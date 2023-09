El nombre de MrBeast se ha convertido en un sinónimo del exceso. Después de regalar miles de dólares en premios, comprar una urbanización entera para sus trabajadores, el youtuber nos llega con otro reto. En esta ocasión, no se le ha ocurrido una mejor idea para pasar el tiempo que destrozar dos coches de lujo en un vídeo que ha titulado "Lamborghini vs. Trituradora", y es que MrBeast no deja espacio para rodeos.

Nada más empezar el vídeo, el cual tiene una duración de 15 minutos aproximadamente, vemos a un Lamborghini Gallardo precipitarse hacia la boca de una trituradora. Lamentablemente, el coche no sobrevive, y MrBeast obtiene el choque automático que espera entre sus seguidores. Sin embargo, muy pronto aparece en escena otro vehículo idéntico, aunque de otro color, y el hombre propone un reto para evitar una pérdida de igual magnitud.

El nuevo reto es el siguiente: MrBeast, quien ha conseguido un tanque de guerra, ha decidido que disparará al Lamborghini Gallardo para destruirlo. Sin embargo, le dará una oportunidad a Adam de defender el coche y llevárselo a casa. Afortunadamente para el hombre, contará con la tarjeta de crédito del youtuber y 48 horas para idear un plan. Las opciones son ilimitadas.

Por su parte, Adam pone todo su esfuerzo en intentar conseguir el Lamborghini Gallardo que MrBeast solo quiere destrozar. Para lograrlo, se inspira en el famoso programa Cazadores de mitos, donde se pone a prueba el agua como forma de frenar los proyectiles. Así, el hombre llena tres piscinas grandes frente al coche, una de las muchas barreras que idea para detener a los tanques.

Además de las piscinas, también construye muros rellenos de arena, y utiliza varias barreras de coches como una capa extra de protección. Aquí es cuando MrBeast revela que en realidad disparará al Lamborghini con tres tanques, cambiando por completo la estrategia de Adam. Ahora, solo tiene 24 horas para pensar una solución.

Lamborghini vs. MrBeast

Pues bien, ya han pasado las 48 horas que MrBeast dio a Adam para prepararse. Junto al resto de sus compañeros, el youtuber llega con tres tanques de guerra y proyectiles a juego. Se posicionan delante del vehículo, protegido por las varias barreras dispuestas por el hombre, y comienza el proceso.

Tras 20 disparos con los tres tanques, la tensión se siente en el aire. Tras el último golpe de gracia, el cual es dado por Adam bajo petición de MrBeast, este sale corriendo a ver el estado del vehículo. El Lamborghini que el youtuber le había prometido está intacto.

Parece ser que la inspiración en Cazadores de mitos dio frutos. Una de las piscinas está vaciada y con un proyectil dentro. Por otro lado, el resto de disparos, si bien no fueron detenidos por las barreras de vehículos y ladrillos, sí que se vieron desviados a otras zonas del terreno circundante, protegiendo al Lamborghini de cualquier impacto de MrBeast.

Lamentablemente, las cosas no son tan positivas para el otro Lamborghini. Tras la pérdida de MrBeast frente a Adam, el youtuber se dispone a depositar el coche dentro de una enorme trituradora. Eso sí, quitándole previamente todas sus partes mecánicas. Aunque le cuesta, la máquina consigue destrozar el vehículo por completo.

Si bien es un derroche de dinero, es la forma en la que MrBeast ha conseguido posicionarse como el segundo canal con más suscriptores a nivel mundial, acumulando 181 millones. En agosto de este mismo año, la cifra reportada era de 173 millones. Un crecimiento impresionante en poco más de un mes.

