El evento Wonderlust de Apple ha finalizado y ya conocemos todas las características de los nuevos iPhone 15. Este año, el sinfín de rumores y filtraciones que navegamos previo al lanzamiento de los smartphones ha sido particularmente acertado. De modo que, salvo por contadas excepciones —la capacidad de grabar vídeo espacial en los modelos Pro, por ejemplo—, las sorpresas del anuncio oficial no han sido demasiadas.

Ahora bien, es cierto que existen características comunes entre las cuatro variantes del móvil de Apple. Se ha mantenido el tamaño de pantalla de 6,1 pulgadas en los iPhone 15 y el iPhone 15 Pro, y de 6,7 pulgadas en los iPhone 15 Plus y iPhone 15 Pro Max. Además, todos los modelos ahora incorporan la Isla Dinámica, que el año pasado había estado reservada para los iPhone 14 Pro/Pro Max. Y la adopción del puerto USB-C en reemplazo del viejo Lightning también se ha visto reflejada en todas las versiones.

No obstante, existen diferencias notorias —tanto internas como externas— que merecen ser repasadas. Es por ello que queremos aprovechar para contarte a continuación cuáles son cada una de ellas.

El chip A17 Pro entra en acción

Tal y como se esperaba, los iPhone 15 Pro y Pro Max incorporan un nuevo chip llamado A17 Pro. El mismo, desarrollado bajo un proceso de 3 nanómetros, promete importantes mejoras de rendimiento tanto a nivel de CPU como de GPU. También incorpora un decodificador AV1, pensando especialmente en quienes utilizan el móvil para hacer retransmisiones de vídeo. Pero eso no es todo, puesto que además soporta ray tracing a través de hardware.

Los iPhone 15 y 15 Plus, en tanto, llegan con el chip A16 Bionic que se presentó en 2022 de la mano de los iPhone 14 Pro y Pro Max. A continuación, el desglose de ambos procesadores:

A16 Bionic A17 Pro CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia). Nueva CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia).

Hasta un 10 % más rápida que la del A16 Bionic. GPU de 5 núcleos. GPU de 6 núcleos.

Hasta un 20 % más rápida que la del A16 Bionic. Neural Engine de 16 núcleos. Nuevo Neural Engine de 16 núcleos.

Hasta dos veces más veloz que el del A16 Bionic.

Aluminio vs. Titanio

Otra de las grandes diferencias a mencionar tiene que ver con los materiales elegidos para fabricar los nuevos iPhone 15. Las versiones estándar y Plus incorporan un diseño en aluminio con una cubierta trasera de vidrio tintado en masa. Además, están disponibles en 5 colores: negro, azul, verde, amarillo y rosa.

Para los iPhone 15 Pro y Pro Max, Apple optó por un diseño en titanio que los hace livianso y resistentes. Según los de Cupertino, la aleación utilizada tiene una de las relaciones resistencia-peso más altas de cualquier metal. Vale destacar que dentro del dispositivo reside una nueva estructura hecha con aluminio reciclado que no solo ayuda a disipar el calor, sino que también hace más fácil reemplazar la cubierta trasera de vidrio mate texturizado. Estos modelos llegan en 4 colores: titanio negro, titanio blanco, titanio azul y titanio natural.

Botón de acción en los iPhone 15 Pro

Los iPhone 15 Pro y Pro Max son los primeros en incluir el botón de acción, una característica heredada del Apple Watch Ultra. El mismo reemplaza al tradicional interruptor para silenciar el móvil, que sigue estando presente en los iPhone 15 y iPhone 15 Plus.

Un dato notorio es que, de forma predeterminada, el botón de acción está configurado para silenciar o activar el sonido del móvil. Sin embargo, los usuarios pueden personalizarlo para que ejecute otros tipos de tareas: desde activar la cámara o la linterna, hasta utilizar los Atajos para lanzar acciones más específicas.

Opciones de almacenamiento

Si bien los iPhone 15 y iPhone 15 Plus mantienen idénticas opciones de almacenamiento —128, 256 y 512 GB—, sí se aprecia un cambio entre los modelos Pro y Pro Max. El iPhone 15 Pro continuará ofreciéndose con una versión base de 128 GB de espacio, pero no así el iPhone 15 Pro Max, cuya configuración inicial partirá de los 256 GB. Lo que sí se mantiene en ambos modelos premium es la variante de 1 TB.

Cámaras

El iPhone 15 y el iPhone 15 Plus han dado un salto en sus cámaras en comparación con sus antecesores, al ahora incluir un sensor principal de 48 megapíxeles. Sin embargo, no es el mismo que utilizan los modelos Pro y Pro Max, también de 48 MP.

De hecho, como dijimos al comienzo, una de las novedades más llamativas de los iPhone 15 Pro es que pueden grabar vídeo espacial para reproducir en el Apple Vision Pro. Mientras que el iPhone 15 Pro Max hace gala de una característica exclusiva en el telefoto de 5 aumentos a 120 milímetros.

