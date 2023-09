Septiembre siempre implica cambios. Se acaban las vacaciones, volvemos al trabajo, los niños retoman las clases... Pero también es el mes en el que Apple, históricamente, nos premia con una presentación que nunca defrauda. En esta ocasión, hemos conocido los iPhone 15 y las nuevas versiones del Apple Watch. Y, como la compañía nos tiene acostumbrados, dicho anuncio ha llegado acompañado también del lanzamiento oficial de iOS 17, watchOS 10 y iPadOS 17.

Desde hoy mismo es posible instalar las versiones finales de iOS 17, iPadOS 17 y watchOS 10. Eso sí: con un pequeño truco. Oficialmente, estas actualizaciones no estarán disponibles hasta la próxima semana. Sin embargo, las Release Candidate de tales sistemas sí han sido publicadas minutos después del evento. Y, considerando el histórico de la marca en este sentido, es muy probable que dicha versión sea exactamente la misma que verá la luz la próxima semana.

Por lo tanto, quienes instalen la versión Release Candidate –si nada cambia respecto a otros años– tendrán en su dispositivo el mismo software que Apple lanzará el próximo martes.

En las siguientes líneas te contamos cuáles son los pasos a seguir para instalar iOS 17, watchOS 10 y iPadOS 17 en tus respectivos dispositivos aprovechando este truco.

Instalar iOS 17 en tu iPhone

Primer paso para instalar iOS 17: comprobar que tu iPhone es compatible con esta versión. iOS 17 se puede instalar en: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR y iPhone SE (2ª generación o posterior). Por descontado, iOS 17 también es compatible con los iPhone 15 que llegarán a las tiendas con esa versión preinstalada.

Segundo paso: haz una copia de seguridad del contenido de tu iPhone en iCloud. Así evitarás perder configuraciones, cambios personales o archivos. Los pasos a seguir son:

Entra en Ajustes Pulsa en tu nombre o perfil Toca en iCloud Presiona en Copia de seguridad de iCloud Finalmente, pulsa en Realizar copia de seguridad ahora Procura hacer la copia con WiFi. Será más rápido y evitarás agotar tu plan de datos móviles

Tercer paso: comprueba si tienes espacio disponible en tu iPhone. No hay una cifra exacta, pero se suele recomendar entre 4 y 6 GB de espacio disponible. Más que suficiente para que el iPhone realice la descarga del instalador, descomprimirlo e instalarlo. Si no tienes espacio suficiente, prueba a desinstalar aplicaciones y juegos que no utilices. Tampoco está de más hacer limpieza de WhatsApp y otras aplicaciones que almacenan fotos y videos.

Finalmente, para instalar iOS 17 en tu iPhone, procura que la batería esté por encima del 50%. Apple recomienda enchufar el dispositivo a la corriente durante todo el proceso, aunque esto no es requisito imprescindible. También conviene utilizar WiFi en vez de datos móviles. Una vez hecho todo, sigue estos pasos:

Entra en Ajustes > General > Actualización de software Presiona sobre Actualizaciones beta y escoge la opción iOS 17 Public Beta Después vuelve a la pantalla anterior presionando en Atrás En esa pantalla aparecerá ahora la actualización a iOS 17 como disponible Presiona en Descargar e instalar y sigue los pasos mostrados en pantalla (como introducir el código de desbloqueo o aceptar los términos de uso de la actualización) La actualización comenzará a descargarse de manera automática, se instalará y, en última instancia, el teléfono se reiniciará Cuando se haya reiniciado, verás la pantalla de bienvenida a iOS 17 Para terminar, repite los pasos del 1, 2 y 3. En el tercero, eso sí, escoge "No" en lugar de "iOS 17 Public Beta". Así, evitarás recibir futuras actualizaciones beta

Instalar watchOS 10 en tu Apple Watch

Como hemos visto antes, primero te conviene comprobar si tu modelo de Apple Watch es compatible con watchOS 10. En concreto, esta versión es compatible con Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch SE de primera generación, Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra y Apple Watch SE de segunda generación. Además, ten en cuenta que para realizar determinadas tareas necesitas también un iPhone XS, iPhone XR o posterior con iOS 17 instalado.

