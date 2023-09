Desde el veto de Estados Unidos, en el catálogo de Huawei destacan dos categorías de producto: los ordenadores, y los relojes inteligentes. Son, precisamente, las dos únicas gamas que mantienen viva a la compañía china, quien acaba de lanzar los Huawei Watch GT 4, una serie de nuevos smartwatches que llegan para renovar a los Huawei Watch GT3 con un nuevo diseño y mejores prestaciones, y que en Hipertextual hemos podido probar en profundidad.

Huawei, en concreto, ha anunciado dos variantes de su nuevo reloj inteligente. Por un lado, una versión de 46 mm que ahora cuentan con una forma octogonal y que a su vez llega en cuatro acabados diferentes: uno de ellos, la bautizada como Edición Grey, incluye una correa de eslabones. También hay un acabado negro mate, con correa de fluoroelastómero, otra edición con una correa de tela verde y un bisel con la misma tonalidad, y una variante más clásica, con una caja plateada y una correa marrón.

La otra versión es de 41 mm, y llega con un diseño completamente diferente. Su caja, que mantiene el acero inoxidable como material, es redondeada, y destaca por la corona ubicada en el lateral que también permite navegar por la interfaz. En este caso, está disponible en tres versiones diferentes: una en color dorado con una correa de piel blanca (la unidad que hemos podido probar en este medio), otra en un tono plata con detalles dorados y una correa de eslabones, y otro modelo también en dorado, con una correa milanesa del mismo color. Las correas, por supuesto, son intercambiables mediante un mecanismo de pestañas, por lo que no es necesario ningún tipo de herramienta adicional, incluso en aquellas bandas con eslabones.

Del aspecto del Huawei Watch GT 4 puedo sacar varias cosas positivas. Una de ellas, es la variedad de diseños para escoger; hay prácticamente para todos los gustos (más deportivos o menos), así como para todas las muñecas. La mía, por ejemplo, está hecha para relojes más pequeños, por lo que la variante de 41 mm es ideal, aunque es menos deportiva.

Son, además, relojes muy bonitos, en especial las variantes de 41 mm. De hecho, es de los pocos smartwatches que estéticamente no me parecen cutres; no tiene botones adicionales, ni una pantalla exageradamente grande o un grosor excesivo, y es algo que se agradece. El Watch GT 4, por otro lado, es muy liviano en la muñeca, y eso se agradece. Eso sí, por poner alguna pega, echo en falta una versión más deportiva para la variante de 41 mm.

Huawei Watch GT 4, características

Huawei Watch GT 4 Dimensiones y peso — 46 mm: 46 x 46 x 10,9 mm

— 41 mm: 41,3 x 41,3 x 9,8 mm Materiales Caja de acero inoxidable con parte posterior de fibra de polímero Pantalla — 46 mm: AMOLED de 1,43 pulgadas con resolución de 466 x 466 píxeles y 326 píxeles por pulgada

— 41 mm: AMOLED de 1,32 pulgadas con resolución de 466 x 466 píxeles y 352 píxeles por pulgada Batería — 46 mm: 524 mAh (hasta 14 días), carga inalámbrica

— 41 mm: 323 mAh (hasta 7 días), carga inalámbrica Sensores GPS, Bluetooth 5.2, sensor de proximidad, sensor de ritmo cardíaco, sensor de oxígeno en sangre (spO2) Conectividad Bluetooth 5.2, compatible con dispositivos iOS y Android Sistema operativo HarmonyOS 4.0 Resistencia al agua Sí, IP68

Una pantalla brillante y una autonomía con ligeros cambios

Huawei ha decidido ser algo conservadora con la pantalla y la autonomía de sus relojes inteligentes. Es, sin embargo, algo que se agradece. El Watch GT 4, en concreto, monta un panel AMOLED de 1,43 pulgadas en el caso de la variante de 46 mm, y de 1,32 pulgadas en la versión de 41 mm. En ambos casos, con una resolución de 466 x 466 píxeles, aunque la densidad de píxeles es ligeramente diferente, siendo mayor en la versión más pequeña (352 píxeles por pulgada), que en la de mayor tamaño (326 píxeles por pulgada); prácticamente insignificante al ojo humano. En el caso de la variante de 41 mm, la pantalla ofrece una nitidez excelente, un brillo más que suficiente incluso en exteriores, y una interpretación de colores muy acertada.

La pantalla, por cierto, se complementa con diferentes esferas propias que pueden personalizarse en varios aspectos. Por ejemplo, el color de algunos elementos, como el reloj o el texto; los widgets, etc. La interfaz de HarmonyOS, además, está muy bien adaptada al dispositivo. Las animaciones son fluidas y en la pantalla siempre se muestra información relevante. La corona, además, permite navegar por los diferentes menús o hacer scroll de forma muy intuitiva. Echo en falta, eso sí, la posibilidad de descargar aplicaciones de terceros.

