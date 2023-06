La sostenibilidad y cuidado del medio ambiente es algo que cada vez preocupa más a las personas. De hecho, según una encuesta realizada por el CIS en el mes de marzo, la preocupación por factores como el cambio climático o la naturaleza están por encima de otros como las pensiones, las hipotecas o incluso el COVID.

Por este motivo, cada vez más empresas deciden dedicar más recursos a reducir su impacto y la huella medioambiental de sus productos. Cuando hablamos del sector tecnológico sobre todo de consumo, con millones de dispositivos repartidos por todo el mundo, el alcance es inmenso.

Algunas de las más habituales están relacionadas con el packaging, reduciendo (o incluso eliminando) el uso del plástico en favor de otros materiales reciclados o que tienen menos impacto en términos de contaminación, como el papel.

Sin embargo, hay muchas más medidas que grandes empresas a nivel mundial están llevando a cabo para ayudar a cuidar la naturaleza. Si echamos por ejemplo un vistazo a Lenovo, una de las compañías más grandes tanto en el mercado de consumo como en el profesional, ha sido reconocida por tercer año consecutivo como una de las empresas más sostenibles, según Corporate Knights.

De hecho, la propia Lenovo tiene una hoja de ruta muy marcada para los próximos años, para conseguir neutralizar su huella en el medio ambiente. Algunas de ellas pasan, por ejemplo, por lograr en 2025 que el 90% de la energía que usan en sus procesos de fabricación, vengan de fuentes renovables.

Criterios ESG: ambiental, social y de gobernanza

Cualquier empresa, en cualquier sector, busca ser líder tanto en ventas como en facturación. Sin embargo, hay otro título también codiciado, y que pasa por ser la compañía que mejor implante nuevas políticas medioambientales que ayuden a paliar los efectos del cambio climático.

Es por eso que entran en juego los criterios ESG, que miden el desempeño y la responsabilidad de una empresa en tres áreas clave: medio ambiente, social y gobierno corporativo.

Medio ambiente (Environment): Los aspectos ambientales se centran en cómo una empresa gestiona y minimiza su impacto en el entorno natural. Esto incluye algunos aspectos como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la conservación de recursos naturales, la gestión de residuos y el desarrollo de productos y servicios ecológicos. Lenovo, por ejemplo, emplea materiales reciclados en el packaging de sus productos, reduciendo al mismo tiempo las emisiones de carbono.

Social (S): Los criterios sociales se refieren a las prácticas de una empresa en relación con sus empleados, clientes, comunidades y otros grupos de interés. Esto abarca desde las condiciones laborales y la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo hasta el impacto social positivo que una empresa puede generar en las comunidades en las que opera. Dentro de este área, Lenovo favorece el desarrollo de la carrera de la mujer dentro de la compañía y ya ha invertido más de 21 mil millones de dólares en acciones benéficas.

Gobierno corporativo (Governance): Los criterios de gobierno corporativo se centran en cómo se gobierna y se supervisa una empresa. Esto incluye la transparencia en la divulgación de información financiera, la independencia de la junta directiva, los mecanismos de control interno y la ética empresarial. Dentro de Lenovo, el objetivo es alcanzar y mantener políticas sólidas en base a los intereses de los accionistas, trabajadores y clientes.

Un ejemplo claro de tecnología amigable con el medio ambiente

Lenovo fabrica miles de productos cada año. Si a cada uno de ellos se le consigue restar o eliminar algún aspecto o característica que ponga en riesgo el medio ambiente, el impacto acumulado es enorme. Algo tan sencillo como utilizar cartón en lugar de plástico o eliminar la pintura del embalaje para ayudar a su posterior reciclado tiene un valor muy grande.

Dos de los equipos más destacables en políticas de medio ambiente son su línea de monitores y la gama de all in one Lenovo ThinkCentre Neo. En ambos casos, además de lo que hemos comentado anteriormente sobre el uso de materiales reciclados en el packaging o la eliminación de pintura tóxica, son equipos construidos no sólo para durar más (reduciendo la basura electrónica) sino que también consumen menos energía.

Hablando de cifras concretas, la nueva línea de monitores de Lenovo puede ayudar a ahorrar 8,7 kWh por año, lo que le ha valido ganar el certificado ENERGYSTAR®. Otro ejemplo práctico es que los monitores incluyen una tecnología propia que ayudar a controlar y reducir el consumo de los dispositivos conectados vía USB al monitor.

Otras empresas concienciadas con el medio ambiente

Lenovo no es la única empresa del sector tecnológico preocupada por el medio ambiente y que aplica los criterios ESG. Microsoft, posiblemente la mayor empresa del mundo, también tiene unas políticas muy claras para reducir el impacto medioambiental.

Entre algunos de los objetivos que se ha fijado públicamente la compañía para los próximos años está el de ser emisor de carbono, no sólo neutro sino también negativo. Además, para 2025 habrá compensado las emisiones que haya realizado la compañía fundada en 1975.

Más datos: Microsoft también se ha fijado el año 2023 para reponer más agua de la que usa en la fabricación de sus productos y será una empresa que genere cero residuos.

Lenovo y Microsoft son dos buenos ejemplos de lo que representa ser una compañía en constante crecimiento económico y en políticas medioambientales. Nos encontramos en una fase en la que el planeta reclama nuestra ayuda y en la que todos podemos hacer mucho. Desde reciclar en nuestras casas a comprar productos más sostenibles.