A continuación, las especificaciones oficiales:

iPhone 15 y iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Principal de 48 Mpx: 26 mm, apertura de ƒ/1,6, estabili­zación óptica de imagen por desplazamiento del sensor, 100 % Focus Pixels y compati­bilidad con fotos de altísima resolución (24 y 48 Mpx). Principal de 48 Mpx: 24 mm, apertura de ƒ/1,78, estabili­zación óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación, 100 % Focus Pixels y compati­bilidad con fotos de superalta resolución (24 y 48 Mpx) Principal de 48 Mpx: 24 mm, apertura de ƒ/1,78, estabili­zación óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación, 100 % Focus Pixels y compati­bilidad con fotos de superalta resolución (24 y 48 Mpx). Ultra gran angular de 12 Mpx: 13 mm, apertura de ƒ/2,4 y campo de visión de 120°. Ultra gran angular de 12 Mpx: 13 mm, apertura de ƒ/2,2 y campo de visión de 120° y 100 % Focus Pixels. Ultra gran angular de 12 Mpx: 13 mm, apertura de ƒ/2,2 y campo de visión de 120° y 100 % Focus Pixels. Teleobjetivo x2 de 12 Mpx (gracias al sensor Quad Pixel): 52 mm, apertura de ƒ/1,6,

estabili­zación óptica de imagen por desplazamiento del sensor y 100 % Focus Pixels. Teleobjetivo x2 de 12 Mpx (gracias al sensor Quad Pixel): 48 mm, apertura de ƒ/1,78, estabili­zación óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación y 100 % Focus Pixels. Teleobjetivo x2 de 12 Mpx (gracias al sensor Quad Pixel): 48 mm, apertura de ƒ/1,78, estabili­zación óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación y 100 % Focus Pixels. Teleobjetivo x3 de 12 Mpx: 77 mm, apertura de ƒ/2,8 y estabili­zación óptica de imagen.







Teleobjetivo x5 de 12 Mpx: 120 mm, apertura de ƒ/2,8, estabili­zación óptica de imagen por desplazamiento del sensor en 3D con enfoque automático y diseño en tetraprisma. Zoom óptico de acercamiento x2;

Zoom óptico de alejamiento x2 y rango de zoom óptico x4;

Zoom digital hasta x10. Zoom óptico de acercamiento x3;

Zoom óptico de alejamiento x2 y rango de zoom óptico x6;

Zoom digital hasta x15.

Zoom óptico de acercamiento x5;

Zoom óptico de alejamiento x2 y rango de zoom óptico x10;

Zoom digital hasta x25.

Datos oficiales extraídos de la web de Apple.

Implementación del USB-C en los iPhone 15

Como dijimos al comienzo, la adopción del USB-C en lugar del puerto Lightning ha sido una de las grandes novedades de los iPhone 15. No obstante, es importante mencionar que la implementación de esta especificación no es idéntica en toda la gama. Esto es algo que se rumoreaba previo al evento de Apple y que, lamentablemente, ahora está confirmado.

Si compras un iPhone 15 o iPhone 15 Plus, la transferencia de datos estará limitada a velocidades de USB 2.0. Específicamente, hasta 480 Mb/s. Esto quiere decir que ambos modelos seguirán atados a un rendimiento idéntico al que se obtenía con el antiguo cable y conector Lightning.

En el caso de los iPhone 15 Pro y Pro Max, la historia es diferente. El chip A17 Pro incluye un controlador USB 3 que permite transferencias de hasta 10 Gb/s utilizando un cable compatible. No es el soporte para Thunderbolt 4 que se rumoreó en las últimas semanas, pero sin dudas que es una mejora drástica para los usuarios. En especial, para aquellos que utilizan los iPhone premium para tomar fotos o grabar vídeos con calidad profesional. Aunque no deja de ser una pena que los modelos "no Pro" continúen presos de un capricho de Apple.

Peso y dimensiones de los iPhone 15

Puede sonar un poco raro, pero el peso y las dimensiones de los iPhone 15 no son idénticos entre aquellos modelos que comparten un mismo tamaño de pantalla. Esto seguramente se deba a que las versiones Pro y Pro Max ahora cuentan con los bordes más finos del mercado, sin haber modificado las pulgadas del panel.

iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Dimensiones Alto: 14,76 cm

Ancho: 7,16 cm

Espesor: 0,78 cm Alto: 16,09 cm

Ancho: 7,78 cm

Espesor: 0,78 cm Alto: 14,66 cm

Ancho: 7,06 cm

Espesor: 0,83 cm Alto: 15,99 cm

Ancho: 7,67 cm

Espesor: 0,83 cm Peso 171 gramos 201 gramos 187 gramos 221 gramos

ProMotion sigue siendo exclusivo de los modelos Pro

Por último, un dato que no queríamos pasar por alto. Si bien no es algo nuevo, considerando que ProMotion ya venía siendo exclusiva de los modelos Pro y Pro Max del iPhone, la historia se repite con los iPhone 15.

Si bien las versiones estándar y Plus utilizan pantallas OLED Super Retina Display XDR de idéntico tamaño y resolución que las de las Pro y Pro Max, la tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz se mantiene únicamente en los modelos de altas prestaciones. Si bien Apple no lo especifica, las variantes "no Pro" del iPhone 15 continuarían bloqueadas en 60 Hz.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente