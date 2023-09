El uso de la tecnología trae asociado infinidad de beneficios. Sin embargo, también tiene algún riesgo que es necesario resolver antes de que llegue al usuario final, a la calle. El principal riesgo está asociado a la seguridad. Por ejemplo, no sirve de nada que tengamos acceso a Internet desde cualquier dispositivo móvil si lleva implícito una brecha de seguridad que pueda poner en riesgo lo más valioso que tenemos: nuestra información.

La seguridad, y blindar sus datos, es uno de los aspectos en los que más hincapié hacen las empresas. Si hace un tiempo el riesgo era la proliferación de dispositivos móviles personales, el BYOD o Bring Your Own Device, en los últimos años hemos visto como el teletrabajo, con dispositivos corporativos conectados fuera de la red local, se convertía en un pequeño dolor de cabeza para los responsables de IT.

Este es el motivo principal por el cual, antes de lanzar un dispositivo sale al mercado, los fabricantes someten a rigurosas pruebas que garanticen al máximo la seguridad durante su uso. Lenovo, por ejemplo, lo hace no sólo en los dispositivos de consumo o en los enfocados al mercado profesional, sino también en un entorno más delicado como el educativo, a través de su portfolio de Chromebooks.

Cloud computing y los riesgos que representan

Lenovo ha publicado un estudio donde mide el impacto que tienen las políticas de seguridad en las empresas. Por ejemplo, el 96% de los encuestados se muestran muy preocupados con la seguridad relacionada con la nube, y tienen motivos para estarlo.

Según el estudio, se calcula que entre todos los ataques de ransomware que han sufrido las empresas, ha costado 1,8 millones de dólares poder mitigarlos. El problema de todo radica en la dificultad de detectar con anticipación las brechas de seguridad que, según los datos de Lenovo, se va hasta los 287 días entre que se detecta y se pone fin al ataque.

Con el objetivo de quitar la mayor responsabilidad posible a las empresas sobre el riesgo que existe, Lenovo ofrece a todas ellas ThinkShield, una plataforma de seguridad personalizable integrada en sus equipos y que permite anticiparse al ataque de los ciberdelincuentes.

Lenovo y su increíble apuesta por la seguridad

Lenovo no es sólo un fabricante de dispositivos. Durante todo el proceso, tanto del diseño del equipo como hasta el momento en el que le llega al usuario, pone especial foco en la seguridad. Por un lado, al diseñar y desarrollar sus dispositivos, lo hace teniendo en cuenta que sean seguros en todo momento.

En segundo lugar, cuenta con proveedores de confianza como Microsoft, incorporando la última versión de su sistema operativo Windows 11 que, a través de las actualizaciones, blinda por completo el software ante ataques maliciosos. Microsoft tiene estándares parecidos a Lenovo en cuanto a requisitos de seguridad, y cada nueva versión de sistema operativo que lanza al mercado, busca ofrecer al usuario la tranquilidad necesaria cuando use su ordenador. Por eso lleva siendo un partner estratégico desde hace muchos años.

Pero no sólo eso. Algo tan sencillo como la logística de los equipos es algo que Lenovo mira con lupa. Tanto el embalaje, que se encuentra a prueba de manipulación, como el transporte seguro, hacen que el usuario no tenga que preocuparse en ningún momento de la integridad del equipo que compra.

Para terminar, cuando nuestro equipo llega al final de su vida útil, cargado de información importante, Lenovo se encarga de eliminar todo y no dejar ningún rastro. Posteriormente desmonta el equipo para reciclar sus componentes. Así el usuario tiene la certeza de que nadie podrá acceder a su información.

¿Cómo funciona Seguridad en Windows 11?

Al final el sistema operativo es la puerta de entrada de los malware a nuestro ordenador. Tanto Windows 10 como Windows incluyen Seguridad en Windows, que incluye protección antivirus a través de Antivirus de Microsoft Defender, desde el preciso momento en que inicies la sesión en Windows. Seguridad Windows trabaja constantemente en busca de posibles amenazas de seguridad, en tiempo real, ayudando a neutralizarlas.

Seguridad en Windows también actúa en la protección de la cuenta de Microsoft, sobre las conexiones a Internet y en el control de aplicaciones, programas y archivos que nos descargamos en nuestro ordenador. Por último, también permite realizar un seguimiento de la actividad de los dispositivos usados dentro del hogar, por ejemplo por nuestros hijos.

Al final de todo, cuando una persona confía en una marca, ya sea para su teléfono móvil, para los electrodomésticos de su casa o bien para comprar un ordenador o equipo de trabajo, lo hace confiando en todo lo que hay detrás. Lenovo lleva años demostrando que es sinónimo de seguridad en todos sus equipos, y esto lo ha convertido en una marca en la que confiar.