Además de saber si tu Apple Watch admite watchOS 10 y tu iPhone tiene iOS 17 instalado, Apple remienda que tu Apple Watch esté cargado al 50% o más de batería y que esté en el cargador. El iPhone, por otra parte, debe estar cerca y conectado a la red WiFi.

Para instalar watchOS 10 desde tu iPhone, abre la app Apple Watch en el iPhone, toca la pestaña Mi reloj y luego sigue estos pasos:

Entra en General > Actualización de software Presiona sobre Actualizaciones beta y escoge la opción watchOS 10 Public Beta Después vuelve a la pantalla anterior presionando en Atrás En esa pantalla aparecerá ahora la actualización a iOS 17 como disponible Presiona en Descargar e instalar y sigue los pasos mostrados en pantalla (como introducir el código de desbloqueo o aceptar los términos de uso de la actualización) La actualización comenzará a descargarse de manera automática, se instalará y, en última instancia, el reloj se reiniciará Cuando se haya reiniciado, verás la pantalla de inicio a watchOS 17 Para terminar, repite los pasos del 1 y 2. En el segundo, eso sí, escoge "No" en lugar de "watchOS 10 Public Beta". Así, evitarás recibir futuras actualizaciones beta

Instalar iPadOS 17 en tu iPad

Instalar iPadOS 17 en un iPad se parece mucho a instalar iOS en iPhone. Primero, comprueba si puedes instalar esta versión de iPadOS en tu modelo de iPad. Recuerda que los modelos compatibles son iPad Pro (2ª generación o más), iPad Air (3ª generación o más), iPad (6ª generación o más) y, finalmente, iPad mini (5ª generación o posterior). A partir de aquí, cualquier modelo anunciado en los próximos meses, claro está, también será compatible.

Segundo paso. Haz una copia de seguridad del contenido del iPad por si sucede un problema durante la instalación y necesitas restaurar el iPad. Al igual que en iOS, para hacer una copia de seguridad en iPadOS tendrás que ir a Ajustes, pulsar en tu nombre de perfil, entrar en iCloud y tocar la opción Copia de seguridad de iCloud. Finalmente, pulsa en Realizar copia de seguridad ahora. Apple recomienda hacer la copia con WiFi en vez de con datos móviles. Aunque la mayoría de iPad solamente tienen la primera opción.

El tercer paso consiste en darle algo de espacio a la instalación. Aunque el propio instalador te dirá que no puedes instalar iPadOS por falta de espacio, conviene dejar entre 4 y 6 GB de espacio vacío, si nos atenemos a las cifras recomendadas para iPhone. Lo lograrás fácilmente eliminando juegos y apps que no utilizas. Revisa también si tienes alguna película o serie descargadas de Netflix u otra app por el estilo. Suelen ocupar mucho espacio.

Tras estos pasos previos, ya deberías poder instalar sin problemas iPadOS 17. El proceso es así de simple:

Entra en Ajustes > General > Actualización de software Presiona sobre Actualizaciones beta y escoge la opción iPadOS 17 Public Beta Después vuelve a la pantalla anterior presionando en Atrás En esa pantalla aparecerá ahora la actualización a iPadOS 17 como disponible Presiona en Descargar e instalar y sigue los pasos mostrados en pantalla (como introducir el código de desbloqueo o aceptar los términos de uso de la actualización) La actualización comenzará a descargarse de manera automática, se instalará y, en última instancia, el iPad se reiniciará Cuando se haya reiniciado, verás la pantalla de bienvenida a iPadOS 17 Para terminar, repite los pasos del 1, 2 y 3. En el tercero, eso sí, escoge "No" en lugar de "iPadOS 17 Public Beta". Así, evitarás recibir futuras actualizaciones beta

