saber si el nacho picante tuvo algo que ver en su muerte. No obstante, su madre ya ha pedido que el producto se retire del mercado y la propia compañía que lo fabrica, tras mostrar sus condolencias, ha decidido hacer lo propio.

Ahora bien, en caso de que el adolescente haya muerto a causa del reto viral de TikTok, ¿cuál sería el motivo exactamente? Y, más importante aún, ¿hay una forma segura de comer este tipo de productos? Son preguntas complejas, pero esto es lo que podemos decir de ellas, teniendo en cuenta cómo actúa el picante sobre nuestro organismo.

Así afecta el picante a nuestro cuerpo

Los pimientos picantes lo son a causa de su contenido en capsaicina. Este es un compuesto químico producido por las plantas para defenderse de los herbívoros. Cuando se ingiere, se une a los receptores del dolor en la boca, enviando al cerebro señales que generan una sensación similar a la que tenemos cuando nos quemamos.

Por eso, cuando un herbívoro da un mordisquito, no lo vuelve a intentar. Lo que ocurre es que, del mismo modo que cuando nos quemamos de verdad o sentimos dolor de otro modo, nuestro cerebro genera como respuesta endorfinas, que intentan contrarrestar ese dolor. Y también dopamina, que desencadena cierta sensación de placer. El dolor prevalece. Si no lo hiciera, no apartaríamos la mano al quemarnos. Pero esa sensación a posteriori puede ser agradable para algunas personas, de ahí que haya quien adore comer picante.

El problema es que la capsaicina también provoca una respuesta inflamatoria a muchos niveles. Por un lado, en las mucosas del sistema digestivo, esa inflamación puede provocar dolor, náuseas o diarrea, pero con el tiempo, si se consume regularmente picante, puede llegar incluso a provocar úlceras.

Por otro lado, dado que la sensación en el cerebro es la misma que al quemarnos o sentir mucho calor, el organismo reacciona de la misma forma. El ritmo cardíaco aumenta y los vasos sanguíneos se dilatan, para favorecer que el calor se disipe a través de la piel. Todo esto, a dosis bajas, no es peligroso. Pero, si estas son muy altas y bruscas, los síntomas serán parecidos a los de un golpe de calor.

El nacho picante se comercializa en un envase en forma de ataúd, con una calavera. Crédito: Paqui Chips.

Los peligros del reto viral de TikTok

El nacho picante de Paqui se comercializa en un pequeño ataúd negro, con un dibujo de una calavera. Deja claro que es peligroso e incluye varias advertencias. Estas son, básicamente, que no deben ingerirlo menores de edad, ni embarazadas, ni alérgicos al picante. Pero tampoco personas que no estén familiarizadas con el consumo de alimentos muy picantes.

Esto tiene sentido, dado que se ha estudiado que el organismo se puede adaptar al picante. Si se toma regularmente y se va aumentando poco a poco la dosis, llega un momento en que no se percibe tan doloroso. Como consecuencia, el organismo no reaccionará de una forma tan brusca y no se producirían síntomas extremos.

El problema es que el reto viral de TikTok pide lo contrario a todo esto. El objetivo de quienes se atreven a participar es comer el nacho picante y pasar el máximo tiempo posible sin tomar ningún alimento para paliar el ardor que produce. Si bebes agua o leche o cualquier otro remedio, pierdes.

Se sabe que beber leche es bueno cuando se toma picante. Dado que la capsaicina tiene afinidad por las grasas, cuando entra en contacto con la grasa de la leche esta la envuelve y evita que se una a los receptores del dolor. Por lo tanto, sus efectos no son tan extremos. Pero las personas que quieren ganar el reto evitan esto a toda costa.

Y eso es posiblemente lo que hizo Harris Wolobah, el niño de 14 años que murió después de participar en el reto viral. Al parecer, el primer síntoma fue un fuerte dolor de estómago, pero luego empeoró y acabó cayendo desmayado al suelo y muriendo poco después.

¿Qué podemos hacer para que no nos pase?

Cabe destacar que este producto es extremadamente picante. El nivel de picante se mide en una escala, llamada Scoville, donde los pimientos jalapeños, que tan picantes nos resultan a algunas personas, tienen entre 2.000 y 8.000 grados de calor. En cambio, el Carolina Reaper y el Naga Viper, los dos ingredientes principales de este nacho, tienen 2.000.000 y 1.400.000 respectivamente. Por lo tanto, es algo muy extremo.

La primera recomendación, como bien señalan desde Paqui, es no tomar algo así si no estamos familiarizados con el picante. Pero, incluso si lo estamos, se debería tomar poco a poco y bebiendo leche si la sensación es muy insoportable.

Si nos hacemos los valientes por un simple reto viral de TikTok, nuestro organismo puede reaccionar de una forma desmedida, causándonos síntomas preocupantes. No es un juego y lo que le ha ocurrido a este niño es un ejemplo de algo que ya ha pasado en más ocasiones. Si el fabricante añade instrucciones y alertas, es por algo, diga lo que diga la red social de moda.