Respecto a la batería, el Huawei Watch GT 4 cuenta con una de 524 mAh en el caso del modelo de 46 mm, y de 323 mAh en la versión de 41 mm. Esto hace que la versión de mayor tamaño dure hasta 14 días —eso sí, con funciones mínimas— y hasta 7 días en el caso de la variante más compacta. Es, en mi opinión, una batería más que suficiente en ambos casos. De hecho, casi ningún reloj inteligente ofrece esta autonomía.

Las funciones de salud y deporte en el Huawei Watch GT 4

El Huawei Watch GT 4 incluye interesantes funciones para la salud y el deporte, empezando por diferentes modos de entrenamiento que permite recopilar información importante, como el número de calorías, la distancia recorrida, el tiempo, etc.

Huawei, además, ha incluido un nuevo anillo de actividad similar al que vemos en los Apple Watch. Estos muestran el número de calorías quemadas, el tiempo que el usuario ha estado realizando ejercicio o alguna actividad física, y el tiempo que ha permanecido activo durante el día —moviéndose o poniéndose de pie—. Cada persona puede seleccionar una meta concreta —por ejemplo, 300 kcal, 30 minutos de ejercicio, o 12 horas de actividad diaria—, y los anillos se irán completando automáticamente.

El Huawei Watch GT 4, por otro lado, ahora cuenta con lo que ellos llaman un contador científico de calorías a través de una nueva app llamada Stay Fit. Esta permite no solo ver el recuento de calorías quemadas, sino también el déficit calórico o los planes de pérdida o aumento de peso. La app, además, recomendará diferentes actividades u ofrecerá consejos a los usuarios basándose en sus tendencias calóricas, etc.

Son, sin duda, funciones muy interesantes que realmente solo tienen sentido en las variantes de 46 mm. No porque ofrezca sensores diferentes, pues ambos incluyen los mismos (sensor de ritmo cardíaco, medidor de oxígeno en sangre, etc.), sino porque, realmente, el diseño de todas las variantes de 41 mm no está pensado para hacer ejercicio. Al menos, ninguna de sus correas lo está, lo que obliga a optar por una alternativa de terceros. En cualquier caso, hay características que sí son especialmente útiles para el día a día, como el anillo de actividad, un sensor SpO2, el podómetro o el sensor de ritmo cardíaco, y una función para controlar el ciclo menstrual.

¿Merece la pena el Huawei Watch GT 4?

El Huawei Watch GT 4 estará disponible a partir de 249 euros, un precio atractivo teniendo en cuenta el resto de relojes inteligentes del mercado. Por ese precio también es posible adquirir la versión de 46 mm con correa de fluoroelastómero, mientras que el resto de versiones parten de los 269,90 en el caso de la versión de 46 mm en color verde y 299 en el caso de la versión con correa dorada del modelo de 41 mm. Ahora bien, ¿es un reloj recomendable?

El Watch GT 4, en especial la variante de 41 mm, es uno de los relojes inteligentes más bonitos que podemos comprar actualmente. Es elegante, minimalista, cómodo y queda muy bien en la muñeca.

Eso sí, debes tener en cuenta que no es uno de los más completos. De ahí su precio tan económico respecto a otros relojes inteligentes. Su interfaz es muy sencilla, y si bien esto es positivo porque nos permite movernos de una forma mucho más rápida e intuitiva, hace que perdamos algunas utilidades y funciones. Por ejemplo, podemos ver prácticamente cualquier tipo de notificación, como las de WhatsApp, pero no responder a ellas, ni siquiera con respuestas preestablecidas o personalizadas, como sí sucede con el Apple Watch u otros relojes de Samsung.

En cuanto a salud y deporte, eso sí, no he echado nada en falta. Tal vez porque no soy un usuario que le saque mucho partido a esta área, pero los diferentes modos de entrenamiento, la incorporación de GPS para registrar la ruta o las características de medición de oxígeno en sangre y más, me resultan más que suficientes.

Ahora bien, el Watch GT 4 tiene alternativas muy interesantes y algo más completas en funciones, comenzando por su antecesor, que además de tener una caja de titanio —mejor material que el acero inoxidable de este modelo—, está disponible por unos 200 euros. El Samsung Galaxy Watch 4 también puede resultar una opción interesante si tenemos en cuenta que en portales como Amazon se puede adquirir por unos 260 euros, y que cuenta con más funciones de software, como la posibilidad de descargar aplicaciones de terceros, responder mensajes directamente desde el reloj y más.

